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Владивосток попал в десятку самых популярных среди иностранцев городов России
10 Ноября 2016, 14:33 | Дальний Восток
Эксперты TripAdvisor изучили предпочтения иностранных туристов, посещающих Россию, и выяснили, в какой город им нравится приезжать больше всего, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Лидером рейтинга оказался южный Адлер. За последний год интерес к этому городу у иностранных путешественников вырос на 54%. Второе место занимает Выборг (+48%), третье – Анапа (+46%). Далее следуют Геленджик (+44%), Петропавловск-Камчатский (+38%) и Владивосток (+34%). В первую десятку также попали Петергоф, Петрозаводск, Хабаровск и Якутск.
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