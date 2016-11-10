Владивосток попал в десятку самых популярных среди иностранцев городов России

Эксперты TripAdvisor изучили предпочтения иностранных туристов, посещающих Россию, и выяснили, в какой город им нравится приезжать больше всего, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Лидером рейтинга оказался южный Адлер. За последний год интерес к этому городу у иностранных путешественников вырос на 54%. Второе место занимает Выборг (+48%), третье – Анапа (+46%). Далее следуют Геленджик (+44%), Петропавловск-Камчатский (+38%) и Владивосток (+34%). В первую десятку также попали Петергоф, Петрозаводск, Хабаровск и Якутск.