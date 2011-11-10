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У Дальнего Востока есть возможность создать собственные источники теплоэнергии
Основной причиной строительства автономных котельных для многих компаний является экономия стоимости полученной тепловой энергии или отсутствие возможности централизованного теплоснабжения объекта.
Рост тарифов на тепловую энергию, удаленность объектов от централизованных сетей, потери в теплотрассах, высокая стоимость реализации технических условий на подключение к централизованным тепловым сетям – все эти факторы увеличивают спрос на строительство собственного источника тепла – котельную. О существующих решениях создания собственного источника тепла «ДК» рассказала Елена УЛЬЯНОВА, исполнительный директор компании ООО «ИТ Синтез» – производителя блочно-модульных котельных.
– Какие котельные производит ваш завод?
– На сегодняшний день в линейке производства ООО «ИТ Синтез» находятся котельные мощностью от 0,1 до 50 МВт. на различном топливе: газ природный, газ попутный, дизель, мазут. Наша продукция сертифицирована и имеет разрешение на применение, выданное Ростехнадзором. Производство котельных осуществляется на заводе ООО «ИТ Синтез», где на блок-модули устанавливается оборудование котельной и производится обвязка оборудования. К заказчику котельная доставляется блок-модулями в полной заводской готовности, которые монтируются на фундамент и между собой.
На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что ООО «ИТ Синтез» единственный завод на территории России, который имеет опыт производства блочно-модульных котельных, вырабатывающих электроэнергию на собственные нужды. Для генерации электроэнергии мы применяем микротурбинные установки Capstone, работающие в режиме когенерации (одновременная выработка электроэнергии и тепловой энергии).
– В чем преимущество котельных с собственной генерацией электрической энергии?
– Основное преимущество – это локальное электроснабжение котельной, что исключает необходимость подключения котельной к электрическим сетям и позволяет осуществлять ее строительство в любом месте, где есть возможность подключения к газовым сетям.
Работа микротурбин Capstone в режиме когенерации позволяет эффективно использовать топливо с максимальным КПД до 92%.
Мощность микротурбинных установок и их количество могут быть рассчитаны как на собственные нужды котельной, так и на электроснабжение внешних объектов, например станков, электроснабжение зданий и т.д. Таким образом, получается небольшой энергоцентр, который экономичен в эксплуатации и дает возможность широкого использования котельной.
Хотелось бы отметить, что применение микротурбинных установок возможно как при строительстве котельной в виде капитального здания, так и при производстве и монтаже блочно-модульного решения. Сегодня автономные решения очень востребованы, так как зачастую стоимость выполнения технических условий для подключения к электрической энергии значительно превышает затраты на установку когенерационного оборудования.
Аварийное электроснабжение обеспечивается вторым источником – дизель-генератором.
– Что необходимо для строительства собственной котельной?
– Любое строительство начинается с разработки проекта. Использование блочно-модульного решения упрощает процесс проектирования, ведь такая котельная заводского производства фактически уже спроектирована и нужно лишь «посадить» готовое изделие на генплан, спроектировав фундаменты и внешние сети. Котельная поставляется с паспортом, инструкцией по эксплуатации и прочим необходимым комплектом документов (сертификаты на установленное оборудование, разрешения на его применение, паспорта, принципиальные схемы по газу). Мы учитываем все пожелания заказчика по составу оборудования и производим котельные с учетом индивидуальных требований.
После разработки проекта привязки, проведения его согласований мы приступаем к строительно-монтажным работам на площадке. В зависимости от мощности котельной строительство длится от 1 до 3 месяцев. После готовности площадки котельная монтируется на объекте и подключается к внешним коммуникациям. После пуско-наладки объект сдается надзорным органам. Итог – у вас свой локальный источник теплоэнергии, а также электроэнергии, в случае установки микротурбинного оборудования.
– На Дальнем Востоке у вас есть реализованные проекты?
– География наших проектов очень широкая, лишь в текущем году мы произвели котельные для поселка Аэропорт (3 МВт), села Красное (4 МВт) и для планировочного района Горный (9,15 МВт) Хабаровского края. Готова котельная для п. Хомутово Сахалинской области мощностью 9 МВт с автономным источником электроэнергии на 100 кВт на собственные нужды котельной. Ее монтаж планируется в ноябре 2011 года.
Завод блочно-модульных котельных «ИТ Синтез»,
г. Новосибирск, тел. 8(383) 362-03-48,
e-mail: mail@itsintez.com | www.itsintez.com
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