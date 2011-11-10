Дальневосточные рыбаки застряли между колбасой и кашей

Несмотря на всевозрастающие показатели вылова дальневосточных рыбаков, отечественным рыбе и морепродуктам никак не удается потеснить с прилавков колбасу и гамбургеры. Несмотря на PR-акции, развернутые программы поддержки и развития, цель которых – насытить внутренний рынок недорогой белковой продукцией нашего промысла, связать растущие уловы и потребительский спрос пока не удалось. Ни чиновникам, ни предпринимателям. А мечта о таком рыбном рынке, как в Японии, так и остается нереализованной.

Щи да каша

Сами рыбопромышленники утверждают: на российском рынке нет устойчивого спроса. Виной тому – пищевые традиции россиян. «Стабильного спроса на рыбу и морепродукты в России нет. Сказываются гастрономические привычки россиян: мы не готовы есть рыбу в таких количествах, как азиаты. Не надо путать туризм с эмиграцией – мы с удовольствием пробуем и едим все это в поездках, но вряд ли это станет основой нашего рациона. Это исторически сложившаяся национальная традиция питания»,– считает коммерческий директор ОАО «Дальрыба» Константин КОДОЛЕВ.

Говоря о доступной рыбе в свежем или охлажденном виде (именно ее планируют массово реализовывать на так называемых рыбных рынках. – «ДК»), промышленники призывают задуматься – а сколько именно конкретный потребитель готов ее есть и как часто? «В основном мы предпочитаем мороженую, в консервах, а также вяленую, копченую, соленую рыбу, икру лососевых. И эта продукция на рынке присутствует. В достаточных объемах, чтобы удовлетворить потребность покупателя», – считает собеседник. Если же минтай и минтаевая икра не столь популярны, то понятно, почему продукция из этого объекта промысла не идет на внутренний рынок. Так, из более чем 1,3 млн т минтая, что ежегодно добывают российские рыбаки, на территорию России заходит порядка 200 тыс. т сырца. «Если нет спроса – не будет и предложения», – справедливо замечает Константин Кодолев.

Очевидно, что при отсутствии устойчивого спроса на внутреннем рынке, рыбопромышленники будут сбывать уловы и продукцию из них на более стабильные внешние рынки. Наиболее привлекательны в этом плане рынки стран АТР. Так, по данным Приморскстата, экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе–сентябре 2011 года составил $522,6 млн и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,9%, в натуральном выражении – на 364,6 тыс. тонн (плюс 8,7%).

Досье "ДК"

Приморские рыба и морепродукты поставлялись в 2011 году в 15 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Республику Корея – $163,2 млн (31%), Китай – $153,5 млн (29%), Японию – $59 млн (11%) и Панаму – $43 млн (8%). Согласно данным краевой статистической службы, в товарной структуре экспорта ведущее место занимали рыба свежая и мороженая – $341 млн (65% общей стоимости), икра, печень, молоки – $86,4 млн (17%), ракообразные – $44,3 млн (9%), рыбное филе – $26,5 млн (5%) и рыбная мука – $18,4 млн (4%).

Непозволительная роскошь

Дальневосточные моря необыкновенно богаты. Приморцам доступны камбалы, терпуги, минтай, треска, моллюски – спизула, корбикула, анадара, морская капуста, морской еж, икра различных рыб. Однако, задумываясь о возможности купить парную или охлажденную рыбу и морепродукты, надо ответить еще на один вопрос – а сможем ли мы это себе позволить? Предприниматели признаются, что платежеспособность у рядового российского потребителя невысокая. «Рыба в живом, охлажденном виде, морепродукты – это одни из самых дорогих сегментов на продовольственном рынке во всем мире. Учитывая, что спрос на них и так невысокий в силу пищевых пристрастий, их высокая стоимость станет лишь еще одним ограничением на пути расширения круга потребителей, а следовательно, и на пути экономической оправданности такой деятельности», – считает один из участников рынка. Противоречия между объемом потребления и ценой для бизнесменов очевидны.

Простые арифметические расчеты наглядно демонстрируют, почему килограмм парной, к примеру, камбалы не может стоить дешево. Один рабочий день (порядка 7 «торговых» часов), одна торговая точка, одни весы. В среднем покупатель приобретает на руки 1 кг рыбы за одну покупку. На одного покупателя продавец при прочих равных условиях тратит 5-7 минут (выбор рыбы, упаковка, взвешивание, расчет). Очевидно, что за час продавец не сможет обслужить больше 15 покупателей (и это при условии, что они идут непрерывным потоком), следовательно, он продаст 15 кг в час. А за день – 100-150 кг. Это статистика продажи.

При этом необходимо окупить: аренду, холодильные мощности, коммунальные и энергорасходы, заработную плату персоналу и иные накладные расходы. Чтобы покрыть все затраты, доход должен составлять не менее 30 тыс. рублей в день. Таким образом, 1 кг рыбы парной должен стоить 200 рублей. А если взять моллюски, где покупательские спрос и способность еще ниже (ведь люди не берут их килограммами, средний вес покупки – 300 грамм), то цена на них будет еще выше. Если уменьшить цену в два раза, надо увеличить объемы реализации в два раза. Это сделать возможно, например, увеличив количество продавцов на точке. «Максимум нам удавалось реализовать порядка 500 кг свежей рыбной продукции за один день. Однако это был праздничный день (торговля осуществлялась в людном открытом месте), и цену мы поставили ниже, чем на рыбу замороженную. Мы сработали себе в убыток. Это была разовая акция, как подарок населению», – признается один из предпринимателей и задает вопрос: «Если вы сегодня купили килограмм свежей рыбы, вы купите ее завтра, и каждый последующий день?».

Есть проблемы и с вторичным оборотом нереализованного товара, который сегодня попросту отсутствует. «В торговую надбавку, по сути, закладываются издержки обращения. В итоге цена от закупочной увеличивается на 10-60%. Прибыль продавца составляет от 5 до 15%. Торговля рыбопродукцией, как и сама рыбалка, – бизнес сезонный. Для торговли самые сложные периоды – это посленовогоднее затишье и летняя пора. Мы вынуждены перекрывать простои торговыми надбавками», – признается частный предприниматель, который держит несколько торговых точек на рынках города Владивостока. Так что парная рыба на российском рыбном рынке – непозволительная роскошь как для рыбака, так и для потребителя.

Бег с препятствиями

Впрочем, отнюдь не сложности ценообразования, а административные барьеры стоят главной препоной на пути организации торговли свежей и охлажденной рыбой в специализированных местах.

«Реализация этой продукции крайне затруднена. Нет эффективной законодательной базы для этого. Например, в разрешительных документах упоминания о живой, охлажденной рыбе очень расплывчаты. Проходить сертификации на каждый вид и при этом на каждую мелкую партию (ведь в рознице продается не больше 150 кг за раз нескольких видов) – это очень накладно», – говорит Константин Кодолев. По его признанию, партии товара до розницы необходимо пройти целый ряд служб, причем с каждым годом количество требуемых разрешительных документов все возрастает. Отметим, стоимость только одного разрешительного документа составляет порядка полутора тысяч рублей.

В Японии от порта до прилавка в среднем 100 километров, в Европе – 300 километров, в России – тысячи километров. При этом рыбаки шутят, что на пути с борта судна до самолета (ж.д. секции), который направится в западную часть России, где живет основной потребитель, и затем до прилавка, шаг в восемь тысяч км – самый короткий. Неважно, отправится ли продукция на рыбный рынок приморского города или в Москву, она пройдет одинаково длинный путь, говорят рыбаки.

Бизнесмены уверены, что целесообразно было бы контролировать продукцию в двух точках. «С одной стороны, должен быть сертифицирован район промысла или перерабатывающий завод, т.е. место производства, с другой стороны, должна присутствовать сертификация в месте конечной реализации продукции. Ведь какой бы качественной ни была рыба у рыбака или переработчика, ее можно так испортить по пути на прилавок, что ее просто нельзя будет потреблять», – уверен собеседник.

Рыба – ничто, имидж – все!

Оборот в торговле рыбой и морепродуктами на местном специализированном рынке живой, парной, охлажденной рыбы и морепродуктов небольшой, невысок и заработок. Экономический провал подобного предприятия – организации рыбного рынка – для бизнесменов очевиден. Но для приморского региона это место имиджевое, а значит, для его организации необходимы политическая воля и государственные решения.

«Владивосток – город у моря, и здесь обязательно должен быть рыбный рынок с широким ассортиментом рыбопродукции по доступным ценам. Он должен стать визитной карточкой города, популярным местом для жителей и гостей края», – неоднократно заявлял губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. Цивилизованные рынки с развитой инфраструктурой, богатейшим ассортиментом, который раскинут на тысячах квадратных метров, есть фактически во всех прибрежных городах за рубежом. «Для реализации подобных проектов в российских приморских городах необходимы инвестиции и преференции со стороны администрации города, края», - считает один из участников рынка. Это и льготные условия аренды, пониженные ставки сборов за коммунальные и энергоуслуги, в целом – протекционистская политика по отношению к бизнесу. Создание рыбных мест – рыбных рынков с недорогим продуктом – прерогатива администрации региона, вопрос репутационный. Если власть заинтересована в этом, она должна создать для этого все условия, считают аналитики. Но это уже будет не только бизнес.