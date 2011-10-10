Рыбное меню Сахалина

Фирменной отраслью на Сахалине уже давно стала нефтегазовая, но территория не потеряла свой рыбный бренд. Остров и сам похож на рыбу, плывущую в океане.

На фоне масштабных объемов добычи топливно-энергетических ресурсов 4,7% рыбопромышленного комплекса в общих объемах производства Сахалинской области не выглядят внушительно. Тем не менее, как бы ни менялась структура региональной экономики, добыча и переработка рыбы останется важнейшей ее составляющей. Ведь это и продовольственная безопасность, и занятость населения прибрежных поселков, и источник пополнения казны. Кроме всего прочего именно на рыбаках держится социальная инфраструктура побережья, особенно на Курилах. В отрасли в период путины занято более 18 тысяч человек.

Все это определяет политику региональной власти в отношении рыбной отрасли. И главная задача здесь – создать условия для эффективного использования водно-биологических ресурсов. Достичь поставленных целей можно лишь, модернизировав отрасль, привлекая в нее инновационные технологии, принимая современные управленческие решения. На это нацеливает и принятая в области Стратегия социально-экономического развития до 2025 года.

Приоритетным направлением становится организация глубокой переработки. Это в свою очередь тянет за собой целый комплекс задач, решить которые возможно лишь в сотрудничестве власти и бизнеса. Одна из них – создание замкнутых технологических производств (рыборазвод – добыча – переработка), ориентированных на круглогодичную обработку, формирование так называемых рыбоперерабатывающих кластеров, которые бы вовлекали в свою орбиту смежные производства, в том числе судоремонт, сферу услуг.

Большие надежды в области связывают с развитием аквакультуры, изучением и введением в хозяйственный оборот новых видов водно-биологических ресурсов.

Таблетка от кризиса

Планы развития отрасли требуют привлечения значительных инвестиций, источниками которых являются федеральный и региональный бюджеты, собственные и заемные средства компаний. Государство вкладывается в отрасль, финансируя главным образом инфраструктурные объекты – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2007-2015 годы», – это строительство портов, дорог к рыбоперерабатывающим предприятиям, электроэнергетики. Для пополнения ресурсной базы – строительство рыбоводных заводов на островах Кунашир, Парамушир и Итуруп.

– В области была принята целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2009-2011 годы», которая была направлена на активную господдержку предприятий, имеющих инвестиционные проекты по модернизации и развитию собственных производственных мощностей, – рассказывает руководитель Агентства по рыболовству Сахалинской области Павел КОЛОТУШКИН. – Кроме того, значительные бюджетные средства в ней пре-дусмотрены на финансирование научно-исследовательских работ в зоне Сахалино-Курильского промыслового района, благодаря этому удалось получить более точную оценку состояния ресурсной базы, обеспечить ее прирост за счет тех видов биоресурсов, для которых нет требований по определению ОДУ, обозначить дальнейшие возможности развития прибрежного рыболовства».

Помимо программ субсидирования процентных ставок по банковским кредитам и лизинговым сделкам региональная власть в кризисное время приняла решение о прямых инвестициях в отрасль, поддержав проекты социально значимых предприятий путем участия в их уставном капитале.

Акцент делался на развитие береговой переработки. Она собственно остается в центре внимания областной власти и сейчас. В 2009 году по итогам областного конкурса инвестиционных проектов было принято решение о бюджетных инвестициях в строительство современного завода по производству фарша «сурими». Совместно с ЗАО «Рыбокомбинат Островной» было создано ОАО «Партнер», 27,7% в уставном капитале которого принадлежит Сахалинской области. «Это второй такой современный завод в России, – рассказывает начальник отдела анализа и мониторинга Агентства по рыболовству Сахалинской области Оксана СЕДОВА. – По существу, это пример государственно-частного партнерства, когда областная власть, помогая становлению нового производства на о. Шикотан, решала важнейшую государственную задачу – обеспечение занятости островного населения».

На основе партнерства совместно правительством области и рыболовецким колхозом «Дружба» в Поронайском районе было создано ОАО «Дружба». Новое предприятие построило дополнительные холодильные мощности, модернизировало производство за счет современного технологического оборудования, приобрело рыбомучную установку производства Германии. Все это позволило обеспечить стопроцентную переработку сырья.

В 2011 году одним из наиболее крупных в отрасли стал комплексный инвестиционный проект «Создание мощностей по увеличению водных биологических ресурсов в Сахалино-Курильской акватории с их последующей переработкой на береговых мощностях». Соглашение о его реализации подписано в марте этого года между Агентством по рыболовству и основным инвестором проекта – ЗАО «Гидрострой». В сентябре по проекту на территории Корсаковского порта вводятся холодильные мощности на 5 тыс. тонн рыбопродукции, в ноябре – пирс в бухте Крабовая на о. Шикотан, а в апреле 2012 года в с. Озерское планируется запустить новую консервную линию.

Используя механизм государственно-частного партнерства, в Сахалинской области реализуют ряд проектов по воспроизводству водных биологических ресурсов. По такому принципу создано ОАО «Лососевый рыборазводный завод «ДОРИМП» проектной мощностью 15 млн мальков кеты в год. Это позволило не только создать в Холмском городском округе новые рабочие места, но и повлиять на будущие уловы здешних рыбных компаний.

Убегая от старости

То, что рыболовный флот российских компаний безнадежно устарел, ни для кого не новость. Эту же проблему пытаются решать сахалинские рыбаки. Еще в 2004 году в области было создано ГУП «Сахалинлизингфлот», с помощью которого за 11 лет построено 21 судно для прибрежного рыболовства. В течение ряда лет основным поставщиком новых судов для сахалинских рыбаков был Благовещенский судостроительный завод. Но на Сахалине вынашивают планы создания собственных судостроительных мощностей. И корейские инвесторы выказали к ним интерес.

Еще одна проблема, которую решают рыбоперерабатывающие предприятия при поддержке областной власти, – модернизация и обновление технологического оборудования. Благодаря тому, что в областном бюджете предусмотрены средства на возмещение процентов по кредитам и лизинговым платежам, более 30 рыбацких предприятий за последние годы обновили автоматические линии по разделке рыбы, сушильные и коптильные камеры, холодильные и морозильные установки и т.д. Инвестиции в основной капитал в 2010 году составили 411,99 млн рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году. Причем собственные средства предприятий из этой суммы – 361,9 млн рублей.

В кризисном 2009 году была использована такая форма поддержки, как предоставление государственных гарантий администрации Сахалинской области предприятиям. Ею воспользовались ЗАО «Рыбокомбинат Островной», ООО «Лаперуз», ОАО «Холмская жестянобаночная фабрика».

Убрать барьеры

В последние годы правительству Сахалинской области и лично губернатору нередко приходится отстаивать интересы рыбаков на федеральном уровне. Так было в прошлом году, когда над десятками сахалинских компаний из-за проблем, возникших в связи с реформированием российского Агентства по рыболовству, нависла угроза лишения рыболовных участков. Обращение Александра ХОРОШАВИНА в правительство России тогда поддержали все дальневосточные губернаторы. Иски, предъявленные Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства, были отозваны, и рыбопромышленные предприятия смогли продолжить свою работу.

В правительстве Сахалинской области считают, что сегодня необходимо на законодательном уровне решить ряд вопросов, связанных с развитием прибрежного рыболовства, составляющего основу жизни территорий, примыкающих к побережью. Именно на региональный уровень должны быть переданы основные полномочия по управлению прибрежным промыслом.

Особые надежды в отрасли связывают с принятием Федерального закона «Об аквакультуре». Дело в том, что, не решив коренной проблемы – обеспечения права собственности на выращенные биоресурсы, эту тему в стране и регионе не продвинуть. А она могла бы дать значительный прирост возобновляемых валютоемких ресурсов. Кстати говоря, на Сахалине уже ждет своего часа одобренная правительством области идея создания Морского биотехнопарка. По словам Оксаны Седовой, уже подготовлено техническое задание на разработку ТЭО проекта. Его инициатором выступают инновационное предприятие ООО «Рут 2009», ассоциация рыбоводных заводов Сахалинской области. На его базе можно создать кластер по выращиванию, переработке, реализации, изучению аквакультуры. Все это откроет путь инновационным технологиям в рыбной отрасли, обеспечит создание новых рабочих мест и пополнение бюджета Сахалинской области.