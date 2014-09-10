Плата за услуги ЖКХ в Приморье подорожала

Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 5.5% к декабрю 2013 года.

За период с начала года жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем на 4.9%, из них жилищные – на 4.3%, коммунальные – на 5.1%.

Среди услуг коммунального хозяйства увеличились тарифы на отопление – на 4.5%, услуги холодного водоснабжения и водоотведения – на 5.6%, горячего водоснабжения – на 8.4%. Услуги по снабжению электроэнергией стали дороже на 4.3%, газоснабжение – на 5.3%.

Услуги пассажирского транспорта в среднем подорожали на 17.4%. С начала года рост цен на полет в салоне экономического класса самолета составил 43.3%. Заметно подорожал проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного и фирменного поезда дальнего следования на 21.5% и 21.7%, соответственно.

Среди наблюдаемых видов бытовых услуг на 3.4-11.9% увеличились цены на изготовление фотографий для документов, стрижку модельную в женском зале, замену элементов питания в наручных часах, пошив женского платья, постановку набоек, печать цветных фотографий, химчистку мужского костюма, шиномонтаж колес легкового автомобиля. Ритуальные услуги в среднем подорожали на 10.5%. Возросла стоимость посещения музеев и выставок на 4.3%, кинотеатров – на 9.2%.

Из услуг связи, пересылка простого письма внутри России стала дороже на 5.3%, отправка телеграммы обыкновенной внутренней – на 7%, абонентская плата за радиотрансляционную точку – на 10.5%.

Услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в среднем с начала года на 9.1%. Возросла стоимость проживания в гостинице на 9.5%, пребывания в санатории – на 11% и в домах отдыха, пансионатах – на 14.7%.

Из медицинских услуг выше среднего увеличилась стоимость общего анализа крови – на 9.4%, сеанса лечебного массажа – на 15.1%, физиотерапевтического лечения – на 16.1%.

За период сначала года услуги образования подорожали на 5.4%, из них значительно выше среднего возросла стоимость услуг профессионального обучения – на 10.9%.

Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков за прошедшие восемь месяцев возросла на 10.9%. Из услуг банков возросла стоимость обслуживания банковской карты в национальной валюте на 8%, снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом на 8.7%.

Индексы цен на отдельные группы платных услуг, оказываемых населению:

(на конец периода, в процентах)

К предыдущему месяцу Август 2014 к декабрю 2013 Справочно август 2013 к декабрю 2012 июнь июль август Жилищно-коммунальные 100.0 103.2 100.8 104.9 106.8 Медицинские 100.6 100.4 100.2 107.3 110.7 Пассажирского транспорта 104.5 96.2 100.1 117.4 133.9 Связи 100.0 100.0 100.0 100.2 98.9 Бытовые услуги 100.5 100.3 100.4 105.1 103.6 Организаций культуры 100.0 100.0 101.3 104.7 100.2 Санаторно-оздоровительные 106.0 100.7 100.0 113.4 105.3 Дошкольного воспитания 100.0 100.0 100.0 100.4 105.8 Образования 100.0 100.0 104.3 105.4 104.5

ZRPRESS.RU, Владивосток.