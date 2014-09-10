www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
ЖКХ
Распечатать

Плата за услуги ЖКХ в Приморье подорожала

10 Сентября 2014, 13:16 | Дальний Восток

Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 5.5% к декабрю 2013 года.

За период с начала года жилищно-коммунальные услуги  подорожали в среднем на 4.9%, из них жилищные – на 4.3%, коммунальные – на 5.1%.

Среди услуг коммунального хозяйства увеличились тарифы на  отопление –  на 4.5%, услуги холодного водоснабжения и водоотведения – на 5.6%, горячего водоснабжения – на 8.4%. Услуги по снабжению электроэнергией стали дороже на 4.3%, газоснабжение – на 5.3%.

Услуги пассажирского транспорта в среднем подорожали на 17.4%.  С начала года рост цен на полет в салоне экономического класса самолета   составил  43.3%. Заметно подорожал проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного и фирменного поезда дальнего следования на 21.5% и 21.7%, соответственно.

Среди наблюдаемых видов бытовых услуг на 3.4-11.9%  увеличились цены на изготовление фотографий для документов, стрижку модельную в женском зале, замену элементов питания в наручных часах, пошив женского платья, постановку набоек, печать цветных фотографий, химчистку мужского костюма, шиномонтаж колес легкового автомобиля. Ритуальные услуги в среднем подорожали на 10.5%. Возросла стоимость посещения музеев и выставок на 4.3%, кинотеатров – на 9.2%.

Из услуг связи, пересылка простого письма внутри России стала дороже на 5.3%, отправка телеграммы обыкновенной внутренней – на 7%, абонентская плата за радиотрансляционную точку – на 10.5%.

Услуги в сфере зарубежного туризма  подорожали в среднем  с начала года на 9.1%. Возросла стоимость проживания в гостинице на 9.5%, пребывания в санатории – на 11%  и в домах отдыха, пансионатах – на 14.7%.

Из медицинских услуг выше среднего увеличилась стоимость общего анализа крови – на 9.4%, сеанса лечебного массажа – на 15.1%, физиотерапевтического лечения – на 16.1%.

За период сначала года услуги образования подорожали на 5.4%, из них значительно выше среднего возросла стоимость  услуг профессионального обучения – на 10.9%.

Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков за прошедшие восемь месяцев возросла на 10.9%. Из услуг банков возросла стоимость обслуживания банковской карты в национальной валюте на 8%, снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом  на 8.7%.

Индексы цен на отдельные группы платных услуг, оказываемых населению:      

(на конец периода, в процентах)

 

К предыдущему месяцу

Август

2014 к   декабрю 2013

Справочно август

 2013 к декабрю

2012

июнь

июль

август

Жилищно-коммунальные

100.0

103.2

100.8

104.9

106.8

Медицинские

100.6

100.4

100.2

107.3

110.7

Пассажирского транспорта

104.5

96.2

100.1

117.4

133.9

Связи

100.0

100.0

100.0

100.2

  98.9

Бытовые услуги

100.5

100.3

100.4

105.1

103.6

Организаций культуры

100.0

100.0

101.3

104.7

100.2

Санаторно-оздоровительные

106.0

100.7

100.0

113.4

105.3

Дошкольного воспитания

100.0

100.0

100.0

100.4

105.8

Образования

100.0

100.0

104.3

105.4

104.5

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Приморкомстат
Теги: приморье  водоснабжение  услуги  жкх  отопление  тарифы  итоги  статистика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru