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Плата за услуги ЖКХ в Приморье подорожала
Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 5.5% к декабрю 2013 года.
За период с начала года жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем на 4.9%, из них жилищные – на 4.3%, коммунальные – на 5.1%.
Среди услуг коммунального хозяйства увеличились тарифы на отопление – на 4.5%, услуги холодного водоснабжения и водоотведения – на 5.6%, горячего водоснабжения – на 8.4%. Услуги по снабжению электроэнергией стали дороже на 4.3%, газоснабжение – на 5.3%.
Услуги пассажирского транспорта в среднем подорожали на 17.4%. С начала года рост цен на полет в салоне экономического класса самолета составил 43.3%. Заметно подорожал проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного и фирменного поезда дальнего следования на 21.5% и 21.7%, соответственно.
Среди наблюдаемых видов бытовых услуг на 3.4-11.9% увеличились цены на изготовление фотографий для документов, стрижку модельную в женском зале, замену элементов питания в наручных часах, пошив женского платья, постановку набоек, печать цветных фотографий, химчистку мужского костюма, шиномонтаж колес легкового автомобиля. Ритуальные услуги в среднем подорожали на 10.5%. Возросла стоимость посещения музеев и выставок на 4.3%, кинотеатров – на 9.2%.
Из услуг связи, пересылка простого письма внутри России стала дороже на 5.3%, отправка телеграммы обыкновенной внутренней – на 7%, абонентская плата за радиотрансляционную точку – на 10.5%.
Услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в среднем с начала года на 9.1%. Возросла стоимость проживания в гостинице на 9.5%, пребывания в санатории – на 11% и в домах отдыха, пансионатах – на 14.7%.
Из медицинских услуг выше среднего увеличилась стоимость общего анализа крови – на 9.4%, сеанса лечебного массажа – на 15.1%, физиотерапевтического лечения – на 16.1%.
За период сначала года услуги образования подорожали на 5.4%, из них значительно выше среднего возросла стоимость услуг профессионального обучения – на 10.9%.
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков за прошедшие восемь месяцев возросла на 10.9%. Из услуг банков возросла стоимость обслуживания банковской карты в национальной валюте на 8%, снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом на 8.7%.
Индексы цен на отдельные группы платных услуг, оказываемых населению:
(на конец периода, в процентах)
|
|
К предыдущему месяцу
|
Август
2014 к декабрю 2013
|
Справочно август
2013 к декабрю
2012
|
июнь
|
июль
|
август
|
Жилищно-коммунальные
|
100.0
|
103.2
|
100.8
|
104.9
|
106.8
|
Медицинские
|
100.6
|
100.4
|
100.2
|
107.3
|
110.7
|
Пассажирского транспорта
|
104.5
|
96.2
|
100.1
|
117.4
|
133.9
|
Связи
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.2
|
98.9
|
Бытовые услуги
|
100.5
|
100.3
|
100.4
|
105.1
|
103.6
|
Организаций культуры
|
100.0
|
100.0
|
101.3
|
104.7
|
100.2
|
Санаторно-оздоровительные
|
106.0
|
100.7
|
100.0
|
113.4
|
105.3
|
Дошкольного воспитания
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.4
|
105.8
|
Образования
|
100.0
|
100.0
|
104.3
|
105.4
|
104.5
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