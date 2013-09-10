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На Дальнем Востоке взамен затопленных домов построят новые
Ущерб от небывалого паводка на реке Амур к настоящему времени оценивается более чем в 30 млрд рублей. На территории Хабаровского края от подъема уровня воды пострадали 65 населенных пунктов, в зоне затопления оказалось 2367 жилых домов, в которых проживает 19422 человека. В ближайшее время стихия может повредить еще около 600 домов, прогнозируют специалисты МЧС. Согласно подписанному президентом Владимиром ПУТИНЫМ указу о ликвидации последствий наводнения в дальневосточных регионах, до 30 сентября утратившие кров жители должны быть отселены из мест затопления.
Чиновникам предстоит определиться с источниками финансирования строительства нового жилья для пострадавших не позднее 15 октября.
После схода воды, вероятно, окажутся непригодными для проживания село Славянка в Нанайском районе и Бельго в Комсомольском. Для жителей этих населенных пунктов власти рассматривают возможность строительства быстровозводимых домов на территории соседних сел, заявил зампред краевого правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Андрей ВОЛОКЖАНИН.
- Если говорить о полностью затопленных селах - очевидно, что строить там жилье и заселять в него людей не имеет смысла. Наоборот, жителей необходимо срочно переселять в более надежные места. Например, семьям из затопленной Славянки, вероятно, придется переехать в поселок Дубовый Мыс или Троицкий, где для них планируется построить новые, быстровозводимые дома. Эти конструкции хорошо себя зарекомендовали, выдержали не одну зиму. Их строительство можно будет завершить за 3-4 месяца. Будут предусмотрены и жилищные сертификаты, позволяющие поселиться в любом из регионов РФ.
Для реализации социального проекта власти активно ищут застройщиков. По словам заместителя министра строительства Хабаровского края по экономическим вопросам Ирины ИГОНОВОЙ, на запросы ведомства уже откликнулись производители быстровозводимых домов из города Владивостока, Москвы и Красноярска.
- Они готовы предоставить нам 1388 домокомплектов в течение месяца, это фактически 1388 домов. А если люди из подтопленных домов не захотят покидать впоследствии своих привычных мест жительства, однако их жилье пришло из-за паводка в негодность, им предложат вариант с переселением в индивидуальные быстровозводимые жилые дома. Один такой дом можно построить за месяц-полтора.
Как отметила Ирина Игонова, решение о том, восстанавливать ли жизнь в пострадавших районах, будет приниматься на федеральном уровне при участии города и края. Тем временем подходящие для застройки земли изыскали на территории Хабаровска. Краевые власти разработали закон, который поможет сократить сроки выделения земельных участков под индивидуальную застройку. Определять возможность восстановления или расселения подтопленных домов будет специальная комиссия. О возможности предоставить жилье пострадавшим от паводка сообщили застройщики многоквартирных домов, которые имеют 386 нереализованных квартир в краевом центре и Хабаровском районе. В настоящее время власти прорабатывают механизм расчета с компаниями-собственниками.
Частично пострадавшие от большой воды многоквартирные дома, по заверениям чиновников, будут восстановлены и отремонтированы за счет средств государственного бюджета. Нормативы затрат на капитальный ремонт жилья зафиксированы указом президента. «Речь идет как минимум о 1,5 млрд рублей из расчета по 5 тыс. рублей на один квадратный метр многоквартирного дома. Помощь окажут и частным домовладельцам», - пояснил Андрей Волокжанин.
Наводнение внесло корректировки и в градостроительную политику. В будущем новые постройки планируют возводить вне зоны возможного подтопления. Если застройщики пожелают начать строительство в черте береговой линии Амура, «им придется поднять территорию до нужных отметок, а подсыпка материалов дело недешевое», заметил начальник управления архитектуры и проектных работ краевого минстроя Александр СЕЛЕМЕНЕВ.
- Там, где будут зоны ниже уровня затопления, строительства не будет и разрешений на такое строительство получено не будет. Если отметки ниже, но дома уже построены, то для их защиты возведут инженерные сооружения, - уточнил Александр Селеменев. По его словам, в дальнейшем безопасность людям должны гарантировать не аварийные дамбы, а «серьезные сооружения».
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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