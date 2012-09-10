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Как раскрутить сайт и увеличить количество посетителей
Продвижение сайта статьями - это эффективная раскрутка web-ресурса в Интернете. Сейчас, когда Интернет бурно растет и развивается, важной целью для всех web-мастеров является раскрутка сайта. Среди различных видов раскрутки сайтов, особо выделяется продвижение сайта статьями. Этот метод приобрел такую популярность, потому что является лучшим способом раскрутки сайта в Интернете.
Суть продвижение сайта статьями состоит в том, чтобы продвинуть сайт в позициях по поисковым запросам. Это необходимо для увеличения числа посетителей web-ресурса. А это сейчас главное в жизни интернет-проектов. При получении целевой аудитории сайта можно получать приличную прибыль, будь это реклама на сайте, предоставление различных услуг или же продажа какой-либо информации. В любом случае необходима раскрутка сайта статьями. Так как именно статьи принесут больший результат, чем другие методы раскрутки.
При продвижение сайта статьями необходимо приобрести уникальный контент, то есть текст, который еще не встречается в Интернете. Потому что поисковые системы не учитывают ссылки в тех статьях, которые скопированные с других web-ресурсов. Очень важно понимать тот факт, что неуникальная статья не принесет никакого результата в продвижение сайта.
Следующим шагом является помещение ссылки в текст. Но это должна быть ссылка четко подобранная под тематику статьи. Желательно сделать анкор ссылки на ту фразу, которая встречается в имени самого сайта в поле. Ссылка должна быть на главную страницу сайта, это улучшит индексацию сайта поисковыми машинами. Также очень важно количество ссылок в статье. Ведь если статья просто насыщенна ссылками, то поисковые системы могут ввести эту страницу в черный список. А ее содержимое не попадет в индекс поисковых систем.
Размещение статей со ссылками на тематических ресурсах могут не только поднять позиции сайта, но еще и увеличить трафик сайта, пишет Internet-Technologies.
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