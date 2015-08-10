www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В России создадут систему учета мигрантов "Мир"

10 Августа 2015, 18:16 | Дальний Восток

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о новой государственной системе миграционного и регистрационного учета. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», документ опубликован на сайте правительства.

Подписанным постановлением утверждено положение о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения идентификационных документов и документов, удостоверяющих личность, – ГС "МИР". Система создается с целью обеспечения эффективности реализации государственной политики в сфере миграционного и регистрационного учета.

Среди основных задач системы "Мир" — обеспечение общественной и национальной безопасности России путем совершенствования миграционного и регистрационного учета, а также контроля обращения документов, удостоверяющих личность; обеспечение изготовления, оформления, выдачи и контроля обращения документов, удостоверяющих личность; повышение степени защиты документов, удостоверяющих личность, от подделки за счет применения современных методов и средств защиты; предотвращение незаконной миграции с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность; повышение эффективности пограничного контроля; совершенствование и интеграция государственных информационных ресурсов, используемых в сфере пограничного и миграционного контроля, а также в области борьбы с преступностью и терроризмом, в области пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ; формирование полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях российских и иностранных граждан, в том числе о трудовой деятельности иностранных граждан, в целях оценки миграционной ситуации на территории России, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов.

Поясняется, что система "Мир" представляет собой совокупность информационных систем, их частей и (или) других технологических, организационных и вспомогательных элементов, объединенных в ведомственные сегменты. Система создается на основе объединения государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственной информационной системы миграционного учета. Система позволит повысить степень защиты документов, удостоверяющих личность, от подделки, эффективность пограничного контроля и мер по борьбе с незаконной миграцией, повысить полноту, достоверность и актуальность данных миграционного и регистрационного учета.

Ранее в ФМС РФ заявили, что  среди мигрантов, находящихся на территории России, лидируют граждане Узбекистана — 21% или 2 млн 145 тыс. человек. Украину, не считая миллиона беженцев из юго-восточных территорий Луганской и Донецкой областей, представляют 1,6 млн человек, Таджикистан — более 992 тыс. — 9,8%. Дальше идет Казахстан — 7%, Азербайджан — 5,4%. Также в России находятся мигранты из Китая — 2,7%, около 2% — из Германии, 1,1% — США.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: мир  миграция  мигрант 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru