В России создадут систему учета мигрантов "Мир"

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о новой государственной системе миграционного и регистрационного учета. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», документ опубликован на сайте правительства.

Подписанным постановлением утверждено положение о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения идентификационных документов и документов, удостоверяющих личность, – ГС "МИР". Система создается с целью обеспечения эффективности реализации государственной политики в сфере миграционного и регистрационного учета.

Среди основных задач системы "Мир" — обеспечение общественной и национальной безопасности России путем совершенствования миграционного и регистрационного учета, а также контроля обращения документов, удостоверяющих личность; обеспечение изготовления, оформления, выдачи и контроля обращения документов, удостоверяющих личность; повышение степени защиты документов, удостоверяющих личность, от подделки за счет применения современных методов и средств защиты; предотвращение незаконной миграции с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность; повышение эффективности пограничного контроля; совершенствование и интеграция государственных информационных ресурсов, используемых в сфере пограничного и миграционного контроля, а также в области борьбы с преступностью и терроризмом, в области пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ; формирование полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях российских и иностранных граждан, в том числе о трудовой деятельности иностранных граждан, в целях оценки миграционной ситуации на территории России, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов.

Поясняется, что система "Мир" представляет собой совокупность информационных систем, их частей и (или) других технологических, организационных и вспомогательных элементов, объединенных в ведомственные сегменты. Система создается на основе объединения государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственной информационной системы миграционного учета. Система позволит повысить степень защиты документов, удостоверяющих личность, от подделки, эффективность пограничного контроля и мер по борьбе с незаконной миграцией, повысить полноту, достоверность и актуальность данных миграционного и регистрационного учета.

Ранее в ФМС РФ заявили, что среди мигрантов, находящихся на территории России, лидируют граждане Узбекистана — 21% или 2 млн 145 тыс. человек. Украину, не считая миллиона беженцев из юго-восточных территорий Луганской и Донецкой областей, представляют 1,6 млн человек, Таджикистан — более 992 тыс. — 9,8%. Дальше идет Казахстан — 7%, Азербайджан — 5,4%. Также в России находятся мигранты из Китая — 2,7%, около 2% — из Германии, 1,1% — США.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.