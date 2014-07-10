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Станет ли больше лосося на дальневосточных прилавках?

10 Июля 2014, 11:15 | Дальний Восток

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов поручил дальневосточным институтам рассмотреть вопрос об увеличении рекомендованного объема добычи тихоокеанских лососей

Рекомендованный на 2014 год объем вылова лососей может быть увеличен.Это связано с тем, что в этом году в ряде рыбодобывающих районов зафиксированы обильные подходы ценной рыбы.

К 8 июля в Дальневосточном бассейне было выловлено более 34 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 10 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2012 года (выловы лососей сравниваются не с прошлыми годами, а с предыдущими, так как четные годы считаются "нелососевыми", нечетные - "лососевыми").

В настоящее время активный промысел ведется в водах Камчатского и Хабаровского краев, на Северных Курилах (Сахалинская область), наблюдаются первые подходы лососей в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Приморском крае. В частности, в Хабаровском крае добыто около 12 тыс. тонн лососей, что почти в два раза превышает уровень 2012 года.

В этом году рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет около 351 тыс. тонн. В частности, на горбушу приходится 194,27 тыс. тонн, кету - 111,15 тыс. тонн, нерку - 38,51 тыс. тонн, кижуча - 6,35 тонны, симу - 37,4 тонны, чавычу - 65,5 тонны.

В 2012 году вылов тихоокеанских лососей составил 445 тыс. тонн. Рекордный показатель был зафиксирован в 2009 году - 551 тыс. тонн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: владрыбпорт  рыбодобыча  квоты  лосось 



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