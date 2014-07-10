Станет ли больше лосося на дальневосточных прилавках?

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов поручил дальневосточным институтам рассмотреть вопрос об увеличении рекомендованного объема добычи тихоокеанских лососей

Рекомендованный на 2014 год объем вылова лососей может быть увеличен.Это связано с тем, что в этом году в ряде рыбодобывающих районов зафиксированы обильные подходы ценной рыбы.

К 8 июля в Дальневосточном бассейне было выловлено более 34 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 10 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2012 года (выловы лососей сравниваются не с прошлыми годами, а с предыдущими, так как четные годы считаются "нелососевыми", нечетные - "лососевыми").

В настоящее время активный промысел ведется в водах Камчатского и Хабаровского краев, на Северных Курилах (Сахалинская область), наблюдаются первые подходы лососей в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Приморском крае. В частности, в Хабаровском крае добыто около 12 тыс. тонн лососей, что почти в два раза превышает уровень 2012 года.

В этом году рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет около 351 тыс. тонн. В частности, на горбушу приходится 194,27 тыс. тонн, кету - 111,15 тыс. тонн, нерку - 38,51 тыс. тонн, кижуча - 6,35 тонны, симу - 37,4 тонны, чавычу - 65,5 тонны.

В 2012 году вылов тихоокеанских лососей составил 445 тыс. тонн. Рекордный показатель был зафиксирован в 2009 году - 551 тыс. тонн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.