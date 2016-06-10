Дальний Восток оказался фактически отрезан от центра страны на все лето

ФАС попросил авиаторов объяснить, почему стоимость "доступных" билетов из региона до Москвы доходит до 162 тысяч рублей

«Аэрофлот» должен до конца июня представить в ФАС экономическое обоснование цены билетов на Камчатку, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Согласно сайтам бронирования, в продаже остались билеты ценой 60-162 тыс. руб. в обе стороны.

ФАС попросила «Аэрофлот» до конца июня объяснить ей причины дороговизны авиабилетов из Москвы на Камчатку, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, ведомство провело проверку стоимости билетов на прямые рейсы из столицы в Петропавловск-Камчатский и обратно. Знакомый с ситуацией источник пояснил, что причиной проверки стали жалобы на высокую стоимость перелета по этому направлению в летний период.

В ФАС подтвердили, что направили в авиакомпанию такой запрос. Газета со ссылкой на данные сайтов бронирования пишет, что в настоящее время в продаже остались только билеты ценой 60-162 тыс. руб. в обе стороны.

Как напоминает издание, власти регионов ДВФО еще в декабре 2015 года жаловались вице-премьер по Дальнему Востоку Юрию Трутневу на то, что после ухода «Трансаэро» «Аэрофлот» и другие компании не смогли заместить выпавшие провозные емкости. Вследствие этого цены на авиабилеты выросли. До этого «Аэрофлот» и «Трансаэро» предлагали примерно одинаковые тарифы — от 11 тыс. руб. в одну сторону, или 18 тыс. руб. в оба конца. Падение цен началось после того, как «Аэрофло»т ввел социальные «плоские тарифы».

Источник «Коммерсанта» в совете директоров «Аэрофлота» рассказал, что для компании дальневосточные направления являются «социальной нагрузкой» — несмотря на почти полную загрузку рейсов в экономклассе в течение года, рейсы убыточны из-за «плоских тарифов». В частности, маршруты в Петропавловск-Камчатский приносят убыток примерно в 3 млн руб. с парного рейса. По слова собеседника газеты, увеличить рентабельность направлений можно только за счет коммерческих тарифов бизнес-класса и «комфорта».

Найти «Аэрофлоту» конкурентов на маршрутах теперь сложно, отмечает «Коммерсантъ». Источник издания в отрасли сказал, что после ухода «Трансаэро» на дальневосточном направлении был нарушен принцип конкуренции — другие авиаперевозчики не могут позволить себе выставлять аналогичные «Аэрофлоту» тарифы и летать ниже себестоимости на дальнемагистраных рейсах. Источник издания в совете директоров «Аэрофлота» согласен, что для решения проблемы провозных емкостей необходимо привлекать новые авиакомпания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.