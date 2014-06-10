Минвостокразвития не смогло снять квартиру в Москве

Владельцы офисных зданий Первопрестольной проигнорировали запрос дальневосточников

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) объявило несостоявшимся запрос предложений на право предоставления в аренду здания в Москве из-за отсутствия заявок.

Как уже сообщал "Золотой Рог", начальная цена госконтракта была установлена в 175 млн рублей. Срок аренды - по 31 декабря 2016 года (не менее 30 месяцев). Согласно условиям заказчика, это должно быть отдельно стоящее здание общей площадью от 2 тыс. кв. метров до 3 тыс. кв. метров с финишной отделкой, расположенное в пределах Садового кольца или на удалении не более 500 метров от него.

Глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА на прошлой неделе осмотрел помещение для размещения министерства на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Как уже сообщал "Золотой Рог", Минвостокразвития съезжает из здания площадью 1683,4 кв. метра в центре Хабаровска, которое арендовало. Здание за 300 млн рублей приобрел банк ВТБ 24.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.