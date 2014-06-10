www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Приморский авторынок
Распечатать

На Дальнем Востоке ввоз бэушных иномарок с начала года упал на 30%

10 Июня 2014, 12:43 | Дальний Восток

Дальневосточная таможня не видит проблем от введения экологического стандарта Евро-5 для импортируемых автомобилей

В настоящее время уже около 50% ввозимых через таможни Дальнего Востока бэушных иномарок подтверждаются на соответствие экологическому стандарту Евро-5.

"На Дальнем Востоке по итогам сравнения 5 месяцев 2014 года с аналогичным периодом 2013 года мы отмечаем падение объемов ввоза на 30%. Это по основным позициям - грузовые и легковые автомобили, а также автобусы", - сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), генерал-лейтенант таможенной службы Сергей ПАШКО.

По словам главного таможенника Дальнего Востока, таможня не допускает задержек с оформлением ввозимых автомобилей.

"Опасения, которые были высказаны при введении евро-5, не подтвердились. Я думаю, задержек мы не допускаем. Почему? Во-первых, продолжают действовать сертификаты, которые были выданы на 1 января 2014 года на евро-4. И они будут приниматься к оформлению на протяжении всего 2014 года. Во-вторых, уже около 50% оформляемых автомобилей идет уже по новым стандартам подтверждения на евро-5", - пояснил Сергей Пашко.

Ранее "Золотой Рог" сообщал о проблемах, которые могут возникнуть у автомобилистов с введением в России стандарта Евро-5. Речь, в частности, шла об отсутствии четких ориентиров в отношении машин, выпущенных для внутреннего японского рынка, расплывчатости законодательных формулировок и неясности в распределении ответственности между контролирующими органами.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: авторынок  Евро-5  таможня 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru