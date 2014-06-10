На Дальнем Востоке ввоз бэушных иномарок с начала года упал на 30%

Дальневосточная таможня не видит проблем от введения экологического стандарта Евро-5 для импортируемых автомобилей

В настоящее время уже около 50% ввозимых через таможни Дальнего Востока бэушных иномарок подтверждаются на соответствие экологическому стандарту Евро-5.

"На Дальнем Востоке по итогам сравнения 5 месяцев 2014 года с аналогичным периодом 2013 года мы отмечаем падение объемов ввоза на 30%. Это по основным позициям - грузовые и легковые автомобили, а также автобусы", - сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), генерал-лейтенант таможенной службы Сергей ПАШКО.

По словам главного таможенника Дальнего Востока, таможня не допускает задержек с оформлением ввозимых автомобилей.

"Опасения, которые были высказаны при введении евро-5, не подтвердились. Я думаю, задержек мы не допускаем. Почему? Во-первых, продолжают действовать сертификаты, которые были выданы на 1 января 2014 года на евро-4. И они будут приниматься к оформлению на протяжении всего 2014 года. Во-вторых, уже около 50% оформляемых автомобилей идет уже по новым стандартам подтверждения на евро-5", - пояснил Сергей Пашко.

Ранее "Золотой Рог" сообщал о проблемах, которые могут возникнуть у автомобилистов с введением в России стандарта Евро-5. Речь, в частности, шла об отсутствии четких ориентиров в отношении машин, выпущенных для внутреннего японского рынка, расплывчатости законодательных формулировок и неясности в распределении ответственности между контролирующими органами.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.