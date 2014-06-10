Красная рыба для дальневосточников опять подорожает

Начавшаяся лососевая путина еще не сформировала цены на основные виды лососевой продукции. Но, несмотря на относительно благоприятный прогноз науки, а возможный вылов тихоокеанских лососей в прибрежной зоне на 2014 год рекомендован отраслевым советом по промысловому прогнозированию в объеме 350 тыс. тонн, с учетом российского и иностранного дрифтерного промысла – 373 тыс. тонн, участники рынка высказывают предположения, что в 2014 году цены на тихоокеанские лососи будут выше, чем в предыдущие годы.



Как рассказали «Золотому Рогу» в нескольких рыбодобывающих компаниях, в этом году на формирование цены будут влиять несколько факторов. Прежде всего, это промысловая обстановка на востоке Камчатки. Напомним, что в прошлом году слабые подходы горбуши на восточном побережье Камчатки привели к тому, что большинство единиц флота, пришедшего на приемку, банально простояло в ожидании сдачи рыбы. Из тыс. тонн запланированных объемов приемки компании получили от бригад на неводах всего несколько сотен тонн. В итоге, подсчитав убытки, флот многих компаний перешел на промысел минтая в Берингово море.

В целом в прошлом году рыбаки Камчатки не добрали около 100 тыс. тонн. И это несмотря на то, что большинство предприятий ожидали там хороших подходов. Между тем наука буквально за несколько недель до того, как рыбакам было необходимо выставлять флот, предупредила бизнес, что рыбы в этом районе не будет. Но предупреждения специалистов ТИНРО-Центра были проигнорированы рыбными компаниями.

В этом году наука опять же говорит о том, что на Востоке рыбы не будет. Однако представители рыбодобывающего бизнеса, имеющие там лимиты на рыбу, считают, что этот год будет успешным. По их словам, сейчас ведутся активные переговоры о выставлении туда принимающего флота, и уже известно, что часть компаний согласились выставить несколько крупных перерабатывающих судов в этот район, несмотря на потенциальный риск получить убыток.

Что касается западной Камчатки, то по сравнению с предыдущими четными годами предварительный прогноз возможного вылова горбуши там ниже. Оценка величины подхода горбуши к западному побережью в 2014 г. основана на фактических данных по мощности покатной миграции молоди горбуши, также были учтены результаты траловой съемки, гидрологическая обстановка и проведена генетическая идентификация региональной принадлежности молоди в период нагула в Охотском море.

Здесь наука несколько витиевато объясняет данные мониторинга: «Имеющиеся на данный момент материалы не позволяют однозначно судить о численности молоди горбуши западнокамчатского происхождения, нагуливавшейся в Охотском море осенью 2013 года». Но все же дает прогноз на 45 тыс. тонн.

В целом, горбуша, как и прежде, будет локомотивом лососевой путины. Возможный вылов народной рыбы определен в 194 тыс. тонн. Что касается цены, то большинство представителей торговых компаний считают, что в этом году цена на нее будет от 80 до 100 рублей в период путины, и никто не берется предсказать ее стоимость в конце года.

«Говорить о стоимости рыбы преждевременно, - считают трейдеры. - Прошлый год наглядно показал, что на рынок влияет множество факторов, и их совокупное влияние порой может поднять стоимость до заоблачных высот, и никакие попытки торговых компаний снизить закупочные цены не приносят успеха. Предыдущие путины, начиная с 2011 года, формировали низкую закупочную цену за счет того, что на рынке была консолидированная позиция выжидания со стороны покупателей. Порты и холодильники набивались рыбой, и в какой-то момент отдельные предприятия начинали демпинговать. Но в прошлом году диктовать свои условия рыбакам уже не получилось. Поэтому в январе 2014 стоимость горбуши была уже 120 рублей. В феврале почти вся красная рыба в России закончилась. И это при том, что по статистике вылов был на уровне 400 тыс. тонн. Впервые за последние годы в стране возник дефицит «красной», что привело к тому, что килограмм горбуши на опте весной стоил 150 рублей. Этот дефицит путины 2013 года плавно входит в путину 2014 года. Крупные переработчики и оптовики, не возможно, не рискнут ждать максимального падения цен, и уже сегодня они выходят на переговоры с крупными рыбодобывающими компаниями».

С учетом того, что путинные риски на Камчатке все время увеличиваются, предприятиями ходу путины на Сахалине и Курилах придается все большее значение. Следовательно, и бизнес все больше старается найти взаимодействие с компаниями сахалинской области. В прошлом году именно Сахалин практически вытянул лососевую путину от катастрофического провала. В этом году также на остров большие надежды. Наибольшие уловы горбуши ожидаются на восточном Сахалине – 77 тыс. тонн, на Южных Курилах – 26 тыс. тонн. Сравнительно высокими ожидаются уловы горбуши на восточном побережье Камчатки, в реке Амур, соответственно 19 и 14 тыс. тонн.

Даже Приморье в теории может добыть 5 тыс. тонн япономорской горбуши. Промысел лосося в Приморье будет зависеть от того, успеют ли чиновники терруправления провести конкурсы по лососевым участкам.

Традиционно второе место по вылову на бассейне занимает кета – 111 тыс. тонн. Высокие уловы этого лосося ожидаются в реке Амур и лимане, а также на восточной Камчатке, соответственно 23 и 20 тыс. тонн. На побережье восточного Сахалина – 18 тыс. тонн, на материковом побережье Охотского моря – 16 тыс. тонн, на западной Камчатке – 12 тыс. тонн и на Южных Курилах – 9 тыс. тонн. Правда, в прошлом году особых проблем на промысле кеты не было. Более того, в реке Амур и лимане промысловая обстановка была весьма благоприятная.

А вот нерка, несмотря на рекордные выловы, становится на российском рынке дефицитной позицией. В прошлогоднюю путину вылов нерки по западному побережью Камчатки достиг 33,2 тыс. т и превысил рекорд 2012 года более чем на 3,5 тыс. тонн. Но российский рынок этого рекорда не увидел. Предприятия западной Камчатки, имеющие основные квоты на нерку, завершили модернизацию своих береговых предприятий. Теперь, когда продукция соответствует стандартам качества внешних рынков США, Канады, Японии, стран Европы, внутренний рынок России останется без этой продукции.

Как это было в прошлом году, когда в России поставили нерку, которая по разным параметрам была забракована зарубежными показателями. По предварительной информации, японские торговые компании уже резервируют себе объемы российской нерки. Причем первыми договоры на поставку в Страну восходящего солнца заключили компании, занимающиеся дрифтерным промыслом. Учитывая высокий курс доллара, у рыбопромышленников почти нет экономических предпосылок для того, чтобы хоть частично закрыть нужды российских переработчиков. Ведь эта рыба идеально подходит для переработки, но, к сожалению, из-за снижения объемов поставок в Россию ее заменяют на менее ценные виды лосося.

Но шанс попадания нерки в Россию в 2014 году все же есть. Наука считает, что будут неплохие подходы на восточной Камчатке, а там рыбу в основном принимают суда компаний, которые не имеют долгосрочных контрактов и договорных обязательств. Поэтому после раздела продукции вместе с горбушей и кетой нерка в Россию все же может «приплыть». Причем объем возможного вылова наука определила в 14 тыс. тонн, это весьма неплохо, учитывая, что западу, где самые большие в мире природные нерестилища этого лосося, досталось 22 тыс. тонн. В общем, шансы у россиян поесть настоящей красной рыбы существуют.

А вот полакомиться деликатесной чавычей смогут только избранные. Этот вид королевского лосося находится в угнетенном состоянии. Рыбакам на западной Камчатке его ловить не разрешили.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.