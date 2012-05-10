Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации добытчиков минтая: ВТО и секреты ветеринарной дипломатии

Что «выторговали» российские переговорщики для пищепрома?

Вступление России в ВТО по-прежнему интересует бизнес и будоражит экономическую общественность. Однако споры толкутся в одной и той же ступе: как «сдетонирует» в различных отраслях российской экономики снижение импортных пошлин?

Но ставки ввозных пошлин уже давно перестали быть главным оружием международной торговли. С начала 70-х годов здесь правит бал «новый протекционизм» – нетарифные барьеры в торговле (техническое регулирование и санитарно-ветеринарные меры). Доля торговли США, ЕС и Японии, регулируемая нетарифными барьерами, увеличилась с 25% в 1965 году до 54% в 2010 году. США, например, не признают многие международные стандарты. Более того, некоторые штаты вводят собственные регламенты безопасности на метизы и крепёжные изделия и запрещают ввоз иностранных товаров, которые местным регламентам не соответствуют. Сильно отличаются требования американцев к этикеткам продовольственных товаров. США отказываются принимать сертификаты происхождения ЕС и требуют указывать конкретную страну, в которой товар был произведён. По оценкам европейских компаний, дополнительные издержки из-за требований стандартов США добавляют 5% к стоимости товара.

Нетарифные барьеры – вот главное поле битвы в международных торговых переговорах. Вступление России в ВТО – не исключение: больше половины переговорного времени заняли споры о существующих в нашей стране нетарифных ограничениях, особенно в сфере ветеринарно-санитарного контроля. Именно санитарные барьеры защищают внутренний рынок продовольственных товаров и «заточенные» на него сектора экономики (сельское хозяйство и пищевую промышленность) и поэтому являлись главной мишенью для переговорщиков ВТО. В качестве платы за вступление в ВТО нас хотели заставить отказаться от ключевых элементов системы контроля качества и безопасности ввозимого продовольственного сырья и продуктов питания, изменить порядок доступа иностранных компаний на российский рынок, отменить действующие стандарты качества и безопасности продукции и смягчить процедуры проверки импортёров. От России требовали открыть «зелёный коридор» – бесконтрольный доступ на внутренний рынок ввозимого продовольственного сырья и пищевой продукции.

Нескрываемое раздражение переговорщиков ВТО вызвал порядок получения импортного разрешения на товары, подлежащие ветеринарному (санитарному) контролю. Импортное разрешение – это «светофор», регулирующий доступ на российский рынок. Представители ВТО потребовали отменить эту защитную оболочку. Однако российским переговорщикам удалось доказать, что импортное разрешение соответствует Соглашению по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО. Импортное разрешение позволяет запрещать или ограничивать импорт в случае распространения опасных болезней животных в стране происхождения товара. Отменить импортное разрешение не удалось, и тогда переговорщики ВТО постарались по возможности ослабить его силу. Кое-что у них получилось. После бурных дебатов Россия приняла обязательство не отказывать в выдаче импортного разрешения после однократного нарушения: основанием для отзыва импортного разрешения являются систематические нарушения импортёром российского законодательства в области ветеринарии.

Ослабив силу импортных разрешений, переговорщики ВТО попытались подорвать действующую в Россию систему ветеринарных сертификатов. Тоже понятно! Если импортное разрешение удостоверяет юридическое право иностранного предприятия в течение года ввозить в Россию продовольственное сырье или продукты питания, то ветеринарный сертификат выдаётся на каждую партию ввозимого товара и подтверждает качество и безопасность ввозимого продукта. Переговорщики ВТО утверждали, что принятые Комиссией Таможенного союза 40 единых форм ветеринарных сертификатов не соответствуют международным стандартам, рекомендациям и руководствам. Более того, они вообще поставили под сомнение право России устанавливать собственные требования к качеству и безопасности продукции. Вот их логика: достаточно предъявить документ собственного образца – и ввози любую продукцию на российский рынок, а российские сертификаты – это дискриминация международной торговли. Однако эти доводы натолкнулись на жёсткую позицию российских переговорщиков: при ввозе пищевой продукции будут использоваться только единые ветеринарные сертификаты Таможенного союза или двусторонние ветеринарные сертификаты. Доступ в Россию продовольственного сырья или продуктов питания только на основании тех документов, которые считают для себя удобными или достаточными иностранные производители, открыт не будет. Хотите торговать с Россией – соблюдайте российские требования к качеству и безопасности продуктов и получайте российский ветеринарный сертификат.

Сложные переговоры происходили по поводу механизмов ветеринарного контроля партий продукции. Переговорщики ВТО поставили под сомнение установленный в России порядок проведения лабораторных проверок и отбора проб для лабораторных исследований. Для них было делом принципа подорвать доверие к российской системе лабораторного контроля и таким образом поставить под сомнение результаты исследований, выявляющих недостаточное качество импортной продукции. В ходе переговоров доказать отсталость российских методов проверки качества и безопасности пищевой продукции не удалось.

Провалилась и попытка переговорщиков ВТО отменить реестр предприятий – экспортёров в Россию. Такой документ является удобным инструментом управления импортными поставками. Причём российской делегации удалось обосновать существование такого механизма регулирования. Любое государство, на территории которого находится предприятие – экспортёр пищевой продукции, вправе обратиться с просьбой проверить качество национальной системы ветеринарно-санитарного надзора. Если по результатам аудита система контроля признана достаточной, предприятие включают в список экспортёров. Если аудит не проводился (или не завершен) или признал национальную систему ветеринарно-санитарного контроля недостаточной, предприятие могут внести в список экспортёров после непосредственной инспекции самого предприятия. Причём исключить предприятие из реестра возможно только по его собственному заявлению или по просьбе государственного органа страны его местонахождения. Таким образом, вероятность исключения предприятия из реестра практически равна нулю. Даже временное приостановление импорта возможно только в случае серьезного системного сбоя официальной системы контроля, который Россия обязана подтвердить убедительными данными. Но и в этом случае устанавливается конкретный срок для исправления положения, до истечения которого приостановка импорта не применяется.

Российские переговорщики отстояли право применять нетарифные меры регулирования торговли с помощью национальной системы ветеринарно-санитарного контроля. Россия доказала соответствие правилам ВТО применяемых нами инструментов импортного регулирования: импортное разрешение, реестр предприятий – экспортёров, национальные требования в сфере контроля качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов питания. Однако нашим партнёрам по переговорам о вступлении в ВТО всё-таки удалось ослабить силу некоторых инструментов регулирования импорта, которые мы применяли.

Дальше – больше!

Производители норвежского лосося уже устроили истерику по поводу требований российского Россельхознадзора, обнаружившего явные нарушения в системе предэкспортного контроля. Российский регулятор не стал вводить временный запрет импорта норвежского лосося для некоторых (подчёркиваю, некоторых!) предприятий, а предоставил им возможность внести изменения в систему контроля, повысить качество продукции. Сейчас норвежцы и их российские трейдеры заявляют: нарушения были установлены три месяца назад – значит, и предупреждение о временной приостановке импорта российская сторона обязана была сделать тогда же. Хорошо продуманное лукавство! В соответствии с условиями вступления России в ВТО российская сторона обязана предоставить конкретный срок для исправления недостатков и только после этого предупредить о возможной временной приостановке импорта. Что и было сделано. Но выдавив у России одну уступку в применении временного запрета импорта, наши зарубежные партнеры пытаются вырвать следующую – отменить само право временного запрета импорта. И вот уже зазвучали «старые песни о главном»: российские лабораторные исследования необъективны, мы требуем проведения своих лабораторных исследований. Постепенно, шаг за шагом пытаются доказать: российская система контроля качества и безопасности импортной пищевой продукции – отсталая и репрессивная, надо её заменить.

Важно не поддаваться на «слабо»: Россия – слишком важный и слишком лакомый для норвежских аквакультурщиков рынок. Они продают нам 150 тысяч тонн лосося (больше, чем в любую другую страну мира!) и никогда отсюда не уйдут. Напугать потребителей, напрячь подчинённых им российских трейдеров – выгодно. Так они охраняют свой «заповедник прибыли». Поэтому жалобные крики о российских строгостях ещё долго будут слышаться с берегов родины Генрика Ибсена. Но дело не только в норвежцах.

Упорное и последовательное расшатывание российской системы контроля качества и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции будет продолжаться и дальше. Следует признать, что при вступлении в ВТО российские переговорщики в очень трудной борьбе смогли отстоять право России защищать внутренний рынок, право России устанавливать собственные стандарты качества пищевой продукции, право России охранять здоровье своих граждан. Битву за условия вступления России в ВТО мы выиграли. Теперь предстоит битва за статус России в ВТО. Страна со 145-миллионным населением и рынком продуктов питания ценой в $200 млрд притягивает крупных международных производителей продовольственного сырья и пищевой продукции. И они хотят торговать с нами на собственных условиях.

«Дальневосточный капитал».