Чем Приморье может завлечь въездного туриста?

О необходимости вывести туризм на уровень высокодоходной отрасли экономики регионов говорят уже много лет почти все субъекты ДФО. Тем более природный потенциал огромной по размерам и разнообразной по ресурсам территории дает немало преимуществ в создании уникальных турпродуктов.

Если Дальний Восток в силу объективных причин проигрывает некоторым другим регионам России по наличию архитектурных и прочих культурных достопримечательностей, то в отношении выдающихся природных объектов он вполне способен конкурировать на рынке как за иностранного туриста, так и российского.

Рынок растет не спеша

Собственно, об этом и говорят цифры последних лет. Дальневосточные регионы почти во всех сегментах демонстрируют рост потока туристов. Например, в самый южный субъект ДФО – Приморский край, по данным департамента международного сотрудничества и туризма, в прошлом году въехало на 14 643 человек больше, чем в 2010 году, и почти на 30 тыс. человек больше, чем в 2009 году. Рост объема туристических услуг произошел и в отдаленной островной территории – Сахалинской области: в прошлом году он составил 11,3%. И даже в таком потенциально не самом богатом ресурсами для отдыха регионе, как Амурская область, число людей, воспользовавшихся услугами туристических компаний, выросло на 3,6% за год.

В то же время туристические компании, как правило, не очень высоко оценивают уровень развития регионального туристического рынка. Почти все они сосредоточены в сегменте выездного туризма, где в результате довольно высокий уровень конкуренции. В Якутии, например, 87% туроператоров занимаются выездным туризмом. При этом на въезд из них работают немногие. Даже в таких регионах, где туристическая активность относительно остальных территорий Дальнего Востока высока, например, в Хабаровском крае, доля компаний, работающих в сегменте въездного туризма, составляет менее 10%. Примерно такая же картина и в Приморском крае: из 237 турорганизаций въездным международным туризмом занимаются около 6%.

«Наша компания государственная и самая крупная в республике, – говорит генеральный директор Национальной туристической компании «Якутия» Георгий ГАВРИЛЬЕВ, – но не единственная. Есть частные компании, которые работают на въездной туризм. Они работают по своим каналам, мы – по своим. Туристический рынок на въезд еще не сформирован до конца, и конъюнктура сложилась сейчас так, что на внутреннем рынке конкуренции нет. Конкуренция у компаний, которые работают на выезд».

Региональные программы развития туризма, разработанные в последние пару лет, как правило, на среднесрочную перспективу, в качестве приоритетов определяют развитие именно въездного и внутреннего туризма. Все мероприятия этих программ направлены, по большому счету, на решение двух основных задач: продвижение регионального бренда и создание практически отсутствующей по меркам европейских стандартов современной инфраструктуры. Что бы ни говорили об интересе иностранных или российских туристов к нетронутой цивилизацией природе, о привлекательности экстремальных видов туризма, проблема дорог, сложности передвижения по необустроенным территориям создают не только неудобства, но и ведут к значительному удорожанию тура.

Ключевая проблема

Вообще проблему стоимости туров на Дальнем Востоке туроператоры называют ключевой. Именно она в первую очередь снижает привлекательность российских туров. Условно говоря, отдых на российском Дальнем Востоке – дело не для малообеспеченных граждан любой страны, в том числе России. Исключения составляют разве что страны, граничащие с российским Дальним Востоком.

По данным министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, среди иностранных потребителей услуг в регионе более 90% – китайские туристы. В основном за счет них растет поток на въездном направлении. В прошлом году область посетило на 32,4% больше китайцев, чем годом ранее, их число достигло уже 23,4 тыс. человек. В то же время соседняя Якутия не имеет возможности пока делать ставку на массового китайского туриста.

«Из российских городов мы работаем в основном с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, если коснуться иностранцев, то это туристы из Германии, Англии, Испании, Италии, Франции, Японии, – говорит Георгий Гаврильев. – С азиатскими странами – Японией, Южной Кореей – у нас очень сложная логистика. Им приходится лететь через Владивосток либо Хабаровск. Что касается Китая, то в этом году весной открыли прямой рейс Якутск – Пекин. Но Якутия пока еще не для китайцев. Они предпочитают ездить в ближайшие регионы. А у нас в Якутии и билеты, и само проживание не очень дешевые. Китайцы пока только-только начинают интересоваться нашим регионом».

Между тем на Камчатке авиакомпания S7 Airlines объявила об открытии летом еще одного прямого рейса из Пекина – в Петропавловск-Камчатский. До этого прямые перелеты между Китаем и Петропавловском-Камчатском не выполнялись. Туроператоры Камчатки рассчитывают, что введение нового рейса будет способствовать развитию туризма в регионе.

«Пару лет тому назад наравне с немцами, французами, американцами туры на Камчатку приобретали японцы, – говорит владелица ООО «Тайга» Наталья ЕМЕЛЬЯНЕНКО. – Но сейчас интерес японцев к нашим конным маршрутам стал снижаться, зато мы замечаем некоторое оживление на китайском направлении. Но китайцы пока не готовы к каким-то экстремальным видам туризма, в частности, конному маршруту. Им бы посмотреть, например, вулканы или еще что-то подобное. В последнее время у нас более активно стало заниматься продвижением региона заграницей министерство по спорту и туризму. Но такой фактор, как дороговизна перелета, в первую очередь сдерживает рост турпотока».

Проблему дороговизны перелетов прямые рейсы, очевидно, заметно смягчат, но едва ли решат принципиально. Ведь объявленные тарифы все равно остаются не самыми дешевыми в России. Если минимальный тариф на перелет по маршруту Якутск – Пекин – Якутск составляет 470 евро, то на маршруте Петропавловск-Камчатский – Пекин – Петропавловск-Камчатский он будет выше – 760 евро. Впрочем, прямые рейсы по определению комфортнее, а значит, все-таки способны повысить привлекательность путешествий на Дальнем Востоке.

«Многое зависит от наших транспортных развязок, – говорит коммерческий директор сети «Билетур» Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, – в этой части у нас прямое взаимодействие с аэропортом Владивостока, который заинтересован в привлечении новых рейсов. Сейчас аэропорт активно ведет работу с международными и российскими авиакомпаниями в плане увеличения количества рейсов. Это особенно важно для туристов из азиатских регионов, где не характерно путешествие с пересадками. Люди пенсионного возраста, туристические поездки которых их государства дотируют, выдвигают требование прямого рейса. В прошлом году к нам прилетала группа сингапурцев такого возраста. Они хотели дальше продолжать путешествовать, открывать для себя Приморский край, но все отменили, потому что у нас убрали прямой рейс Владивосток – Сингапур».

Короткий сезон окупаемости

В связи с большими затратами на транспорт туристические компании вынуждены искать возможности удешевления продукта за счет остальных составляющих его стоимости. Сделать это не всегда просто, особенно в условиях высоких средних цен в регионе.

«В целях безопасности мы стараемся облегчить маршрут, – говорит Наталья Емельяненко, – и для туристов, перемещающихся верхом на лошадях, отправляем для сопровождения машину. Сейчас средняя цена дизельного топлива на Камчатке – 33 руб. за литр. А в труднопроходимые места ходит обычно транспорт, который съедает немало топлива. Все это, конечно, входит в стоимость путевки, но нам приходится при этом держать цену как можно ниже. Когда стоимость маршрута заходит за рамки 15 тыс. руб. на 8 дней, люди не хотят к нам идти. Поэтому нам остаются небольшая прибыль и медленная окупаемость затрат».

При таких сроках окупаемости инвестиции компаний в собственное развитие могут не принести желаемого эффекта. Все-таки туристический бизнес на Дальнем Востоке – это стихия небольших и совсем мелких компаний. Однако региональные программы развития туристической отрасли, как правило, не предполагают каких-либо мер поддержки проектов развития самих турфирм. Эти фирмы, правда, могут воспользоваться другой региональной программой – поддержки малого и среднего бизнеса. Но на практике туристические компании не часто попадают в число субъектов малого предпринимательства, которым предоставляется помощь по вполне понятным причинам: приоритеты в этих программа в основном отданы производству.

«Компании, как правило, не имеют возможности планировать даже строительство баз, – говорит Татьяна Солодовникова. – У нас крупная сетевая компания, и мы имеем свою туристическую базу, катер, но эти ресурсы не всегда можно использовать. Например, для того чтобы сделать популярной у туристов нашу приморскую акваторию, надо получить разрешение. Оно стоит несколько сот тысяч рублей. Но наш сезон короткий, и окупить эти затраты довольно проблематично. Поэтому у нас в Приморье страдает туризм в плане прогулок по акватории на хороших качественных катерах. Есть здесь, конечно, маленькие катера, которые по большей части даже работают нелегально. Но если говорить о массовых перевозках, то это ограниченное количество судов, что позволяет им и цену держать относительно высокую».

Необходимо консолидировать продвижение

Несмотря на активизацию региональных администраций по продвижению своих территорий за границей, общая информированность потенциальных туристов о привлекательности этих краев и турпродуктов пока остается невысокой даже среди российских регионов.

«Иногда даже наши партнеры не представляют, что такое Камчатка, – говорит Наталья Емельяненко. – Я могу об этом судить по тому, какие запросы присылают туроператоры. Эти запросы порой не учитывают даже размеры территории, не говоря о климате».

«Отсутствие надежной оперативной информационной базы туристских ресурсов, объектов, услуг, отработанных форм и методов туристской статистики, системы сбора маркетинговой информации не обеспечивает полноценного продвижения туристского продукта Приморского края, – считает директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений МАРКИН. – В то же время рекреационный и историко-культурный потенциал Приморья используется в незначительной степени – по оценкам экспертов, не более чем на 10 % от возможностей».

Сами компании в продвижении своих брендов, уникальных продуктов используют в основном различные выставки, в том числе международные, и Интернет. «Для продвижения наших туров возможностей собственного сайта достаточно», – считает Наталья Емельяненко. Большие маркетинговые программы могут позволить себе только крупные компании.

«У нас есть медиаплан, согласно которому мы продвигаем наши бренды на всех международных туристических выставках, – говорит Георгий Гаврильев. – Кроме того, активно продвигается наш сайт. Мы привозим туроператоров на различные промотуры, промоакции, знакомим их непосредственно с нашими продуктами. Но в последнее время делается акцент на интернет-продвижение. Наша практика говорит о том, что большая часть туристов узнает о предлагаемых нами продуктах через Интернет. В целом на этот канал приходится 50-60% продаж».

Татьяна Солодовникова считает, что консолидация усилий туроператоров и турфирм, их сотрудничество в условиях слабой активности туристических ассоциаций в регионах могли бы способствовать продвижению не только отдельных продуктов, компаний, но и региона в целом. Выиграли бы от этого все.

«Существуют объективные сложности с продвижением. Есть туристические базы, какие-то парки с возможностями рыбалки, охоты, но для того, чтобы довести этот продукт до иностранцев и сюда их приглашать, конечно, нужна консолидация. Точечно какой-то базе пробиться на уровень международных продаж очень тяжело. Поэтому тут большой туристический бизнес должен помогать поставщикам этих уникальных услуг, что, в принципе, можно делать на выставках. Именно такую работу и предполагает предстоящая во Владивостоке в этом году международная выставка».

Елена АБАШЕВА, «Дальневосточный капитал».