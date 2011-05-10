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Китайцы нас уже давно обувают
Специалисты ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» закончили сбор данных о состоянии внешнеэкономической деятельности входящих в организацию территорий по итогам 2010 года. Согласно полученным данным, внешнеторговый оборот регионов Дальнего Востока и Забайкалья составил $27,5 млрд, что на 50% превышает показатели 2009 года.
Крупнейшими партнерами дальневосточников остаются КНР, с долей 27%, Япония - 26%, Республика Корея - 24%. Самое заметное место во внешней торговле продолжает удерживать Сахалин - 46% общего оборота, или $12,740 млрд, что на 49% выше показателей 2009 года. Рост торгового оборота островного региона с зарубежными странами вызван увеличением экспорта в 1,5 раза. За ним расположилось Приморье - $6,449 млрд, 23% общего оборота, что в 1,6 раза больше показателей 2009 года. В этом регионе увеличение показателей достигнуто за счет роста импортных операций в 1,7 раза. За счет резкого увеличения экспорта - в 2,2 раза - на третьей строчке закрепилась Республика Саха (Якутия): оборот $3,324 млрд, 12% общего ценового объема. Хабаровский край увеличил цену внешнеторговых сделок на 43%, до $2,160 млрд, за счет роста импорта в 1,8 раза.
Интересно, что, лидируя в объемах товарообмена с восточными территориями России, КНР значительно уступает своим соседям по АТР в потреблении экспорта восточных регионов РФ. Его доля здесь не превышает 17%, что в стоимостном выражении составляет $3,3 млрд. Эксперты ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» отмечают, что рост стоимости экспорта в Китай в 2010 году составил 28%. Основными видами экспортной продукции являются нефть и нефтепродукты - 30% общего объема, рыба мороженая - 29%, лесоматериалы необработанные - 21%. Республика Корея значительно опередила КНР по потреблению дальневосточной продукции России: $5,4 млрд, 31% общего объема потребления экспорта, с ростом к 2009 году в 42%. Главной статьей потребления со стороны РК остается нефть и нефтепродукты - 66%. Лидерство в этом сегменте международной торговли с Дальним Востоком и Забайкальем захватила Япония, увеличившая потребление в 1,7 раза, доведя его до $6 млрд и 33% общего объема. Эти показатели сформированы за счет нефти и нефтепродуктов - 52%, и газов нефтяных - 36%.
Зато при распределении долей в стоимости импортных операций Китай не оставил шансов на соперничество соседям. Его доля в стоимости поставок продукции на Дальний Восток и Забайкалье составила 53% - $4,3 млрд, что выше показателей 2009 года в 1,9 раза. Заметной статьей китайского импорта остается обувь - 20% общего оборота.
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