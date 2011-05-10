www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Загорел на работе

10 Мая 2011, 00:20 | Дальний Восток

Современный мир, кажется, стремится к тому, чтобы опровергнуть поговорку, согласно которой лежа на боку не заработаешь и на понюшку табаку. Еще как заработаешь. И на конфетки останется.

Впрочем, тут стоит иметь в виду, что представления об интересном занятии у всех разные. Например, некоторым пределом мечтаний кажется собственная компания, торгующая вениками, а кто-то мечтает отправиться в Хабаровский край спасать амурских тигров. И все же, пожалуй, большинство из тех, кто ежедневно ходит на работу, на самом деле хотели бы ничего не делать и получать за это деньги. Причем такое их количество, чтобы и после работы тоже можно было ничего не делать. Однако опять-таки и у безделья есть свои пределы.

Так, например, два года назад множество любителей активного времяпрепровождения на свежем воздухе боролись за «лучшую в мире работу», которую им предлагала австралийская туристическая компания Tourism Queensland. Согласно описанию вакансии, будущему сотруднику компании предстояло сидеть на небольшом острове Гамильтон, приглядывать за черепахами (кормить их, чесать и играться с ними), регулярно осматривать свои владения и плавать в прибрежных водах, а затем отчитываться обо всем этом начальству и вести блог о жизни на австралийском кусочке суши. Для того чтобы получить такую работу, нужно было уметь плавать, свободно говорить и писать на английском языке, а также иметь тягу к приключениям.

Желающих устроиться на такую работу, да еще и в теплой Австралии, было немало - заявки прислали несколько десятков тысяч человек со всех концов света. А счастливым обладателем должности смотрителя острова Гамильтон в итоге стал британец Бен САУТХОЛЛ. Кстати, Бен, честно отработавший смотрителем свои шесть месяцев, по-прежнему обитает на далеком континенте и, судя по записям в его блоге, в общем и целом чувствует себя прекрасно. И отнюдь не бездельничает - сейчас британец предпринимает одну морскую экспедицию за другой, путешествуя на каяке. Похоже, ничегонеделанием понаблюдавший за жизнью одинокого острова британец больше заниматься не хочет.

Шведский журнал Ameliа, например, аккурат к 1 апреля, обратился в национальную службу занятости с объявлением о вакансии - ни много ни мало - специалиста по пляжному отдыху. В связи с датой появления информации о приеме на столь необычную должность редактору издания даже пришлось объяснять, что открывшаяся вакансия никак не связана с Днем дурака. Журнал действительно разыскивает тестера пляжей, которому предстоит побывать на курортах нескольких стран и составить отчет о своем отдыхе на солнышке. Кстати, будущему работнику нужно будет еще пить коктейли из расположенных вокруг пляжа заведений, ходить на спа-процедуры и много читать. (А что еще делать на пляже?). Именно поэтому от кандидата требуется не только желание профессионально лениться, но и умение предаваться лени терпеливо - не каждого хватит на то, чтобы ежедневно только и делать, что валяться у моря. А по ходу отдыха-работы еще нужно будет запоминать свои ощущения и писать о них по окончании сессии лежания на песке в специально созданном для этого блоге.

Конечно, желающих на такую работу хоть отбавляй - в Amelia уже поступило несколько сотен заявок от желающих стать тестером пляжей. На вопрос о том, почему бы редакции просто не послать в командировку одного из своих штатных журналистов (кстати, специалист по отдыху на пляже за месяц работы получит почти 4000 евро), руководство Amelia ответило, что хочет предоставить своим читателям шанс побездельничать, а заодно и понять, что иногда даже ничегонеделание требует предельной сосредоточенности.

Что-что, а уж сосредоточенности точно требует работа дегустатора пива, которую прошедшим летом можно было получить в Великобритании. Правда, такое безделье нельзя назвать самым полезным для здоровья, но удовольствие прилежному работнику точно гарантировано. В случае же, если соискатель не может заставить себя ежедневно трудиться хотя бы в пивной, ему можно посоветовать другую не слишком подвижную сезонную работу. Например, что-нибудь вроде вакансии тестера спальных мешков.

Подобные объявления появляются на сайтах работодателей или служб по трудоустройству в зависимости от сезона - ближе к лету могут понадобиться, например, добровольцы на тестирование палаток или средств от комаров, а зимой - Деды Морозы в крупные супермаркеты. В сезон отпусков, кстати, весьма популярна работа сиделки для не слишком крупных домашних животных вроде котиков и хомячков. Если в строке поиска в Google вбить словосочетание «няня для кота», то можно будет легко в этом убедиться.

И все же найти подходящую работу настоящему лентяю не так уж просто - вакансий на всех любителей побездельничать явно не хватает. Впрочем, это и к лучшему - только представьте, во что превратился бы наш мир, если бы кругом были одни няньки для котов и специалисты по профессиональному лежанию на диване.

Автор: "Лента.Ru"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru