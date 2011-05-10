Загорел на работе

Современный мир, кажется, стремится к тому, чтобы опровергнуть поговорку, согласно которой лежа на боку не заработаешь и на понюшку табаку. Еще как заработаешь. И на конфетки останется.

Впрочем, тут стоит иметь в виду, что представления об интересном занятии у всех разные. Например, некоторым пределом мечтаний кажется собственная компания, торгующая вениками, а кто-то мечтает отправиться в Хабаровский край спасать амурских тигров. И все же, пожалуй, большинство из тех, кто ежедневно ходит на работу, на самом деле хотели бы ничего не делать и получать за это деньги. Причем такое их количество, чтобы и после работы тоже можно было ничего не делать. Однако опять-таки и у безделья есть свои пределы.

Так, например, два года назад множество любителей активного времяпрепровождения на свежем воздухе боролись за «лучшую в мире работу», которую им предлагала австралийская туристическая компания Tourism Queensland. Согласно описанию вакансии, будущему сотруднику компании предстояло сидеть на небольшом острове Гамильтон, приглядывать за черепахами (кормить их, чесать и играться с ними), регулярно осматривать свои владения и плавать в прибрежных водах, а затем отчитываться обо всем этом начальству и вести блог о жизни на австралийском кусочке суши. Для того чтобы получить такую работу, нужно было уметь плавать, свободно говорить и писать на английском языке, а также иметь тягу к приключениям.

Желающих устроиться на такую работу, да еще и в теплой Австралии, было немало - заявки прислали несколько десятков тысяч человек со всех концов света. А счастливым обладателем должности смотрителя острова Гамильтон в итоге стал британец Бен САУТХОЛЛ. Кстати, Бен, честно отработавший смотрителем свои шесть месяцев, по-прежнему обитает на далеком континенте и, судя по записям в его блоге, в общем и целом чувствует себя прекрасно. И отнюдь не бездельничает - сейчас британец предпринимает одну морскую экспедицию за другой, путешествуя на каяке. Похоже, ничегонеделанием понаблюдавший за жизнью одинокого острова британец больше заниматься не хочет.

Шведский журнал Ameliа, например, аккурат к 1 апреля, обратился в национальную службу занятости с объявлением о вакансии - ни много ни мало - специалиста по пляжному отдыху. В связи с датой появления информации о приеме на столь необычную должность редактору издания даже пришлось объяснять, что открывшаяся вакансия никак не связана с Днем дурака. Журнал действительно разыскивает тестера пляжей, которому предстоит побывать на курортах нескольких стран и составить отчет о своем отдыхе на солнышке. Кстати, будущему работнику нужно будет еще пить коктейли из расположенных вокруг пляжа заведений, ходить на спа-процедуры и много читать. (А что еще делать на пляже?). Именно поэтому от кандидата требуется не только желание профессионально лениться, но и умение предаваться лени терпеливо - не каждого хватит на то, чтобы ежедневно только и делать, что валяться у моря. А по ходу отдыха-работы еще нужно будет запоминать свои ощущения и писать о них по окончании сессии лежания на песке в специально созданном для этого блоге.

Конечно, желающих на такую работу хоть отбавляй - в Amelia уже поступило несколько сотен заявок от желающих стать тестером пляжей. На вопрос о том, почему бы редакции просто не послать в командировку одного из своих штатных журналистов (кстати, специалист по отдыху на пляже за месяц работы получит почти 4000 евро), руководство Amelia ответило, что хочет предоставить своим читателям шанс побездельничать, а заодно и понять, что иногда даже ничегонеделание требует предельной сосредоточенности.

Что-что, а уж сосредоточенности точно требует работа дегустатора пива, которую прошедшим летом можно было получить в Великобритании. Правда, такое безделье нельзя назвать самым полезным для здоровья, но удовольствие прилежному работнику точно гарантировано. В случае же, если соискатель не может заставить себя ежедневно трудиться хотя бы в пивной, ему можно посоветовать другую не слишком подвижную сезонную работу. Например, что-нибудь вроде вакансии тестера спальных мешков.

Подобные объявления появляются на сайтах работодателей или служб по трудоустройству в зависимости от сезона - ближе к лету могут понадобиться, например, добровольцы на тестирование палаток или средств от комаров, а зимой - Деды Морозы в крупные супермаркеты. В сезон отпусков, кстати, весьма популярна работа сиделки для не слишком крупных домашних животных вроде котиков и хомячков. Если в строке поиска в Google вбить словосочетание «няня для кота», то можно будет легко в этом убедиться.

И все же найти подходящую работу настоящему лентяю не так уж просто - вакансий на всех любителей побездельничать явно не хватает. Впрочем, это и к лучшему - только представьте, во что превратился бы наш мир, если бы кругом были одни няньки для котов и специалисты по профессиональному лежанию на диване.