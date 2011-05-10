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Половина молочных заводов Китая осталась без лицензий
Без малого половина молочных заводов Китая будут закрыты из-за того, что им не удалось получить новые лицензии на продолжение деятельности.
Качество продукции 533 из 1176 предприятий не удовлетворило государственных инспекторов. В большинстве случаев владельцам заводов и ферм было приказано свернуть свое производство без права его возобновления. Чуть более сотни предприятий, правда, смогут пройти повторную проверку после устранения недочетов и обратиться за новым разрешением. Нынешние закрытия, предположительно, коснутся в первую очередь мелких и средних производителей, неспособных позволить себе специальное оборудование для выявления вредных химикатов. Без него получить лицензии в Китае будет невозможно.
Китайские власти решили провести масштабную проверку производителей молочной продукции после того, как в прошлом году в продуктах местного производства в очередной раз обнаружились вредные вещества. А в 2008 году сухое молоко, содержащее меламин, стало причиной госпитализации тысяч детей, шестеро из которых умерли. В этом году в молочных продуктах обнаружили протеин, использующийся для обработки кожи. Он, как и меланин, способен замаскировать пониженный уровень натуральных белков в разбавленных молочных продуктах.
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