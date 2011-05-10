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Спрос на загородном рынке приближается к докризисному
Спрос на участки без подряда в организованных поселках в апреле резко вырос, что дает основание надеяться на его приближение к докризисным значениям уже летом этого года. Такой вывод в компании «ТрансРегионИнвест» делают по предварительным результатам работы в апреле.
«В этом году мы ждем возвращения тех покупателей, которые отложили покупку участка из-за кризиса, - говорит руководитель отдела маркетинга компании «ТрансРегионИнвест» Татьяна МУХИНА. Аналитики прогнозируют рост рынка загородной недвижимости уже в 2012 году. Так что этот сезон может оказаться последним периодом низких цен. Покупатели, ставшие за последние годы гораздо искушеннее, почувствовали эту тенденцию и сами. «Если темпы роста сохранятся, то уже к концу лета спрос в наших поселках может приблизиться к докризисным значениям», - считают в пресс-службе «ТрансРегионИнвест».
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