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Рекомендации по выбору листогибочного оборудования
Современная Россия предъявляет все больший спрос на такую продукцию, как сэндвич панели, металлочерепица, сайдинг. За спросом следует предложение – это фундаментальный закон рынка, а сегодня и экономики всего мира (кроме Кубы и Северной Кореи). В свою очередь далее рождается повышенный спрос на технологическое оборудование, на котором можно было бы выпускать требуемую продукцию. Таким образом, мы перемещаемся из сектора b2c в сектор b2b. Несмотря на изменение условий и правил игры, принцип остается прежним.
Поэтому вслед за ростом спроса на готовую продукцию, возрастает спрос на факторы ее производства (то, что в Советском Союзе называли ни много, ни мало продукцией группы А). К настоящему моменту на рынке представлено большое количество моделей станков для производства профиля, поэтому и возникают определённые сложности с выбором наиболее подходящего устройства. Существует несколько основных критериев, на которые необходимо обратить особое внимание при подборе конкретного станка.
Сюда можно отнести следующие характеристики:
* способность работы с металлическими листами (заготовками) разной ширины. В настоящее время наблюдается повышенный спрос на металлические листы шириной от 1250 до 2500 мм. Большинство профилегибочных станков работают в более узком диапазоне, например, от 1000 до 1500, или от 2000 до 2500 мм. Больший диапазон – предпочтительнее, если не существует четкого представления о будущем спросе, когда с равной вероятностью могут потребоваться равные по объему партии широкого и узкого листа. Более широкую заготовку в любом случае можно раскроить, а вот из более узких металлических лент склеить более широкую едва ли получится. С другой стороны, и это крайне важно, потребность в дополнительном технологическом оборудовании, коим и является станок продольного раскроя металла – это дополнительные инвестиции, которые не всегда по карману компании. Это так же нужно учитывать;
* приспособленность для работы с заготовками разной толщины. В настоящее время наибольшее распространение получили металлические листы толщиной от 0,7 до 1,2 мм. Большим спросом пользуются и заготовки с толщиной от 0,4 до 0,6 мм – все зависит от будущего использования. Например, толстые листы могут выполнять несущие функции, а потому часто становятся составной частью стеновых и кровельных (если предполагается эксплуатация в снежных регионах страны) сэндвич панелей. Тонкие листы требуются в для облицовки различных конструкций. Наконец, в последние годы возрастает интерес к тонкой продукции, с толщиной 0,28..0,4 мм. Это позволяет выпускать достаточно качественную продукцию для заявленных целей ее применения, и, в то же время, экономить на расходных материалах (сырье). Обычно листогибы выпускаются с возможностью настройки под обработку заготовок разной толщины, зачастую с разбросом не более 0,2..0,4 мм (для одного и того же материала). Следует учитывать, что менее твердые металлы (алюминий против оцинкованной стали) могут иметь и большую толщину (но в пределах отведенного зазора между рабочими инструментами стана). Также, чем шире заготовка, тем она должна быть тоньше;
* возможность работы с разными материалами. Разные материалы имеют разную плотность, твердость, износостойкость и массу других параметров. Алюминий отличается меньшей плотностью и прочностью по сравнению с железом, а потому при прочих равных условиях возможна обработка и более толстых, и более широких заготовок из него. Самым прочным материалом выступает оцинкованная (нержавеющая) сталь. Существует эмпирическая закономерность: если принять за 1 толщину листа оцинкованной стали, которую данный станок может «осилить», то для алюминия наш вымышленный коэффициент становится равным 1,4, для обычной стали – 1,2, для меди и цинка – 2;
* тип привода. Бывает гидравлическим, пневматическим, ручным и электромеханическим. Ручной привод – самый простой, не требующий особой квалификации рабочего, но и не подразумевающий широких возможностей самого устройства. Низкая производительность, невысокая точность позиционирования обрабатываемого материала, невозможность автоматизации основных рабочих процессов и включения в линию металлочерепицы, профнастила или сайдинга, ограниченность в толщине и размерах обрабатываемых деталей. С другой стороны – высокая мобильность устройства (возможность отвезти и установить где-нибудь на стройке, где использовать для доводки тех же доборных элементов «до ума»), низкая стоимость, возможность привлечения к труду в том числе и лиц с низкой квалификацией. Гидравлический привод позволяет развивать, куда большее усилие на рабочем органе, изгибая заготовки большего размера и толщины, легко автоматизируется и может работать в режиме 7х24. Однако расплата за это – высокая стоимость, огромные собственный вес и габаритные размеры, низкая мобильность, сложность конструкции, что предполагает не всегда высокий ресурс и почти наверняка низкую ремонтопригодность. Пневматическая система – полегче, что впрочем компенсируется сложностью в ТО и ремонте (даже в поиске повреждений трубопровода);
* сложность получаемого на выходе профиля – для массового производства относительно простых по форме изделий (металлическая черепица или сайдинг) это свойство не играет сколь-нибудь большого значения, но для изготовления массы доборных элементов, арматуры и несущих деталей все несколько иначе. Во-первых, сами по себе эти элементы отличаются великим разнообразием. Во-вторых, никогда невозможно заранее предугадать, который из них потребуется в следующий раз. В-третьих, очень сложно построить вероятностную модель потребностей в изделиях разной формы;
* наличие дополнительных устройств, механизмов, инструментов, включаемых в стоимость поставляемого станка: для резки металла, подпорки станка, измерения, удержания и фиксации обрабатываемого изделия, а также способность и готовность поставщика оперативно реагировать на запросы своего нового клиента на допоставку необходимых элементов, запасных частей. Наконец, готовность поставщика к обучению хотя бы по минимальной программе рабочих и инженеров своего покупателя работе с вновь поступившим оборудованием, к предоставлению развернутой технической документации. Наконец, может ли производитель оборудования взять на себя обязательства по его ТО и ремонту. Большое значение имеет и собственная репутация компании—производителя, отзывы от других покупателей.
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