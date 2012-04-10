www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Рекомендации по выбору листогибочного оборудования

10 Апреля 2012, 16:53 | Дальний Восток

Современная Россия предъявляет все больший спрос на такую продукцию, как сэндвич панели, металлочерепица, сайдинг. За спросом следует предложение – это фундаментальный закон рынка, а сегодня и экономики всего мира (кроме Кубы и Северной Кореи). В свою очередь далее рождается повышенный спрос на технологическое оборудование, на котором можно было бы выпускать требуемую продукцию. Таким образом, мы перемещаемся из сектора b2c в сектор b2b. Несмотря на изменение условий и правил игры, принцип остается прежним.

Поэтому вслед за ростом спроса на готовую продукцию, возрастает спрос на факторы ее производства (то, что в Советском Союзе называли ни много, ни мало продукцией группы А). К настоящему моменту на рынке представлено большое количество моделей станков для производства профиля, поэтому и возникают определённые сложности с выбором наиболее подходящего устройства. Существует несколько основных критериев, на которые необходимо обратить особое внимание при подборе конкретного станка.

Основные критерии, подлежащие оценке при выборе технологического оборудования

Сюда можно отнести следующие характеристики:

* способность работы с металлическими листами (заготовками) разной ширины. В настоящее время наблюдается повышенный спрос на металлические листы шириной от 1250 до 2500 мм. Большинство профилегибочных станков работают в более узком диапазоне, например, от 1000 до 1500, или от 2000 до 2500 мм. Больший диапазон – предпочтительнее, если не существует четкого представления о будущем спросе, когда с равной вероятностью могут потребоваться равные по объему партии широкого и узкого листа. Более широкую заготовку в любом случае можно раскроить, а вот из более узких металлических лент склеить более широкую едва ли получится. С другой стороны, и это крайне важно, потребность в дополнительном технологическом оборудовании, коим и является станок продольного раскроя металла – это дополнительные инвестиции, которые не всегда по карману компании. Это так же нужно учитывать;

* приспособленность для работы с заготовками разной толщины. В настоящее время наибольшее распространение получили металлические листы толщиной от 0,7 до 1,2 мм. Большим спросом пользуются и заготовки с толщиной от 0,4 до 0,6 мм – все зависит от будущего использования. Например, толстые листы могут выполнять несущие функции, а потому часто становятся составной частью стеновых и кровельных (если предполагается эксплуатация в снежных регионах страны) сэндвич панелей. Тонкие листы требуются в для облицовки различных конструкций. Наконец, в последние годы возрастает интерес к тонкой продукции, с толщиной 0,28..0,4 мм. Это позволяет выпускать достаточно качественную продукцию для заявленных целей ее применения, и, в то же время, экономить на расходных материалах (сырье). Обычно листогибы выпускаются с возможностью настройки под обработку заготовок разной толщины, зачастую с разбросом не более 0,2..0,4 мм (для одного и того же материала). Следует учитывать, что менее твердые металлы (алюминий против оцинкованной стали) могут иметь и большую толщину (но в пределах отведенного зазора между рабочими инструментами стана). Также, чем шире заготовка, тем она должна быть тоньше;

* возможность работы с разными материалами. Разные материалы имеют разную плотность, твердость, износостойкость и массу других параметров. Алюминий отличается меньшей плотностью и прочностью по сравнению с железом, а потому при прочих равных условиях возможна обработка и более толстых, и более широких заготовок из него. Самым прочным материалом выступает оцинкованная (нержавеющая) сталь. Существует эмпирическая закономерность: если принять за 1 толщину листа оцинкованной стали, которую данный станок может «осилить», то для алюминия наш вымышленный коэффициент становится равным 1,4, для обычной стали – 1,2, для меди и цинка – 2;

* тип привода. Бывает гидравлическим, пневматическим, ручным и электромеханическим. Ручной привод – самый простой, не требующий особой квалификации рабочего, но и не подразумевающий широких возможностей самого устройства. Низкая производительность, невысокая точность позиционирования обрабатываемого материала, невозможность автоматизации основных рабочих процессов и включения в линию металлочерепицы, профнастила или сайдинга, ограниченность в толщине и размерах обрабатываемых деталей. С другой стороны – высокая мобильность устройства (возможность отвезти и установить где-нибудь на стройке, где использовать для доводки тех же доборных элементов «до ума»), низкая стоимость, возможность привлечения к труду в том числе и лиц с низкой квалификацией. Гидравлический привод позволяет развивать, куда большее усилие на рабочем органе, изгибая заготовки большего размера и толщины, легко автоматизируется и может работать в режиме 7х24. Однако расплата за это – высокая стоимость, огромные собственный вес и габаритные размеры, низкая мобильность, сложность конструкции, что предполагает не всегда высокий ресурс и почти наверняка низкую ремонтопригодность. Пневматическая система – полегче, что впрочем компенсируется сложностью в ТО и ремонте (даже в поиске повреждений трубопровода);

* сложность получаемого на выходе профиля – для массового производства относительно простых по форме изделий (металлическая черепица или сайдинг) это свойство не играет сколь-нибудь большого значения, но для изготовления массы доборных элементов, арматуры и несущих деталей все несколько иначе. Во-первых, сами по себе эти элементы отличаются великим разнообразием. Во-вторых, никогда невозможно заранее предугадать, который из них потребуется в следующий раз. В-третьих, очень сложно построить вероятностную модель потребностей в изделиях разной формы;

* наличие дополнительных устройств, механизмов, инструментов, включаемых в стоимость поставляемого станка: для резки металла, подпорки станка, измерения, удержания и фиксации обрабатываемого изделия, а также способность и готовность поставщика оперативно реагировать на запросы своего нового клиента на допоставку необходимых элементов, запасных частей. Наконец, готовность поставщика к обучению хотя бы по минимальной программе рабочих и инженеров своего покупателя работе с вновь поступившим оборудованием, к предоставлению развернутой технической документации. Наконец, может ли производитель оборудования взять на себя обязательства по его ТО и ремонту. Большое значение имеет и собственная репутация компании—производителя, отзывы от других покупателей.

 

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru