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Чукотка ищет второго авиаперевозчика
Правительство Чукотского автономного округа продолжает переговоры с авиакомпаниями Российской Федерации по вопросам обеспечения авиационной доступности региона с субъектами страны.
В частности, диалог ведется с авиаперевозчиками «Аврора», «UTair», а также «Якутия». Об этом сообщил первый заместитель губернатора Чукотского АО, начальник окружного Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Илья Давиденко, пишет пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО.
– Осенью минувшего года авиаперевозчик «Якутия» объявил о том, что планирует завершить выполнение рейсов на Чукотке в связи с экономической ситуацией внутри компании. Правительство округа уже тогда приступило к поиску альтернативы оператору. В то же время в России начался масштабный интеграционный проект по созданию единого дальневосточного перевозчика, которым стала «Авиакомпания «Аврора»», созданная на базе «Владивосток Авиа» и «Сахалинские Авиатрассы» и входящая в группу «Аэрофлота». Мы вступили в диалог с новым оператором, но, помимо этого, ведем также переговоры с «UTair» и с прежним партнером – якутским. В случае с последним рассматривается вариант введения рейсов «Якутии» на период отпускной кампании, – сказал Илья Давиденко.
На сегодняшний день, по словам первого заместителя губернатора, все партнеры проводят экономические расчеты.
– Вопрос находится в стадии активной проработки. С каждым из наших партнеров мы постоянно ведем диалог. Это действительно животрепещущая тема. Отсутствие конкуренции всегда влечет за собой вполне очевидные последствия. С уходом «Якутии» компания «Трансаэро» осталась единственным перевозчиком, и жители региона обеспокоены ее дальнейшей ценовой политикой. Возрастет нагрузка и на окружной бюджет, который предоставляет социальные гарантии на перевозку пассажиров, субсидирует отдельные категории граждан, предоставляет льготы пенсионерам и молодежи в возрасте до 23 лет. Правительство округа сделает все возможное, чтобы ситуация разрешилась положительно, – уверил Илья Давиденко.
Правительство округа рассматривает два варианта решения вопроса. В первом случае предполагается, что на территорию Чукотки придет новый авиаперевозчик. Второй вариант – организация межрегиональных перевозок через Дальний Восток, в частности через Петропавловск-Камчатский, Якутск или Магадан. При этом рассматривается сеть дальнейших направлений. Как отметил первый заместитель губернатора, интерес для округа представляет не только Москва, но и другие города, в том числе Новосибирск, Краснодар, Санкт-Петербург.
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