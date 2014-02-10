Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ледокол ДВМП приступил к проводке танкеров и газовозов по проекту "Сахалин-2"
Ледокол "Капитан Хлебников", находящийся под управлением Транспортной группы FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) приступил к обеспечению плавания крупнотоннажных танкеров и судов-газовозов в заливе Анива на юге острова Сахалин.
ДВМП обеспечивает проводку танкеров и газовозов по проекту "Сахалин-2" ежегодно с 2009 года.
В сообщении пресс-службы пароходства отмечается, что работа ледокола зависит от погодных условий и обычно продолжается до конца марта.
В настоящее время флот FESCO насчитывает 26 судна общим дедвейтом более 300 тыс. тонн без учета 4 ледоколов ("Адмирал Макаров", "Капитан Хлебников", "Красин" и "Магадан"), находящихся в госсобственности.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- Третий DHC-6 из парка "Авроры" получил имя
- В авиакомпании "Аврора" уже лето
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Из Хабаровска в Москву будет летать еще одна авиакомпания
- "Восточный Порт" увеличивает мощность строго по графику
- Владивосток и Благовещенск связал авиамаршрут
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
да 26 пароходов, а было под 200.