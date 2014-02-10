Ледокол ДВМП приступил к проводке танкеров и газовозов по проекту "Сахалин-2"

Ледокол "Капитан Хлебников", находящийся под управлением Транспортной группы FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) приступил к обеспечению плавания крупнотоннажных танкеров и судов-газовозов в заливе Анива на юге острова Сахалин.

ДВМП обеспечивает проводку танкеров и газовозов по проекту "Сахалин-2" ежегодно с 2009 года.

В сообщении пресс-службы пароходства отмечается, что работа ледокола зависит от погодных условий и обычно продолжается до конца марта.

В настоящее время флот FESCO насчитывает 26 судна общим дедвейтом более 300 тыс. тонн без учета 4 ледоколов ("Адмирал Макаров", "Капитан Хлебников", "Красин" и "Магадан"), находящихся в госсобственности.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.