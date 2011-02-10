Шины попали в сети

Через пару лет импортные шины "б/у"б такие как шины Bridgestone Dueler HT, и допотопные шиномонтажные мастерские рискуют остаться преданием старины. Эпоха "дикого" шиномонтажа и придорожной торговли шинами постепенно уходит в прошлое. Будущее такого важного сегмента авторынка, как продажа и обслуживание автошин - за крупными сетевыми компаниями.

Главное - попасть в сеть

Не так давно всю "прелесть" сетевых инноваций в деле реализации шин испытал на себе Урал и, в частности, его столица. Участь небольших компаний-продавцов и разрозненных шиномонтажных мастерских Екатеринбурга предрешена, и в ближайшее время все они будут заменены комплексными станциями техобслуживания на базе компаний, занимающихся продажей автошин. Как бы смешно это ни звучало, но сделано это в интересах потребителя, получившего неразрывную цепочку "шины - колеса - шиномотаж".

В Приморье только зарегистрированных колесных транспортных средств более полумиллиона. Примерно столько же - на всей остальной территории Дальневосточного региона. Это количество потенциальных потребителей дает все основания безбедно жить поставщикам, оптовым и розничным продавцам шин. Однако и у тех, и у других вскоре могут возникнуть серьезные проблемы.

С одной стороны, российские производители, кто самостоятельно, кто не без помощи иностранного капитала, наращивают объемы производства. По итогам 2004 г. из более чем десятка российских производителей только на одном заводе было отмечено снижение выпуска продукции - Омский шинный завод закончил год с отрицательными показателями. Однако и они были связаны не с отсутствием спроса, а с плановой модернизацией производства, вводом новых технологических линий.

С другой стороны, недалек тот день, когда на дальневосточный шинный рынок придут сетевые компании, работающие рука об руку с зарубежными производителями, которые принесут с собой не только инновации в деле продвижения новых шин, но и весь спектр услуг и сервиса, сопутствующие реализации колес и принятые во всем цивилизованном мире.

Вы здесь не стояли

По приблизительным данным, приморский рынок автошин неравномерно поделен между 10-15 компаниями, из которых лишь единицы занимаются исключительно их поставкой и реализацией.

Большинству автовладельцев они хорошо известны. По общему мнению, лидером рынка среди поставщиков новых и "бэушных" шин выступает "Востокшинторг", имеющий самую широкую оптово-розничную сеть в Приморском и Хабаровском краях, в Сибири и Москве. По разным оценкам, причем с этим согласны конкурирующие компании, доля "ВШТ" составляет около 30% рынка.

Тем не менее, любовь к шинам "б/у" у наших автовладельцев еще очень сильна. По словам специалистов, подобная ситуация сложилась исторически. Покупая подержанную иномарку, приморец справедливо считает, что ей достаточно будет таких же колес. Не поэтому ли лидером шинного рынка остаются физические лица, обеспечивающие колесами друзей, знакомых, коллег, и т.д. На долю этих поставщиков приходится почти 40% всего рынка шин "б/у".

Для большинства остальных поставщиков - шины скорее приработок, когда основное направление внешне- или внутриэкономической деятельности пересекается с возможностью пополнить бюджет за счет их реализации.

Вторичный рынок умирает

Однако сложившаяся в этом сегменте авторынка ситуация говорит не в пользу как самого вторичного рынка, так и компаний и частных предпринимателей, сделавших на них ставку.

Взять хотя бы требования к торговым площадям. Торговля "бэушными" шинами - дело непростое. Во-первых, они сами по себе эксклюзивны, и двух одинаковых колес, как ни ищи, не найдешь. Для того чтобы покупатель выбрал хотя бы максимально похожие единицы, их необходимо выставлять как можно больше, а это, в свою очередь, требует дополнительных выставочных мест. Можно, конечно, обойтись и меньшими площадями, но тогда придется увеличить штаты продавцов-консультантов, что также приведет к дополнительным расходам. С новыми шинами гораздо проще. Стоит демонстрационный комплект - "две капли" - остальное на складе. Достаточно 50 квадратов, на которых уместится ассортимент компании средней руки.

Сегодня в центральных регионах России активно развиваются сети, которые уже не предлагают шины "б/у", полностью перейдя на новые покрышки. Дело в том, что, по мнению специалистов, иметь дело с новыми шинами выгоднее для потребителя. А для продавцов спрос превыше всего.

Где русская шина?

Другое объяснение находится в производственно-технической плоскости.

Последние несколько лет российские производители модернизируются и постепенно наращивают производство.

Более того, по словам бывшего менеджера одной приморской компании, в непосредственной близости от сырьевых мест строятся два шинных гиганта. Единственным препятствием на пути отечественного производителя - дорогая логистика. Цена доставки пока еще очень велика, но и здесь им на выручку может прийти родное правительство. В этом году таможня уже "корректировала" ввозные пошлины на продукцию из углеводородного сырья в сторону повышения, и стоит только захотеть лоббистам "Сибура" или "Амтела" выбить с рынка "бэушного", да и нового импортного конкурента, за нашими властями дело не станет.

Я выбираю!

Если у компаний, завязанных на реализацию шин "б/у", есть время для маневра, например, самим предложить сеть по реализации и обслуживанию автошин или переключиться на опт, как это делают некоторые клановые компании, то у мелких поставщиков, худо-бедно перебивающихся на блошиных авторынках или у дорог, шансов нет. И в первую очередь в этом "виноват" потребитель.

С ростом благосостояния, как следствие, растут и требования клиента. Цена, как было раньше, уже не играет особой роли. На первое место выходит качество товара и, что немаловажно - качество сервиса, включающего не только безоговорочное "подай-принеси", но и возможность приятного ожидания под чай-кофе, ознакомление с новинками тюнинга прямо в шинном центре, осмотр подвески или других элементов техобслуживания.

Китайский захват

Кроме отечественных и зарубежных производителей, только планирующих накрыть дилерской и сервисной сетью Дальний Восток, за развитием нашего рынка шин внимательно наблюдают из Китая.

В Поднебесной, признаются наши "шинники", все дешевле в разы, производителей тьма, и недалек тот момент, когда границу прорвет, и китайская резиновая масса смоет наших доморощенных продавцов колес той же волной, что в свое время накрыла российскую мануфактуру.

Примечательно, что первыми оценили выгоду, которую сулит переход на китайскую резину, не бизнесмены, а наши дальнобойщики. Въезжая на территорию соседей на "лысой "резине, через некоторое время они возвращаются на абсолютно новых колесах. Сразу убивают двух зайцев. Новые колеса, причем за смешные деньги, и экология в порядке - старая резина остается у соседей.

В автобизнесе первыми сотрудничество с Китаем оценили в компании "1000 размеров". Они, не таясь, сотрудничают с китайскими производителями, и пока нареканий на их товар не было.

Почему Китай не пришел на наш шинный рынок раньше? В одной компании "ЗР" ответили почти сразу и, как нам показалось, в этом ответе была доля истины. С китайскими шинами проблема та же, что и с остальными товарами. Одно колесо может "отпахать" несколько лет, а второе, купленное в одной связке, сгорит уже через неделю. Как только будет отточен контроль качества и получены гарантии, нашу границу прорвет.

Сегодня у автошинного бизнеса, равно как и у автолюбителей всего мира, один общий враг. Это безудержно растущие цены на нефть - главное сырье для производства шин. При таких темпах роста через год-другой автовладельцы будут проклинать того, кто вообще изобрел это чертово колесо!