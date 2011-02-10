Как стать героем новогодней сказки

В какой костюм нарядить ребенка на Новый Год? Все зависит только от его фантазии и размера вашего кошелька.

На дворе декабрь, а значит, не за горами новогодние праздники в школах и утренники в детских садах. Оставить ребенка без карнавального костюма совершенно непростительно, обычное нарядное платье или белая рубашечка тут не годятся - ведь это же Новый год!

Сегодня есть несколько способов превратить собственное чадо в сказочного героя. Первый, самый простой - купить костюм в магазине: еще несколько лет назад такой товар был редкостью, а теперь торговые точки наперебой предлагают яркие, интересные модели самых разных производителей.

Кот Матроскин: усы, лапы и хвост

В "Бубль-Гуме" представлены карнавальные костюмы для дошкольного возраста китайского производства по цене 171 руб. (здесь есть кролик, тигр, мышь, пчела, лев и пр.) Кроме того, в магазине проходит акция: при покупке новогодней елки вы получаете детский маскарадный костюм в подарок.

Магазин "Фрекен Бок" приготовил для дошкольников костюмы животных (петушок, поросенок, болонка, ежик, медведь, золотая рыбка и др.), а также "Супермена", "Снежинку" и "Ночку" российского производства (цены от 660 до 1070 руб.). Есть еще "Зебра" и "Ангел" из Нидерландов (435-480 руб.).

В "Джунглях" выставлены "звериные" костюмы для дошкольников из искусственного меха, а также скоморох и супермен - все отечественного производства (цены в пределах 480-1040 руб.) "Детка-маркет" предлагает костюмы животных для детей 5-6 лет по 999 руб.

Но самый большой выбор маскарадных костюмов для детей мы обнаружили в магазине "Счастливое детство" - здесь у родителей просто глаза разбегаются. Цены от 245 до 10500 руб., представлены производители из России, Китая, Кореи, Италии. Самый маленький костюм рассчитан на кроху 1-2 лет, самый большой - 44-го размера. Кроме зверей (среди них есть и такие модные нынче персонажи, как далматинец или черепашка-ниндзя), предлагаются фрукты и овощи и, конечно, "человеческие" образы: пираты, рыцари, ковбои, шуты, Аладдин, Зорро, человек-паук и др. Для девочек, кроме традиционных принцесс и королев, производители приготовили Белоснежку, Скарлетт, Жозефину, девушку-индейца, ведьмочку и пр.

Сделай сам

В качестве "облегченного" варианта можно рассматривать маски, ободки с рожками или ушками, веночки, цветные колпаки и забавные парики - в декабре они попадаются чуть ли не на каждом шагу: не только в детских магазинах, но и в продуктовых супермаркетах, в отделах елочных игрушек, открыток и сувениров. Цены на подобные аксессуары начинаются от 10-20 руб. - и до бесконечности (в том же "Счастливом детстве" выставлен головной убор индейца за 1316 руб.

Второй способ - сшить костюм в ателье - удовольствие не из дешевых. Целый ряд ателье вообще не берутся за такую работу, другие называют цифры от 1,5 тыс. руб. за пошив (если прибавить сюда стоимость ткани и временные затраты, становится понятным, почему этот вариант сегодня не слишком востребован).

В-третьих, костюм можно взять напрокат, воспользовавшись объявлением в газете. Позвонив по первому попавшемуся телефону, мы выяснили, что в наличии есть костюмы для детей от полутора до 12 лет, прокат стоит 350 руб. в сутки (для любого возраста). Все костюмы пошиты мастером, который дает их напрокат, и представлены в единственном экземпляре, так что возможность встретить на празднике такого же Чертика или Кузнечика исключена.

"А чем мы хуже?" - спросят мамы-рукодельницы - и будут совершенно правы. Если есть золотые руки и желание порадовать свое чадо без существенных затрат, можно смастерить костюм самостоятельно, благо идей и готовых выкроек и в Интернете, и в журналах сегодня предостаточно. Так что дерзайте - времени до Нового года еще предостаточно!