Комфорт местной сборки

В любом справочнике по Приморскому краю в разделе "промышленность" есть обязательное упоминание о мебельном производстве. И неудивительно, ведь край-то лесной. Но насколько развито у нас мебельное производство и востребована ли продукция местных производителей?

Статистика утешает

За девять месяцев 2006 г. объемы продукции краевых мебельных фабрик выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%. Но, несмотря на динамику роста, привозная мебель в Приморье все-таки преобладает.

По данным Крайстата, продукция приморских мебельщиков к общему объему реализованной в крае через розничную сеть мебельной продукции составила на январь-сентябрь текущего года 34,36%. Директор Русско-Японского учебно-научно-производственного центра деревообработки (УНПЦД) Дальневосточного государственного университета Юрий ЯЦЕНКО с цифрами статистики не согласен. По его оценке, доля местной продукции по отношению к привозной составляет в среднем не более 10%. Оценки генерального директора компании "Восток-мебель" Александра ПАНЮШКИНА более оптимистичные: 20% на рынке корпусной мебели и до 70% на рынке мягкой мебели.

В целом же основной сектор рынка приходится на привозную мебель. Среди них такие гиганты, как "Шатура", "Дядьково", "Ладья", "Райвел-Дизайн", "Столпплит", "Заречье".

Причем привозная мебель в магазинах зачастую дешевле местной. Хотя, казалось бы, из-за транспортных расходов и прочих факторов все должно быть наоборот. Приморские производители объясняют этот нонсенс просто: московские и другие производители из европейской части страны сознательно занижают цену на свою продукцию, реализуемую на Дальнем Востоке, и продают свою мебель даже ниже ее себестоимости. А затраты компенсируют за счет территориального увеличения объемов продаж и реализации в Центральной России, в таких платежеспособных регионах, как Москва и Московская область.

Клиент во главе угла

По данным многочисленных исследований, проведенных УНПЦД, при покупке мебели покупатель часто обращает внимание на бренд фирмы. И в этом смысле в сознании потребителя уже сформированы положительные стереотипы в отношении не только московских, но и приморских производителей, таких как: "Австролюкс", "Восток-мебель", "Анкер", "Верена", "Анюта", "Бумеранг", "Димир", "Покровская мебель", "Форма". К примеру, у многих компания "Австролюкс" ассоциируется с производством отличных шкафов-купе и кухонных гарнитуров элитного класса с качественной европейской фурнитурой. Многие знают, что компания "Анкер" производит корпусную мебель для дома и офиса, а также оборудование для магазинов, аптек и торговых павильонов. Компания "Восток-мебель" предлагает своим клиентам мягкую мебель. Кстати, "Австролюкс", "Анкер", "Восток-мебель", по оценке экспертов УНПЦД, являются сегодня лидерами приморской мебельной промышленности. А если не отдавать предпочтение какой-либо одной фирме, то можно найти шкафы купе на заказ недорого в интернет-магазине шкафов-купе и другой мебели.

- Мы стараемся дифференцировать производство,- говорит руководитель отдела маркетинга компании "Восток-мебель" Евгений ПАНЮШКИН. - Более десяти лет мы выпускаем мягкую мебель и постоянно увеличиваем ассортиментный ряд этой продукции. А год назад начали выпуск еще и корпусной мебели, осваиваем производство матрасов.

Количество и разнообразие - необходимые, но не единственные условия успешного ведения бизнеса. Большое внимание уделяем контролю качества оборудования и материалов. В наших цехах -швейцарские, немецкие, итальянские станки. Исходные материалы: ДСП, МДФ, ламинат и прочие - российского, немецкого или южнокорейского производства. Ткани для обивки представлены всем ассортиментом, какой только есть на российском рынке.

Стараемся соблюдать сбалансированную ценовую политику. 50% нашей продукции рассчитана на людей со средним достатком, 30% - продукция так называемого эконом-класса. И 20% - это мебель для людей с кошельком.

В дизайне ориентируемся, в основном, на европейские стилистические наработки. Но наши дизайнеры стараются привнести в каждую модель нечто свое, индивидуальное. Когда разрабатывается очередная модель, все продумывается таким образом, чтобы комфорт не был в ущерб прочности, а прочность конструкции не лишала ее дополнительных удобств.

Соблюдение вышеперечисленных условий характерно и для других крупных игроков приморского мебельного рынка. Как следствие: продукция этих компаний реализуется не только в Приморье, но и на территории всего Дальнего Востока.

Увы, в списке лидеров не значатся былые гиганты краевой мебельной индустрии, "Владивосток-мебель", "Артем-мебель", "Приморский ДОК". Как отмечает директор УНПЦД Юрий Яценко, из-за ошибок в управлении кто-то из них вообще прекратил свое экономическое существование, а кто-то скатился на уровень едва ли не кустарного производства.

Все крупные мебельные компании Приморья (см. табл.) специализируются в основном на производстве мягкой и корпусной мебели. Ориентация - на разные категории потребителей, но преобладает все же продукция эконом-класса (за исключением фабрики "Австролюкс", чью мебель в большинстве случаев можно отнести к категории "Люкс").

Производству не хватает дизайнеров

Основной материал, из которого изготавливается приморская мебель, - прессованная древесная плита (ДСП, МДФ). Доля продукции из цельных массивов древесины ничтожно мала. Такое производство очень дорого. Но главная причина, по мнению Юрия Яценко, в отсутствии квалифицированных рабочих кадров для этого направления мебельного производства.

Что касается мебельного дизайна, который во многом повторяет уже готовые западные образцы, то здесь сказывается давняя российская традиция подражать европейским эстетическим стандартам.

Каждое изделие, выпуск которого планируется, должно отвечать ряду требований безопасности в эксплуатации (экологичность, механическая прочность и др.). За соблюдением этих требований следит краевой Центр сертификации мебели - "Приморсклестехцентр": первая промышленная партия изделий проходит квалификационные испытания на стендах центра, и, если никаких претензий нет, на продукцию выдается сертификат соответствия. По словам руководителя "Приморсклестехцентра" Галины СМИРНОВОЙ, в среднем в год с первого раза проходят квалификационные испытания около 50% приморской корпусной мебели и 90% мягкой. Остальная продукция отправляется на доработку и проходит квалификационные (сертификационные) испытания уже повторно.

Мебель конкурирует с отпусками

Многие местные фабрики выпускают мебель не в серийном режиме, а на заказ. При этом как большие объемы продукции, так и штучное исполнение, как правило, осуществляются на одном и том же оборудовании. Подобный подход позволяет проводить гибкую маркетинговую политику.

К примеру, в ноябре-декабре, когда спрос на мягкую мебель увеличивается (люди в преддверии новогодних праздников хотят сделать крупные приобретения со скидкой), на мебельном рынке появляются новинки и спецпредложения. В периоды, когда большинство работающего населения озабочено вложениями в отпускные туры и наблюдается спад мебельной торговли, руководство предприятий отправляет рабочих в отпуска и снижает нагрузки на оборудование.

Каналы розничного сбыта продукции приморских мебельных фабрик - это свои собственные магазины-салоны и торговые сети компаний "Мир мебели" и "Империя мебели".

В общем, мебельная промышленность в крае развивается довольно успешно. Хотя и не может пока конкурировать с мебельными гигантами из центральной России, которые позволяют себе демпинговать за счет гораздо больших объемов производства. Однако перспектива развития все же есть - это мебель по индивидуальным заказам, а также новые, эксклюзивные дизайнерские разработки.