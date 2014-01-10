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Строительство на Дальнем Востоке волоконно-оптической линии передачи оценили почти в 3 млрд рублей
ОАО "Ростелеком" объявило конкурс на строительство подводной волоконно-оптической линии передачи (ПВОЛП) Сахалин - Магадан-Камчатка. Максимальная цена контракта - 2,96 млрд рублей.
Конкурс на строительство ВОЛП разделен на два лота. Первый лот предполагает строительство подводной инфраструктуры линии за 2,7 млрд рублей сроком до конца 2016 года. Второй лот предполагает строительство наземной инфраструктуры ВОЛП за 266 млн рублей до конца марта 2016 года.
"Ростелеком" начал принимать заявки на конкурс 31 декабря, закончит 13 января. Комиссия подведет итоги конкурса 20 января.
Глава Минкомсвязи Николай НИКИФОРОВ ранее заявлял, что работы по обслуживанию ПВОЛП будут организованы в форме государственно-частного партнерства, которое обеспечит оператору окупаемость его услуг.
Планируется, что общая протяженность ПВОЛП составит около 2 тыс. километров. Линия свяжет город Оха на Сахалине с городами Магадан и Петропавловск-Камчатский.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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начал принимать заявки на конкурс 31 декабря, закончит 13 января, - т. е. чисто новогодние праздники. Казалось бы - и при чем тут коррупция? ;)