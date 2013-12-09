Оленеводы Чукотского АО вышли из минуса

В этом году удалось достичь роста качественных показателей в оленеводческой отрасли округа, остановить отрицательную динамику качественных показателей, имевшую место в последние три года и выйти на уровень 2009 года по сохранению взрослого поголовья и деловому выходу телят. Об этом сообщил, комментируя ход убойной компании, начальник Управления сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Сергей Давидюк.

«Увеличение поголовья оленей – приоритетная задача Правительства Чукотского автономного округа. В этом году сохранность взрослого поголовья в хозяйствах региона выше по сравнению с прошлым годом на 5, 8 процента. Непроизводственных отходов в этом году в сравнении с предыдущим в наших оленеводческих бригадах меньше на 12 600 голов. Деловой выход телят на сто январских маток в этом году выше на 3,6 головы, чем в 2012 году. В начале этого года в хозяйствах региона насчитывалось около 165 тысяч голов, а к концу мы вышли на показатель в 171 тысяч голов. Это значит, что впервые за последние несколько лет в оленеводческих хозяйствах Чукотки остановлен спад численности поголовья и рост составил 4%. Маточное поголовье выросло на 3086 голов или 3,7%», - отметил Сергей Давидюк

По состоянию на 4 декабря в сельхозпредприятиях Чукотского АО подвергнуто убою 13,5 тысяч голов, получено 998,5 тонн мяса, что составляет 55, 8 % от план. В 2013 году в соответствии с соглашениями, хозяйствам, необходимо произвести убой 23 тыс. голов, что меньше прошлогодних показателей. Уменьшение объемов было запланировано ввиду планового наращивания общего поголовья оленей, сообщает сайт ЧАО.

В настоящее время в Чукотском автономном округе числятся 16 оленеводческих хозяйств, в которых трудятся около 900 оленеводов. В связи с тем что оленеводство является отраслью традиционного природопользования коренных малочисленных жителей Чукотки, предприятиям АПК оказывается регулярная поддержка в рамках долгосрочной региональной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чукотского автономного округа на 2013 - 2020 годы».

ZRPRESS.RU, Владивосток.