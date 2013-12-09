Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Оленеводы Чукотского АО вышли из минуса
В этом году удалось достичь роста качественных показателей в оленеводческой отрасли округа, остановить отрицательную динамику качественных показателей, имевшую место в последние три года и выйти на уровень 2009 года по сохранению взрослого поголовья и деловому выходу телят. Об этом сообщил, комментируя ход убойной компании, начальник Управления сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Сергей Давидюк.
«Увеличение поголовья оленей – приоритетная задача Правительства Чукотского автономного округа. В этом году сохранность взрослого поголовья в хозяйствах региона выше по сравнению с прошлым годом на 5, 8 процента. Непроизводственных отходов в этом году в сравнении с предыдущим в наших оленеводческих бригадах меньше на 12 600 голов. Деловой выход телят на сто январских маток в этом году выше на 3,6 головы, чем в 2012 году. В начале этого года в хозяйствах региона насчитывалось около 165 тысяч голов, а к концу мы вышли на показатель в 171 тысяч голов. Это значит, что впервые за последние несколько лет в оленеводческих хозяйствах Чукотки остановлен спад численности поголовья и рост составил 4%. Маточное поголовье выросло на 3086 голов или 3,7%», - отметил Сергей Давидюк
По состоянию на 4 декабря в сельхозпредприятиях Чукотского АО подвергнуто убою 13,5 тысяч голов, получено 998,5 тонн мяса, что составляет 55, 8 % от план. В 2013 году в соответствии с соглашениями, хозяйствам, необходимо произвести убой 23 тыс. голов, что меньше прошлогодних показателей. Уменьшение объемов было запланировано ввиду планового наращивания общего поголовья оленей, сообщает сайт ЧАО.
В настоящее время в Чукотском автономном округе числятся 16 оленеводческих хозяйств, в которых трудятся около 900 оленеводов. В связи с тем что оленеводство является отраслью традиционного природопользования коренных малочисленных жителей Чукотки, предприятиям АПК оказывается регулярная поддержка в рамках долгосрочной региональной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чукотского автономного округа на 2013 - 2020 годы».
Новости тематики
- Сельское хозяйство АЕО находится в "очень незавидном состоянии"
- Российские фермеры просят не спешить приглашать китайских земледельцев
- Правительство Камчатки будет поддерживать производство собственной продукции
- Санкции: Россия будет бить сильно, но аккуратно
- Якутия рассматривает возможности сотрудничества с Австралией в области молочного и мясного производства
- Оленеводы Чукотского АО вышли из минуса
- Животноводческие хозяйства Якутии затягивают закупку кормов
- 40 отборных сортов картофеля из коллекции ФГБУ "Госсорткомиссия" по Амурской области погибли
- Наводнение на Дальнем Востоке подняло цены на сою на 4 рубля
- Паводок на Дальнем Востоке уже серьезно ударил по агрорынку европейской части страны
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя
- Районы пошли вразнос вслед за краем