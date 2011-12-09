Росалкогольрегулирование: Duty Free завяжут с алкоголем

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ZRPRESS. Российские магазины беспошлинной торговли могут лишиться лицензий на продажу спиртных напитков

Треть российских Duty Free может закрыться из-за невыполнимых требований Росалкогольрегулирования: беспошлинные магазины не могут получить лицензию на продажу алкогольной продукции.

Согласно действующим нормам распространения алкогольной продукции, склады, на которых хранятся крепкие напитки, должны соответствовать жестким требованиям. К примеру, они должны быть изолированы от прочих служебных помещений капитальными стенами, достигающими потолка помещения. Построить такую конструкцию в зале аэропорта практически невозможно. Из-за этого продавцы алкоголя на российских точках Duty Free могут лишиться лицензий на торговлю спиртными напитками.

25 российских операторов Duty Free стоят перед непростым выбором: свернуть часть торговых точек или же полностью отказаться от продажи в магазинах алкогольной продукции. Даже если алкоголь исчезнет с полок пограничных магазинов, это не убережет операторов от убытков. Учитывая, что 40% оборота таких торговых точек приходится именно на алкоголь, предприятия сильно потеряют в прибыли от введения «сухого закона».

На данный момент один из операторов беспошлинной торговли уже приостановил продажу алкогольной продукции. Это компания «Аэротрейдсервис», которая имеет склады в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

В декабре представители беспошлинных магазинов направили заявление в Федеральную антимонопольную службу. В нем продавцы просили рассмотреть возможность вывести Duty Free в особую категорию и разрешить им торговать на прежних условиях.

Напомним, что Duty Free с относительно дешевым ассортиментом заграничного алкоголя пользуются большой популярностью у российских туристов. При этом возможность купить дешевый и качественный продукт имеет и темную сторону. К сожалению, значительная часть «пьяных» происшествий на борту авиарейсов происходят во многом из-за беспошлинных возлияний еще на земле.

В 2010-м году Московская межрегиональная транспортная прокуратура выступила с инициативой изгнать торговцев крепким алкоголем. «Мы требуем запретить на территории аэропортовых комплексов продажу алкогольных напитков крепостью выше 15 градусов. Легкие алкогольные напитки и пиво — пожалуйста», - заявил тогда глава ММТП Владимир Тюльков.

Требования ММТП тогда не удовлетворили: пассажиры до сих пор могут пропустить стаканчик в баре или приобрести бутылку коньяка или виски в беспошлинных Duty Free, чья судьба сейчас решается на межведомственном уровне.

Первый в мире магазин беспошлинной торговли был открыт Бренданом О’Реганом в аэропорту Шаннона в Ирландии в 1947 году и работает до сих пор. Созданный для обслуживания пассажиров, путешествующих между Европой и Северной Америкой, самолеты которых останавливались для дозаправки, он немедленно добился успеха и был скопирован по всему миру.

Беспошлинная торговля зарождалась, когда два американских предпринимателя, Чарльз Фини и Роберт Миллер, создали то, чем сейчас являются магазины беспошлинной торговли (МБП), 7 ноября 1960 года. МБП начали действовать в Гонконге и распространились в Европу и другие части света по всему миру. Обеспечивая эксклюзивное право на беспошлинную торговлю на Гаваях в ранние 60-е, МБП осуществили прорыв, и компания была сосредоточена на увеличении числа путешественников из Японии. МБП продолжали вводить новшества, пополняясь магазинами вне аэропортов и большими магазинами в центре города Галлерия, и выросли до крупнейшей розничной сети в мире. В 1996 году LVMH Möet Hennessy приобрело часть акций у Ч. Фини и двух других акционеров и сегодня владеет МБП совместно с Р.Миллером.

Эксперты отмечают, что пассажиры длинных рейсов с хотя бы одной остановкой между аэропортами отправления и назначения должны быть осторожны при покупке «беспошлинных» алкоголя и парфюмерии в последнем транзитном пункте, иначе их может конфисковать охрана, если пассажиры превысят текущий предел жидкостей, провозимых в ручной клади. Это не распространяется на тех, кто перемещается в пределах ЕС в тот же день, когда жидкость была упакована в прозрачный пластиковый пакет с чеком, предъявляемым для проверки через пакет, пишет Gudok.ru.