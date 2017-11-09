Москва проживёт Дни Дальнего Востока

Для участия выставке «Дни Дальнего Востока» приглашены и предприниматели Приморья

В Москве 14-16 декабря этого года пройдет выставка «Дни Дальнего Востока», к участию в которой приглашаются предприниматели Приморья, заинтересованные в продвижении собственных товаров и брэндов. Отбором участников из Приморья уже сегодня занимается АНО «Центр развития экспорта Приморского края», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как отмечают организаторы выставки, НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока», мероприятие призвано не только популяризировать дальневосточные товары и брэнды, но и продемонстрировать гостям социальные и экономические возможности макрорегиона, привлечь в регион кадры, а также подвести предварительный итог реализации новой экономической политики на Дальнем Востоке.

- На выставке будет организован стенд Приморского края, на котором планируется презентация продукции, а также будет возможность проведения B2B переговоров, - отметили организаторы. - Будет и возможность ведения торговли: планируется выделить павильоны на ярмарке перед зданием мэрии на Тверской улице.

- Возможность участия в выставке сложно переоценить производителю, который действительно заинтересован в развитии своего брэнда, - отметил заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Богдан РАГУЛИН. –У выставки многообещающая целевая аудитория: помимо представителей власти приглашены дипломатические и торговые представительства государств АТР и других стран, представители крупнейших мировых и российских компаний, то есть - потенциальные инвесторы, в том числе представленные в России, но не представленные на Дальнем Востоке, туристический бизнес России и стран СНГ, потенциальные получатели Дальневосточного гектара, будущие специалисты, востребованные на Дальнем Востоке, а также молодые специалисты по приоритетным для Дальнего Востока специальностям, жители Москвы и Московской области, то есть - потенциальные покупатели дальневосточной продукции. Можно ожидать, что прок будет.

«Дни Дальнего Востока в Москве» призваны в том числе повысить туристическую привлекательность региона в плане гастрономического туризма: помимо товаров и брэндов гостей можно познакомить с местной кухней. Под эту цель в выставочном Зале №1 будет выделена зона «Кухня», на которой себя смогут презентовать рестораны Дальнего Востока.

Напомним, что по результатам опроса пользователей крупнейшей платформы по бронированию отелей Booking.com Владивосток возглавил ТОП-10 городов с самой вкусной едой в России.

Как добавили в Центре развития экспорта Приморья, для тех предпринимателей, которые подадут заявки на мероприятие через Центр, участие будет бесплатным. Оплатить самостоятельно придется только дорогу и проживание в Москве в дни выставки.