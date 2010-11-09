Ценовая неизбежность

Предпосылок для снижения цен на автомобильное топливо на Дальнем Востоке нет, и в ближайшие три года не предвидится. Аналитики прогнозируют только рост, и причины этого лежат далеко за желаниями конкретных поставщиков, продавцов и производителей. Такова конъюнктура рынка.

Хотим ли мы того или нет, но цена литра бензина заливаемого где-нибудь в Тернее или Славянке Приморского края, если не напрямую, то косвенно зависит от состояния дел на нью-йоркской и лондонской биржах.

Стоило только 2 ноября 2010 г. Американскому институту нефти заявить о сокращении запасов сырой нефти в Штатах на 4,1 млн баррелей за отчетную неделю, в то время как аналитики, опрошенные Dow Jones, ожидали роста запасов на 800 тыс. баррелей, как кривая стоимости нефти скакнула за отметку $85 за баррель. Российские трейдеры сориентировались, и начало предпраздничной недели было ознаменовано положительной динамикой цен на нефть и нефтепродукты. Сильнее всего прибавило дизельное топливо, которое продолжает дорожать вот уже несколько месяцев.

По данным пресс-центра Межрегиональной биржи нефтегазового комплекса, в течение сентября-октября на рынке Дальнего Востока произошло значительное удорожание этого топлива практически всех марок. Так, дизельное топливо «зимнее» производства Ангарской нефтехимической компании за два месяца выросло с 20,315 руб./т до 25 483 руб. (ФСО Суховская), то есть на 25,4%. Если сравнивать этот продукт с дизельным топливом «летним», то рост цен составит 9 383 руб./т, или 158%!

Рост котировок обывателю мало что скажет, но вот розничная сеть уже на себе в полной мере почувствовала такой ценовой рост. По данным отдела маркетинга одного из лидеров приморского рынка нефтепродуктов, изменение закупочной цены, по которой компания приобретала данный продукт в сентябре-октябре, составило 109,8 % (2 400 руб./т). В сравнении с дизельным топливом «летним», рост цен составил 5 500 руб./т, или 125,6%. Таким образом, для поддержания минимальной рентабельности продаж по дизельному топливу «зимнему» его розничную цену необходимо было бы увеличить уже в ноябре на 4,66 руб. за литр.

В пользу зависимости цен на российских заправках и колебаний в Нью-Йорке говорит тот факт, что в разгар уборочной страды - с июня по октябрь, цены на моторное топливо в целом по стране «колебались» в пределах «разумных» 20-50 коп.

Подняв статистику за обозначенный период, можно заметить, что на зарубежных и отечественных биржах в это время была «тишь да гладь». Однако скорая зима, с ее традиционно увеличенным потреблением энергоносителей, подстегивает производителей, а с ней и продавцов.

Соответственно декабрьские фьючерсы (контракты на покупку определенной партии товара по прогнозной цене, устраивающей обе стороны в момент заключения сделки) выросли, что само по себе скажется на конечной цене продукта.

Кроме того, есть и макромоменты, определяющие дальнейшее удорожание сырья. Как сообщило на прошлой неделе Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС», ссылаясь на свои источники в США, «рост цен на нефть был постепенным в условиях низкого объема торгов, так как многие трейдеры ждали оглашения в среду решения ФРС (Федеральная резервная система). Ожидается, что ФРС объявит о денежно-кредитном стимулировании. Программа, которая, по ожиданиям инвесторов, будет оценена в $500 млрд, будет включать в себя печать денег для покупки облигаций. Эта программа должна поддержать восстановление экономики. Наблюдающийся в результате этой программы экономический рост или ослабление доллара, скорее всего, вызовет дальнейший рост цен на нефть».

По-русски это означает, что нефть и нефтепродукты вчера, сегодня и завтра выгоднее продавать вне, а не внутри страны. Как не раз было сказано, где-то напрямую, а где-то в завуалированной форме, но внешний покупатель и потребитель гораздо надежнее и выгоднее потребителя внутреннего.

Как нам рассказал один приморский экономист на условиях анонимности, «...цена на мировом рынке последний месяц неуклонно растет, перевалив $80 за «бочку». Рассказывать, что выгоднее отправлять сырую нефть за рубеж, думаем, не надо. Покупатели российского черного золота работают от долгосрочных контрактов, платят инвалютой и, как правило, вперед. Внутренний рынок живет по большей части по остаточному принципу, и для того, чтобы он был насыщен, внутренние цены необходимо повышать, и они будут повышены».

Однако кроме объективных, на сегодняшний день немало субъективных факторов, влияющих на конечную цену моторного топлива как в целом по России, так и в Приморском крае.

Про государственные акцизы и налоги, забитые в цену топлива и составляющие от 60 до 70% цены одного литра, уже все знают, и эта тема изъезжена вдоль и поперек. Нам только остается добавить, что, скорее всего, уже с 1 января 2011 г. «госпакет» в цене литра может увеличиться еще на рубль, что составит приблизительно 5-7%.

Напомним, не далее как в августе было принято решение добавить в цену литра топлива новый, так называемый «дорожный» акциз: три рубля в течение трех лет (по рублю в год). Эти деньги, как заверяли летом в правительстве, должны будут наполнить федеральный дорожный фонд.

Кроме того, к субъективным причинам, косвенно, но все же влияющим на топливное ценообразование, надо отнести огромную работу по реконструкции производства, проводимую на двух Дальневосточных нефтеперерабатывающих предприятиях - в Хабаровске и Комсомольске на Амуре. Суммарные затраты обоих заводов на модернизацию до 2013 г. превышают $2 млрд. С учетом объяснимого делового подхода подразумевается компенсация вложенных денег.

Что в остатке потребителям, и в первую очередь автовладельцам Дальнего Востока, когда конъюнктура против них, и рост цен неизбежен, как крах социализма?

Аналитики топливного рынка уже сегодня предрекают на фоне удорожания топлива у традиционных поставщиков, связанного с вышеперечисленными причинами, активизацию подпольного и суррогатного рынка нефтепродуктов.

Чем это чревато, думаем, объяснять нет надобности - достаточно набрать телефонный номер любого авторитетного автосервиса, где популярно объяснят последствия использования такого топлива. В особенности, уверяют специалисты, под прицел сбытчиков суррогата попадут потребители дизельного топлива. Дальний Восток - мало того, что в высшей степени, моторизованный (один дизель на человека), он еще и прибрежный регион страны, где судовое дизельное топливо льется рекой. То, что для пароходов, больших и малых - польза, для автомобилей смерти подобно. Поэтому выбирая топливо, надо думать не только кошельком, но и головой.