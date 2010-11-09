ВТО вернет иномарки

После вступления России в ВТО, которое ожидается в 2011 г., будут отменены заградительные пошлины на ввоз из-за рубежа подержанных автомобилей и на вывоз из страны необработанной древесины, сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «ЗР», помощник президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ.

Если быть до конца точным, то упоминание мер таможенного регулирования импорта подержанных иномарок и экспорта леса в связи с перспективами вступления в ВТО звучало в вопросе «ЗР», а в ответе помощника президента было утверждение, что наши партнеры по переговорам настаивают на снижении пошлин уже сегодня, но Российская Федерация решит этот вопрос только после получения мандата на вступление в организацию.

На деле это означает, что пошлины станут одной из форм оплаты за билет в ВТО и что автолюбителям и автодилерам можно надеяться на возвращение рынка недорогих подержанных иностранных машин, а представителям лесного комплекса можно осторожно планировать не только создание перерабатывающих производств, но и развитие лесозаготовок.

Во время своего выступления перед журналистами 42 российских городов, принявших участие в прошедшей в Москве пятой ежегодной конференции для СМИ, организуемой «Альфа-банком» (в этом году мероприятие прошло под девизом: «Российский банковский сектор: жизнь в новой реальности») Аркадий Дворкович также рассказал о готовящихся мерах по стимулированию регионов к принятию мер по улучшению инвестиционного климата. Сейчас администрацией главы государства готовится большое совещание президента с руководителями субъектов по инвестиционному климату в регионах, после которого начнется его исправление. В модельных планах, которые будут предложены региональным властям для реализации, находятся несколько десятков обязательных мер, среди которых решение в пользу инвесторов вопросов управления землей, организации выдачи разрешительных документов. Помощник президента подчеркивает, что федеральные власти будут требовать выполнения этих планов в короткие сроки и не позволят саботировать кампанию затягиванием принятия необходимых региональных нормативных актов. Усиление внимания к инвестиционной активности в регионах связано с попытками оживить экономический рост в стране, прогнозирующийся властями в районе 4% в ближайшие годы.

Необходимости увеличения финансовых вложений в производство посвятил свое выступление и президент Альфа-Банка Петр АВЕН, сообщивший, что, пройдя кризис и вернувшись по многим показателям на уровень 2008 г., экономика России отстала от докризисного периода по уровню инвестиций, который сейчас составляет лишь 80% от объемов прежних времен. Восстановление шло, прежде всего, за счет роста потребления, в стимулирование которого и были направлены основные средства государственной поддержки. Такая политика дала социальную стабильность, но привела к резкому росту импорта - неразвитая отечественная промышленность не смогла предложить российскому потребителю достаточного количества конкурентных товаров.

По мнению главы Альфа-Банка, чтобы из развивающейся экономики не превратиться в отсталую, России нужны высокие темпы ежегодного роста, а ожидаемые сегодня уровни в 3% могут стать критичными. Обеспечить развитие может увеличение инвестирования реального сектора, которое связано с проведением непопулярных экономических реформ, предполагающих создание действительной конкурентной среды в различных секторах, больших экономических свобод для бизнеса. «В ближайшие годы необходимо добиться, чтобы уровень инвестиций по отношению к ВВП вырос в полтора-два раза к нынешним 20%», - говорит Петр Авен. Пока же власти страны о реформах продолжают говорить, одновременно увеличивая фискальную нагрузку на бизнес и траты на поддержку социальной сферы. Глава Альфа-Банка уверен, что тенденция вряд ли изменится до 2012 г., в котором пройдут выборы парламента и президента страны. Как минимум, до этих пор социальная удовлетворенность населения будет превалировать над экономической необходимостью, сохраняя возможности для появления нового кризиса.