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На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Китайский бизнес почувствовал все преимущества стремительно развивающегося проекта
По сообщению администрации железнодорожной станции китайского города Суйфэньхэ, с начала этого года по сухопутной части маршрута Харбин – Суйфэньхэ – Владивосток – Пусан проследовало 83 контейнерных поездов, которые несли 9098 контейнеров. Эти показатели на 267% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика», являющаяся информационным партнером газеты «Золотой Рог».
Маршрут Харбин – Суйфэньхэ – Владивосток - Пусан” фактически соединил Суйфэньхэ с Гуанчжоу, Шанхаем и другими регионами Китая. Международный смешанный транспортный коридор, проходящий через Восточный порт или Владивосток, позволяет доставлять китайские грузы до Пусана за семь дней 7 дней. Этот маршрут имеет очевидное преимущество по транспортным расходам или временным затратам. Большинство грузов на поездах по данному маршруту отправлено в Шанхай, Нинбо, Хуанпу и другие южные порты Китая, часть - на Тайвань, а еще часть - в Японию и Южную Корею.
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