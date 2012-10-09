Минсельхоз РФ внесет изменения в закон о рыболовстве

Минсельхоз РФ по просьбе рыбопромышленников и властей приморских регионов внесет изменения в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», передает ИНТЕРФАКС.

Они позволят рыболовецким судам, работающим в прибрежной зоне, делать первичную обработку улова на борту судна, а также перегружать продукцию на транспортные корабли для доставки в российские порты, сообщил министр сельского хозяйства РФ Николай ФЕДОРОВ на совещании в Южно-Сахалинске.

«Это на самом деле пока маленький шажок, 10-20% решения существующей проблемы. Но, по крайней мере, за перегрузку рыбопродукции на транспортные суда штрафовать не будут. Рыболовецкий флот, плавбазы, создавался для того, чтобы делать рыбообработку, а мы взяли и отрезали эти возможности, игнорируя климатические условия, состояние наших портов и причалов», - отметил министр.