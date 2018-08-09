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Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков

09 Августа 2018, 17:17 | Дальний Восток

Ведомство опубликовало приказ о распределении долей квот в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 15 лет, но не указало где можно «завизировать» договоры

Дальневосточные рыбаки вновь в недоумении – он не знают, где и каким образом им будет предоставлена возможность подписать договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) и получить соответствующие оригиналы, без которых не возможно подать заявления об объеме квоты, определенной для промышленного и прибрежного рыболовства в 2019 году. Сложившаяся ситуация может серьезно ударить по прибрежному рыболовству в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2019 году и привести к негативным социально-экономическим последствиям в прибрежных субъектах бассейна.

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 1 августа 2018 года № 522 «Об утверждении перечней заявителей, за которыми закреплены доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, районом добычи (вылова) которых являются зоны (подзоны) Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (в том числе районы действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов: Соглашение между правительством СССР и правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства у побережий обеих стран от 7 декабря 1984 года, Комиссия Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана) и которые допущены к заключению договоров о закреплении доли соответствующей квоты» опубликован на официальном интернет портале Росрыболовства.

При этом приказ был опубликован только после того, как Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) выразила обеспокоенность в связи с возможными сбоями при осуществлении в 2019 году прибрежного рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

При этом в документе нет информации о процедуре заключения (подписания) договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на основании изданного приказа в срок до 1 сентября 2018 года.

«У руководителей рыбохозяйственных предприятий нет информации о том, где и каким образом им будет предоставлена возможность подписать указанные договоры и получить оригиналы, без которых не возможно подать заявления об объеме квоты, определенной для промышленного и прибрежного рыболовства в 2019 году. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников выражает беспокойство в связи с возможными сбоями при осуществлении в 2019 году прибрежного рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», - отмечает АВРПЭ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: прогноз  росрыболовство  приказ  варпэ  квоты  правила 



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