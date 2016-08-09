Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями

Энергетики планируют со следующего понедельника, 15 августа, ограничить поставки электроэнергии на объекты Главного управления жилищным фондом. Указанное ведомство обслуживает объекты Министерства обороны РФ и задолжало «Дальневосточной энергетической компании» 33 миллиона рублей. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ПАО «ДЭК».

«Если до 15 августа долг не будет погашен, то ПАО «ДЭК» в соответствии с действующим законодательством будет вынуждено отключить от электроэнергии 12 объектов должника», — прокомментировали энергетики.

Ограничение поставок электроэнергии на объекты ГУ ЖФ, которое осуществляет функции по управлению жилищным фондом Минобороны РФ, планируется начать с 15 августа. Начиная с января 2016 года, компания не платит за потреблённый ресурс. За это время перед энергетиками образовался долг в 33 миллиона рублей.

Regnum уточняет, что речь идёт о 12 объектах в Приморье и соседнем Хабаровском крае. Во всех случаях ограничения коснуться пунктов по приёму платежей с местного населения.

Напомним, это не первый случай ограничения поставки электроэнергии на объекты, которые напрямую связаны с Минобороны России. В конце июля энергетики грозились из-за долга в 200 миллионов рублей обесточить объекты коммунальной компании Минобороны — АО «ГУ ЖКХ». Свои обязательства должник игнорирует с апреля 2016 года.

В августе энергетики распространили сообщение, в котором говорилось о крупных долгах — 50 миллионов рублей — объектов МВД на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. Причём наибольший объём задолженности приходится на Приморье — свыше 20 миллионов рублей. В первую очередь, санкции планируется ввести именно в этом дальневосточном регионе.