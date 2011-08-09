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Пропуск к стройке

09 Августа 2011, 11:56 | Дальний Восток

Ежедневно мы слышим заявления о модернизации, эффективной государственной экономике и программах по поддержке малого и среднего бизнеса. Однако как бы ни хотелось в них верить, факты упорно свидетельствуют об обратном.

По состоянию на первую половину 2011 г., Россия занимает 123-е место из 183-е в международном рейтинге по степени легкости ведения бизнеса «Doing Business»1. Показатели за 2010 и 2009 гг. составили 120-е и 118-е места соответственно. Из бывших республик СССР нам уступают только Украина (145-е место) и Узбекистан (150-е).

Одним из девяти критериев оценки, по каждому из которых также составляется свой рейтинг, является получение разрешений на строительство. И уже в этом частном рейтинге Россия второй год подряд занимает 182 позицию.

В таблице приведены сроки и стоимость прохождения согласовательных процедур для строительства «теплого» двухэтажного склада общей площадью 1300 кв. м, предназначенного для хранения товаров, не представляющих повышенной опасности. Соответственно в случае строительства более сложного архитектурного объекта (жилого многоквартирного дома, офисного здания, склада для более «сложных» видов товаров) количество процедур и сроки их прохождения увеличиваются.

На местах эту проблему решить невозможно: как заявила Ирина НИКУЛИНА, начальник экспертно-правового отдела по контролю за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности администрации Приморского края, все регулирование соответствующих процедур происходит в рамках федерального законодательства, а именно, Градостроительного кодекса РФ и ФЗ-210 от 31.12.2005 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации». На данный момент для упрощения прохождения согласовательных процедур в строительстве разрабатывается система электронной регистрации и обработки запросов, однако точная дата реализации проекта неизвестна.

Очевидно, для эффективного развития и реформирования строительной отрасли России необходим системный централизованный подход, и примеры такого подхода показывают другие страны, находящиеся на разных стадиях экономического развития. Например, в Канаде (7 место в общем рейтинге, 29 в специализированном по строительству): реформа, проведенная в Торонто в 2005 г., определила временные лимиты для каждой стадии строительства и спецтребования в отношении каждого проекта с учетом возможных рисков. Электронная система обработки запросов позволила ускорить проведение разрешительных процедур, и таким образом в период с 2005 по 2008 гг. число выдаваемых разрешений на строительство выросло на 17% по сравнению с предыдущими периодами.

Автор: Дальневосточная гильдия управляющих и девелоперов
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