Во Владивостоке продуктовому ретейлу негде развернуться

Организованная сетевая продуктовая розница Дальнего Востока формировалась хоть и с некоторым запаздыванием в сравнении с западными и центральными районами России, но все же исключительно за счет собственных ресурсов. Если на рынках, скажем, косметики или бытовой техники, крупные федеральные компании уже давно являются серьезными конкурентами местным продавцам, то продуктовые сети с подобной практикой, по большому счету, еще не сталкивались.



До сих пор в ДФО не появилось ни одного федерального ретейлера, несмотря на их активную экспансию в регионы страны. Дальний Восток по-прежнему не интересен федеральным игрокам, что, в общем-то, только способствовало развитию региональных продуктовых сетей.

Возможности роста

Сегодня количество торговых сетей в регионах ДФО может исчисляться десятками, а в некоторых и сотнями, но крупных продуктовых компаний не так много. В Приморском крае, например, в общей сложности работает около 300 розничных сетевых компаний, крупных продуктовых ретейлеров – не больше десятка. В Амурской области их еще меньше – порядка 5-6 компаний. Причем, по данным департамента лицензирования и торговли Приморского края, это количество в последние годы практически не меняется.

Впрочем, эта относительная стабильность вовсе не означает, что все ниши заняты и возможности для роста продуктовых розничных сетей исчерпаны. Скорее наоборот. Во Владивостоке, например, по мнению Константина РОШАТНЮКА, директора сети «Реми», насыщенность торговыми площадями все еще не высокая. В городе много рынков, каких-то вагончиков и прочих торговых мест, далеких от качественного сервиса, поэтому с точки зрения покупательской способности возможности для развития современных форматов торговли, прежде всего супермаркетов, довольно большие.

Вне формата

Собственно понятие «формат» для сегодняшнего дальневосточного ретейла довольно размытое. Строгих норм не придерживается практически никто. И когда на вывеске крупного магазина оказывается слово «супермаркет» или «гипермаркет», то это вовсе не означает, что покупатель, переступив его порог, окажется в таком же магазине, который выстраивают под это название федеральные сети. Наиболее крупные по площади магазины на Дальнем Востоке принадлежат хабаровской сети «Самбери». Пока только этот сетевик оказался готовым к открытию магазинов площадью 3,5-4 тыс. кв. м. Но и у него их всего два. Оба расположены в Хабаровске.

Во Владивостоке же, городе с не меньшей, чем в Хабаровске, покупательской способностью, пока наибольшие по площади магазины не превышают 2 тыс. кв. м. Даже гипермаркет, принадлежащий сети «ВЛ Март», занимает всего 1800 кв. м, не говоря об остальных магазинах сети, площадь которых порядка 600-700 кв. м. Впрочем, то, что во Владивостоке есть определенные сложности с землей, отмечают практически все сетевики. К объективным причинам можно отнести особенности местного ландшафта. «Представьте площадь 4 тыс. кв. м и парковку рядом с ним, – говорит Константин Рошатнюк. – Это потребует около 2 га ровной земли. Сколько таких мест вы найдете на карте Владивостока?»

Нехватка необходимых помещений диктует зачастую выбор формата нового магазина. Конечно, это обстоятельство в значительной степени препятствует развитию сетевой розницы, но на строительство нужных помещений компании решаются крайне редко. Даже если будут предоставлены необходимые метры земли под строительство, сама стройка потребует средств и времени. Это не так выгодно, как открыть новый магазин на готовых площадях, говорят ретейлеры. Поэтому, как минимум, половина магазинов сетевых компаний открывается на арендуемых площадях.

«Мы работаем с разными форматами в зависимости от того, насколько объект для нас интересен, – говорит операционный директор ООО «ДИМАРТ»(г. Хабаровск, Super Good) Анна СИМОНЕНКО. – При этом часть помещений в собственности и часть в аренде, примерно в соотношении 50 на 50. В Хабаровске у нас есть магазины площадью 300 квадратов, в Биробиджане – 300-400 кв. м. Если есть 300 квадратов в хорошем месте, то мы можем и такой магазин открыть, но ориентируемся больше все же на крупные площади, поскольку это выгоднее. Во Владивостоке очень мало больших площадей. Строиться – это очень долго и во Владивостоке в связи с саммитом вообще проблематично. В Хабаровске немного проще, но готовых объектов тоже практически нет».

Большинство сетевых розничных продуктовых продавцов на Дальнем Востоке не выходит за пределы своего региона, иногда даже одного города. Их интересы распространяются зачастую в спальные районы городов или в мелкие населенные пункты, где с ними приходится конкурировать маленьким сетям и одиночным магазинам. Одной из тенденции рынка последних лет становится перераспределение долей в пользу крупных сетевиков.

«Магазины у дома, конечно, теряют своих покупателей, – говорит Анна Симоненко, – товарооборот у них невысокий, порядка 300 тыс. руб. в день, или 9 млн в месяц. Вырасти им в более крупную компанию практически не возможно. В таких магазинах нет даже прироста на процент инфляции. Покупатель уходит к более выгодной цене и удобной по ассортименту полке магазина, где можно купить все и сразу».

Несмотря на то что сетевые компании довольно часто выбирают именно формат супермаркетов, на деле их магазины иногда оказываются чем-то средним между супермаркетом и магазином у дома, а порой просто дискаунтерами, где, как известно, складом является торговый зал. Экономия на складских помещениях позволяет им предлагать более выгодные цены. Например, крупнейшая розничная компания в Благовещенске «Прима», в которую входят 13 магазинов, позиционирует себя как сеть минимаркетов и дискаунтеров. Именно под этот формат подходят и площади магазинов сети и, соответственно, ценообразование.

На Камчатке известная региональная сеть «Шамса» свои 6 магазинов площадью до 1,5 тыс. кв. м называет «экономичными супермаркетами». Организованы они по принципу классического супермаркета с широким выбором различных товаров по доступным ценам и полным спектром дополнительных услуг. Ассортимент товаров включает в себя более 25 тыс. наименований. Среди стратегических планов сети на 2012 год – освоение нового для сети формата «магазин у дома».

«В Камчатском крае есть другие розничные магазины, – говорит директор по связям с общественностью сети «Шамса» Ольга ГОБРИКОВА, – они в основном в формате дискаунтеров. Мы же стараемся держать марку – предлагать высокий уровень обслуживания и предоставлять удобные условия для совершения покупок. Для того чтобы соблюсти баланс – качественное обслуживание, невысокие цены, большой ассортимент, неоднократно приглашали консультантов, работающих с крупнейшими розничными сетями. Даже из Германии были специалисты».

Логистика решает все

Развитие собственной складской логистики эксперты относят к одной из главных тенденций развития розничных сетей последних лет. На Дальнем Востоке с логистикой вообще всегда было непросто. Огромные расстояния, плохое состояние дорог, низкий уровень инфраструктуры не лучшим образом сказывались на создании оптимальных маршрутов доставки продуктов.

«Наша розничная сеть вышла из оптового направления бизнеса. У нас 8 филиалов в разных городах: в Южно-Сахалинске, на Камчатке, во Владивостоке, в Уссурийске, Находке и Комсомольске-на-Амуре, поэтому у нас с логистикой проблем не было, – говорит Анна Симоненко, – но если рассматривать компании розничные, которые развиваются без подспорья оптового направления, то у них с логистикой, конечно, есть сложности. Считается, что 300 км – это наиболее рентабельное транспортно-логистическое плечо, а у нас только Хабаровск – Владивосток – 900 км. Но здесь, правда, помогает то, что хорошо работают поставщики и практически все наименования товаров можно найти в регионе у разных поставщиков, поэтому не обязательно поставлять из своего логистического склада, допустим, из Хабаровска».

Сложности с логистикой и стали основной причиной, сдерживающей приход на Дальний Восток федеральных сетей. Несмотря на то что, согласно опросу Ernst&Young, географическое расширение не запланировали всего 7% сетей, регионы Дальнего Востока далеки от топовых позиций в рейтинге привлекательности для экспансии. Тем не менее приход федеральных компаний неизбежен, и это, несомненно, станет серьезным испытанием для региональных компаний, считают в сети «ВЛ Март». К нему надо быть готовым.

«Если федеральные сети и придут в Дальневосточный регион, то, скорее всего, это будет за счет поглощения региональных игроков, – считает исполнительный директор ООО «Шамса-Маркет» Павел КОМАРОВСКИЙ. – Помимо этого, естественно, федеральным сетям поставщики/производители предоставляют лучшие коммерческие условия, что дает им возможность устанавливать низкие цены. Но и про технологии забывать, конечно, не стоит, у федеральных сетей очень четко поставлены все бизнес-процессы, что позволяет им существенно экономить на операционных затратах, в том числе и на фонде оплаты труда за счет небольшого штата сотрудников».

Как известно, эти крупные игроки работают по своим схемам, при которых порядка 70% товара идет через собственную логистическую сеть. Но здесь у них нет складов, и все преимущества отработанной схемы фактически исчезают, отмечают местные сетевики.

«Федеральные сети придут на Дальний Восток не ранее чем через 5 лет, – считает Анна Симоненко. – Для них самое страшное – это логистика, потому что они как раз пользуются тем самым 300-километровым логистическим плечом. Они получают продукцию не от поставщиков, а строят большие центральные склады, с которых отправляют товар. И пока им не выгодно присутствие на Дальнем Востоке. К тому же крупные компании очень инертны, сложно реагируют на изменения рынка, покупательского спроса, потому что у них есть своя товарная матрица, которую они в основном транслируют из западной части России на другие регионы. Эта матрица для нашего рынка не подходит. Поэтому пока они адаптируются к нашему рынку, зарекомендуют себя не очень стабильными игроками».

В то же время региональные сети на Дальнем Востоке сейчас строят собственные логистические склады. Например, камчатская «Шамса» сегодня уже имеет свой логистический центр с представительством в Москве. Поставками продовольственной группы товаров в рамках московского представительства занимается ООО «Шамса-Логистик». Все товары, полученные оптовыми подразделениями группы компаний «Шамса» (ООО «Шамса-Боттлерс» и ООО «Компания Шамса»), располагаются на территории единого логистического комплекса площадью 11500 кв. м, который был построен и открыт в 2010 году.

Перспективы новинок

Еще одним маркетинговым ходом для привлечения покупателей и повышения качества обслуживания игроки рынка называют появление в последние годы продукции собственного производства сетей. Супермаркеты готовы предложить покупателям свежеиспеченный хлеб и хлебобулочные изделия, салаты и другие блюда своей кухни. Под это производство сети часто вводят отдельный бренд на продукцию. Например, в структуре камчатской сети «Шамса» работает собственный кулинарный цех, который предлагает различные полуфабрикаты, всегда свежие готовые блюда и выпечку под брендом «Фабрика рецептов».

«Собственное производство – это очень важное преимущество, – говорит Анна Симоненко, – и для магазинов формата от 800 квадратов является сейчас в понимании ретейла неотъемлемой частью. Магазин без пекарни и без кулинарии – это снижение планируемого товарооборота, снижение привлекательности для покупателей. Наценка на продукцию собственного производства в сети «ДИМАРТ» составляет не менее 80%, что, конечно, привлекательно для торгового предприятия. Тем более пользуются эти продукты большим спросом. У нас сейчас быстро растет доля продаж именно в сегменте фреш – свежеприготовленных продуктов».

Несколько иначе, а вернее, почти безуспешно сети развивают такой, казалось бы, перспективный, канал продаж, как розничная интернет-торговля. Федеральным сетям подобная торговля вообще не интересна. Уровень ее развития во многом определяется, по мнению наблюдателей, региональными продавцами. Но и они не спешат проявить особую активность в этих продажах. Даже те компании, у которых, в общем-то, уже все создано для активизации этого ресурса, например, «ВЛ Март» во Владивостоке, относятся к нему в большей степени как к имиджевому. Причина лежит на поверхности – доля интернет-продаж пока еще очень мала.

«В нашей сети интернет-торговли нет, – говорит Анна Симоненко, – поскольку она не является прибыльным делом. Дальний Восток еще не развит в направлении интернет-покупки продуктов питания, это еще не вышло на рынок в той доле, чтобы розничные сети стали этим активно заниматься».

Елена АБАШЕВА, «Дальневосточный капитал».