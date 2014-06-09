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Газопровод "Сила Сибири" начнут строить 7 июля

09 Июня 2014, 09:42 | Дальний Восток

Газотранспортная система протяженностью 4800 км пройдет от Иркутской области через Якутию до Владивостока

ОАО "Газпром" 7 июля официально начнет строительство газопровода "Сила Сибири", сообщил заместитель председателя правления концерна Виталий МАРКЕЛОВ.

Газотранспортная система "Сила Сибири" мощностью 61 млрд кубометров газа в год пройдет от Иркутской области через Якутию до Владивостока.

"Газпром" cтроит газопровод "Сила Сибири" для поставок до 38 млрд кубометров газа по контракту с китайской CNPC.

Строительство всей инфраструктуры в рамках этого проекта, включая газоперерабатывающий и газохимический завод для выделения ценных компонентов из газа Якутского и Иркутского центров газодобычи, оценивается в $55 млрд. Частично проект планируется профинансировать за счет аванса от китайской стороны в размере $25 млрд.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: "Сила Сибири"  газ  "газпром"  строительство 



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Комментарии

  • :((((16:03, 09.06.2014#

    так а нам то поставят этот газ как для народа обещала единая россия в нулевых

  • 55516:55, 09.06.2014#

    Да хер там!Этот газ не для нас(простите за пошлый стих)Про развитие ДВ-один только трёп. Никто в это не верит. Какому козлу помешала льгота на ввоз грузовика владельцам земельных участков?Отменили льготу, а что в замен? театр оперы.

  • alex17:04, 09.06.2014#

    слушай, парень, а в школе то учился? слабо от 61 млрд мощности газопровода отнять 38 млрд контрактных для Китая?или так, поныть по любому поводу?

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