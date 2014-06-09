Газопровод "Сила Сибири" начнут строить 7 июля

Газотранспортная система протяженностью 4800 км пройдет от Иркутской области через Якутию до Владивостока

ОАО "Газпром" 7 июля официально начнет строительство газопровода "Сила Сибири", сообщил заместитель председателя правления концерна Виталий МАРКЕЛОВ.

Газотранспортная система "Сила Сибири" мощностью 61 млрд кубометров газа в год пройдет от Иркутской области через Якутию до Владивостока.

"Газпром" cтроит газопровод "Сила Сибири" для поставок до 38 млрд кубометров газа по контракту с китайской CNPC.

Строительство всей инфраструктуры в рамках этого проекта, включая газоперерабатывающий и газохимический завод для выделения ценных компонентов из газа Якутского и Иркутского центров газодобычи, оценивается в $55 млрд. Частично проект планируется профинансировать за счет аванса от китайской стороны в размере $25 млрд.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток