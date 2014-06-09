Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Газопровод "Сила Сибири" начнут строить 7 июля
Газотранспортная система протяженностью 4800 км пройдет от Иркутской области через Якутию до Владивостока
ОАО "Газпром" 7 июля официально начнет строительство газопровода "Сила Сибири", сообщил заместитель председателя правления концерна Виталий МАРКЕЛОВ.
Газотранспортная система "Сила Сибири" мощностью 61 млрд кубометров газа в год пройдет от Иркутской области через Якутию до Владивостока.
"Газпром" cтроит газопровод "Сила Сибири" для поставок до 38 млрд кубометров газа по контракту с китайской CNPC.
Строительство всей инфраструктуры в рамках этого проекта, включая газоперерабатывающий и газохимический завод для выделения ценных компонентов из газа Якутского и Иркутского центров газодобычи, оценивается в $55 млрд. Частично проект планируется профинансировать за счет аванса от китайской стороны в размере $25 млрд.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Приморье станет газовым хабом
- "Газпром" продолжает активную реализацию масштабных восточных проектов
- В Программу газификации России на 2016 год включены 67 регионов
- МАЙНЕКС Дальний Восток снова соберется в Магадане
- "Газпром трансгаз Томск" получил премию Правительства РФ в области качества
- Хабаровск обеспечит регион каменной ватой
- Добыча угля на Сахалине в 2014 году увеличилась на 17%
- Россия рассчитывает удвоить экспорт сжиженного газа в Японию
- На Чукотке к концу 2014 года ожидается рост добычи золота на 22%
- В Хабаровском крае оловорудному месторождению обещают захватывающие перспективы
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов
так а нам то поставят этот газ как для народа обещала единая россия в нулевых