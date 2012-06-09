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Стартовали проектно-изыскательские работы по строительству подводной ВОЛС «Сахалин — Магадан — Камчатка»
ВЛАДИВОСТОК, 9 июня, ZRPRESS. Началось проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) в рамках подписанного в мае 2012 года соглашения между ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Ростелеком», ОАО «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн») и ОАО «МегаФон» о строительстве подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан - Камчатка».
9 июня из Владивостока вышло исследовательское судно «Профессор Богоров» с целью ПИР по прокладке подводного участка ПВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка». Проектные работы планируется закончить в сентябре 2012 года.
В ходе работ будут проведены геофизические и гидрографические изыскания по трассам Оха (Сахалин) — Усть-Большерецк (Камчатка) и Оха — п. Ола (Магадан), а также береговые и прибрежные изыскания по данным направлениям.
По результатам проектно-изыскательских работ будет проведен тендер по выбору производителя основного оборудования и, при необходимости, поставщика услуг «под ключ».
Новая подводная линия свяжет город Оха на Сахалине с Магаданом и Петропавловском-Камчатским. В результате, максимальная пропускная способность системы составит 8 Тбит/с (80х100G), общая протяженность линий связи – около 2 тыс. км. Стороны планируют завершить работы в течение 2-х лет.
Волоконно-оптический кабель будет проложен по дну Охотского моря, что позволит в четыре раза сократить путь до Петропавловска-Камчатского по сравнению с наземным маршрутом, который проходит по безлюдным землям в зоне вечной мерзлоты и сложнейших климатических условий.
Прокладка подводной линии связи повысит уровень проникновения телекоммуникационных услуг на Камчатке и Магаданском крае, тем самым решив проблему цифрового неравенства между регионами, которая существует на Дальнем Востоке. Реализация этого проекта позволит вывести на рынок региона целый спектр инновационных сервисов, требующих высоких скоростей передачи данных: мобильное ТВ, мобильный и фиксированный ШПД, финансовые сервисы и др.
Объединение усилий нескольких компаний позволит значительно сократить сроки строительства подводной кабельной системы, снизив капитальные затраты и операционные издержки, сообщает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
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