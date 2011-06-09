Российские земли оценили в 23,5 трлн рублей

Суммарная потенциальная кадастровая оценка стоимости земель России составляет 23,5 трлн руб. С таким сообщением выступил сегодня глава Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил МИШУСТИН на совещании под руководством премьер-министра РФ Михаила ФРАДКОВА в Федеральной налоговой службе.

Он сообщил, что агентство завершило государственную кадастровую оценку земель в целом по стране. По его словам, наиболее высокая стоимость - в Центральном, Приволжском, Южном и Сибирском округах. Наиболее высокая кадастровая стоимость земель в расчете на 1 кв. м - в Москве и Санкт-Петербурге.