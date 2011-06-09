Заложен первый камень в фундамент строящейся ТЭЦ в Советской Гавани

На Дальнем Востоке 9 июня дан старт первой новостройке в региональной теплоэнергетике за последние 30 лет – холдинг "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") приступил к строительству новой ТЭЦ в городе Советская Гавань Хабаровского края. Общая стоимость строительства составит более 12 млрд рублей. Ввод объекта запланировал на четвертый квартал 2013 года.

Строительство Совгаванской ТЭЦ - один из ключевых проектов инвестиционной программы "РАО ЭС Востока", включенный в федеральную целевую программу "Дальний Восток и Забайкалье до 2013 года". Объект необходим для обеспечения устойчивого энергоснабжения и замещения мощности неэкономичной Майской ГРЭС, которая должна быть выведена из эксплуатации.

"Современные тенденции развития мировой энергетики ставят новые задачи перед всеми участниками отрасли. Основные задачи, стоящие сегодня перед "РАО ЭС Востока", это модернизация и вывод энергетики Дальнего Востока на новый технологический уровень с использованием ключевых энергетических технологий. Сегодня мы закладываем первый камень в фундамент новой теплоэлектростанции. Надеюсь, что вместе с этим мы делаем и новый шаг на пути повышения надежности энергетической системы региона", - сказал на церемонии старта проекта генеральный директор ОАО "РАО ЭС Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ.

На сегодняшний день действующая система энергоснабжения Ванино-Совгаванского района не обеспечивает необходимый уровень надежности и не покрывает растущий спрос на электроэнергию и мощность. Электроэнергию промышленные предприятия и население получают по линиям электропередач из Комсомольска-на-Амуре и от Майской ГРЭС.

Строительство станции - это централизация теплоснабжения города Советская Гавань с населением более 40 тыс. человек и замена 27 котельных, работающих на мазутном топливе. Немаловажно также и то, что новая ТЭЦ - это новые рабочие места. Электрическая мощность новой станции - 120 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч.

При строительстве будут использованы новейшие образцы головных одноцилиндровых паротурбинных установок и котлоагрегатов, применены инновационные технические решения. Кроме того, все технологические процессы на станции будут полностью автоматизированы.

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