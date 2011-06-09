Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Заложен первый камень в фундамент строящейся ТЭЦ в Советской Гавани
На Дальнем Востоке 9 июня дан старт первой новостройке в региональной теплоэнергетике за последние 30 лет – холдинг "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") приступил к строительству новой ТЭЦ в городе Советская Гавань Хабаровского края. Общая стоимость строительства составит более 12 млрд рублей. Ввод объекта запланировал на четвертый квартал 2013 года.
Строительство Совгаванской ТЭЦ - один из ключевых проектов инвестиционной программы "РАО ЭС Востока", включенный в федеральную целевую программу "Дальний Восток и Забайкалье до 2013 года". Объект необходим для обеспечения устойчивого энергоснабжения и замещения мощности неэкономичной Майской ГРЭС, которая должна быть выведена из эксплуатации.
"Современные тенденции развития мировой энергетики ставят новые задачи перед всеми участниками отрасли. Основные задачи, стоящие сегодня перед "РАО ЭС Востока", это модернизация и вывод энергетики Дальнего Востока на новый технологический уровень с использованием ключевых энергетических технологий. Сегодня мы закладываем первый камень в фундамент новой теплоэлектростанции. Надеюсь, что вместе с этим мы делаем и новый шаг на пути повышения надежности энергетической системы региона", - сказал на церемонии старта проекта генеральный директор ОАО "РАО ЭС Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ.
На сегодняшний день действующая система энергоснабжения Ванино-Совгаванского района не обеспечивает необходимый уровень надежности и не покрывает растущий спрос на электроэнергию и мощность. Электроэнергию промышленные предприятия и население получают по линиям электропередач из Комсомольска-на-Амуре и от Майской ГРЭС.
Строительство станции - это централизация теплоснабжения города Советская Гавань с населением более 40 тыс. человек и замена 27 котельных, работающих на мазутном топливе. Немаловажно также и то, что новая ТЭЦ - это новые рабочие места. Электрическая мощность новой станции - 120 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч.
При строительстве будут использованы новейшие образцы головных одноцилиндровых паротурбинных установок и котлоагрегатов, применены инновационные технические решения. Кроме того, все технологические процессы на станции будут полностью автоматизированы.
Фото sovgavan.ru
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
- Стали известны модели ноутбуков-лидеров продаж на Дальнем Востоке
- Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается