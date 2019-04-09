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Стало известно, какую икру лучше не покупать
Икра не имеющих адреса производителей относится к фальсифицированной продукции
Россельхознадзор выявил очередные пять компаний-фантомов, незаконно продающих в интернете красную икру. Ведомство предупреждает, что икра указанных производителей относится к фальсифицированной продукции, поскольку информация об изготовлении перечисленных продуктов не соответствует действительности.
«При проведении мониторинга в интернете выявлены предприятия, прекратившие свою деятельность, а также предприятия с фальшивыми адресами. Так, на одном из сайтов размещена информация об икре лососевой зернистой соленой, расфасованной в жестяные банки, изготовителем, согласно маркировке, является ООО «Русский деликатес», - сообщает управление ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области.
По указанному адресу юридического лица на Камчатке находится жилой многоквартирный дом, а само предприятие «Русский деликатес» на территории этого региона не зарегистрировано. Такая же ситуация с икрой производителя ООО «Мусали», прописанного якобы в городе Елизово – по факту на территории Камчатского края компания не зарегистрирована.
Также в сети опубликованы объявления о продаже икры ООО «Камчатский рыболов», ООО «Дельта» и ООО «Камчатские острова», на товаре которых опять же указаны несуществующие адреса.
Информация о фальсификате направлена во всех профильные органы.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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