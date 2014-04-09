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Новый сухогруз отправится работать в порт Шахтерск на Сахалине
ООО «Восточная горнорудная компания», объединяющая ООО «Сахалинуголь-2» (разработка Солнцевского угольного разреза) и ООО «Обогатительная фабрика» (порт Шахтерск, Сахалинская область), пополнило флот новым сухогрузом, грузоподъемностью 1,7 тыс. тонн.
Судно-площадка «Валерий Онищук» построено СРЗ «Южный Севастополь». Суда этого проекта предназначены для рейдовой перевалки угля, а также перевозки на открытой палубе генеральных и навалочных грузов, не боящихся подмочки, включая металл, лес, уголь, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, сообщается в пресс-релизе ООО «ВГК». Судно будет зарегистрировано на ООО «Обогатительная фабрика», портом приписки станет порт Шахтерск.
За первый квартал 2014 года порт Шахтерск отгрузил более 150 тыс. тонн угля. Как отмечают в «Восточной горнорудной компании», в планах достижение суточной производительности порта в 10 тыс. тонн, что позволит отгружать не менее 200 тыс. тонн угля в месяц. Объем добычи угля на Солнцевском угольном разрезе в 2013 году составил 1,8 млн тонн. Объем отгрузки в порту Шахтерск составил 1,2 млн тонн.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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