Что мешает Интернету быть дешевым на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал найти решение проблемы высокой стоимости доступа в Интернет на Дальнем Востоке. «Цифры (расценки на доступ в Интернет), которые я услышал, - удручающие. Я действительно не думал, что разница здесь, например, с Иркутском, в 12 раз. Надо придумывать схемы, которые позволят этот вопрос решить», - заявил Дмитрий Медведев на заседании Госкомиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Якутске.

«Нужно сделать все, чтобы развитие Дальнего Востока осуществлялось не только за счет механического прироста инвестиций в различные инфраструктурные проекты, но и за счет высоких технологий. А они не будут развиваться, если мы не сможем обеспечить интернет-трафик нормального качества и стоимости», - отметил Дмитрий Медведев.

Ранее, встречаясь с региональном отделением партии «Единая Россия», премьер заявил, что поручит государственному ОАО «Ростелеком» провести проверку себестоимости подключения и трафика, «чтобы какие-то решения они приняли».

Нет ВОЛС – нет паутины

Глава Минкомсвязи Николай НИКИФОРОВ, выступая на заседании госкомиссии, отметил, что проблема «цифрового неравенства» в России «во многом сосредоточена» на Дальнем Востоке. Из 35 городов с населением свыше 10 тыс. человек, в которых нет волоконно-оптических линий связи, 16 находятся на Дальнем Востоке, в том числе 8 - в Якутии. В числе таких городов - Петропавловск-Камчатский и Магадан.

В Якутск оптика пришла в декабре 2012 года, линию проложил «Транстелеком». В этом году ожидается запуск ВОЛС «Ростелекома», проложенной совместно с ФСК, сообщил Николай Никифоров. «Появится конкурентный рынок - и вопрос цен на Интернет решится сам собой», - отметил министр, напомнив, что тарифы на интернет-доступ не регулируются государством.

При этом он добавил, что многие проекты не представляют экономического интереса для операторов, поэтому нужно применять механизмы «умного субсидирования», при которых государство гарантировало бы приобретение трафика сроком на 3-5 лет. Сейчас обсуждается возможность прокладки ВОЛС на восток от Якутска, в сторону города Мирный, по двум маршрутам общей протяженностью 2 тыс. км.

Это позволит обеспечить доступ в интернет 300 тыс. населения, сообщил Николай Никифоров.

По словам главы Минкомсвязи, источниками средств для борьбы с цифровым неравенством должен стать фонд универсальной услуги (12 млрд рублей в год) и плата за радиочастоты, собираемая с операторов (около 16 млрд рублей).

Опрошенные «ЗР» операторы напоминают о специфике Дальнего Востока (громадная территория с населением, сосредоточенным в больших городах) и отмечают, что дальнейшее снижение тарифов на интернет без модернизации или строительства новых мощностей невозможно.

Споткнулись об административный барьер

«Большое влияние на стоимость интернет-доступа на Дальнем Востоке оказывают затраты на аренду магистральных и спутниковых каналов. Поэтому в настоящее время операторы «большой тройки» на паритетной основе ведут строительство магистральной ВОЛС «Красноярск-Владивосток», которая позволит использовать для передачи данных собственный канал», - сообщил старший менеджер по внешним коммуникациям

Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом» Константин СОЛОХИН.

Также «ВымпелКом» активно расширяет сеть зоновых ВОЛС в регионе. В 2012 году завершено строительство зоновых волоконно-оптических линий связи «Хабаровск - Комсомольск» в Хабаровском крае, а также «Братск - Тулун» и «Иркутск - Ангарск» в Иркутской области общей протяженностью более 800 км. В этом году планируется более чем в три раза расширить сеть зоновых ВОЛС в регионе, прежде всего за счет строительства на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях.

«Дальнейшему развитию ШПД препятствуют такие факторы, как высокий уровень административных барьеров и несоответствие законодательства и нормативных правовых актов реальной ситуации на рынке и обычаям делового оборота. К примеру, к числу таких барьеров можно отнести ограничение доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома, ограничение доступа к объектам линейной инфраструктуры и объектам федеральной собственности, административные барьеры при строительстве сооружений связи», - поясняет представитель «ВымпелКома».

Клиенты «Ростелекома» в Якутии в зависимости от района проживания получают услуги доступа в Интернет двумя способами: по наземным (радиорелейным или оптическим) и спутниковым каналам связи. Что касается наземных линий, то цены складываются из имеющихся технических возможностей. А они таковы, что дальнейшее снижение без модернизации или строительства новых мощностей невозможно. «Транстелеком» построил в этом году ВОЛС до Якутска, но сдавать часть ресурса в аренду пока не готов. Обещают вернуться к этому вопросу после модернизации.

«Если бы сегодня «Ростелеком» смог взять в аренду дополнительные мощности на магистральном канале до Якутска, нам бы удалось снизить стоимость примерно на 30%. В нынешней ситуации это сделать невозможно, поскольку имеющиеся линии «Ростелекома» полностью загружены. При этом наши тарифы по сравнению с другими интернет-провайдерами Якутии конкурентоспособны, а в некоторых случаях даже ниже. Многие сравнивают тарифы Якутии с другими регионами страны. И не всегда эти сравнения корректны, так как сравнивать нужно территории с похожими условиями ведения бизнеса. Якутия - это 3 млн кв. км со сложными географическими и климатическими условиями и чрезвычайно низкой плотностью населения. Себестоимость строительства и обслуживания объектов связи, а также доставки трафика в Якутии намного выше, чем в Приморье или в Иркутске», - говорит пресс-секретарь макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Петр МАКСИМОВ.

Включаем внутренние резервы

Ситуация с территориями, которые снабжаются услугами связи по спутниковым каналам, немного другая. Спутниковый ресурс, который арендует «Ростелеком», очень дорог и ограничен. «И если бы мы говорили об экономически обоснованных тарифах, то стоимость одного условного мегабита трафика для «спутниковых» регионов составляла бы примерно 13-14 тыс. рублей. Мы понимаем, что это неподъемные цены, поэтому за счет внутренних резервов стараемся удерживать цены на более низком уровне. Сегодня тарифы гораздо меньше (400-600 рублей с включенным пакетом трафика), при этом за последние 3 года они снизились в 2-4 раза, хотя спутниковый ресурс для нас дешевле не стал. Что касается нестандартных шагов по снижению цен на интернет, то их можно и нужно рассматривать. Но какие бы нестандартные решения ни принимались, снизить стоимость доступа в Интернет невозможно без модернизации инфраструктуры. Инвестиции в эти проекты имеют очень большие сроки окупаемости, что не позволят нам сегодня самостоятельно финансировать их. Одним из выходов действительно может стать государственно-частное партнерство, когда государство делает предварительный заказ на какой-то гарантированный объем услуг. Но пока это только планы», - отмечает представитель «Ростелекома».

Что делает компания для уменьшения цифрового неравенства в Якутии? Помимо локальных работ по модернизации сети «Ростелеком» совместно с Федеральной сетевой компанией до конца года построит оптику до Якутска. После сдачи этого проекта изменятся и тарифы.

В МТС отмечают, что спрос на качественный доступ в Интернет продолжает возрастать. За 2012 год объем потребляемого абонентами компании трафика в регионах Востока России увеличился в 2,5 раза. Чтобы обеспечить высокое качество услуг и обеспечить надежность работы сети в условиях растущей нагрузки, за последний год МТС построила более 2,2 тыс. километров ВОЛС в регионах Дальнего Востока. В планах также строительство магистральных ВОЛС, которые станут основой для дальнейшего развития мобильных широкополосных сетей доступа в Интернет в регионах Дальнего Востока. МТС оснащает оборудованием и мультиплексорами принадлежащие ей магистральные каналы ВОЛС по направлению «Красноярск - Тайшет - Братск - Тында - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск - Владивосток - Находка» протяженностью более 5,5 тыс. км. Кроме того, МТС на паритетных началах с другими операторами участвует в строительстве ВОЛС «Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита - Хабаровск», длиной свыше 5,2 тыс. км.

«Наличие развитой сетевой инфраструктуры позволит удовлетворить спрос населения на услуги сотовой связи и сделать их максимально доступными, в том числе жителям удаленных и северных территорий. Помимо этого, в конце 2012 - начале 2013 года МТС подписала в ряде регионов Дальнего Востока соглашения о сотрудничестве с органами власти - в Приморском крае, Сахалинской области, Камчатском и Хабаровском краях. Наличие соглашений способствует выработке совместных решений о развитии телекоммуникационной инфраструктуры регионов и реализации социальных проектов, особенно в малочисленных удаленных населенных пунктах», - отмечает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.