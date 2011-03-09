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На Дальнем Востоке между сотовыми ритейлерами идут ценовые «войны»

09 Марта 2011, 17:33 | Дальний Восток

Эксперты рынка мобильных телефонов, опрошенные РИА «Новости», уверены, что на территории РФ и, в частности, на Дальнем Востоке между сотовыми ритейлерами идут своеобразные ценовые «войны», которые вредят всем участникам цепочки «производитель-продавец», а также чреваты исчезновением небольших игроков.

По мнению аналитиков, старт гонки на понижение цен в ноябре 2010 года дала компания «Связной», вероятная цель которой - достичь лидерства по числу проданных мобильных телефонов. Два других представителя «большой тройки» российского сотового ритейла, а именно «Евросеть» и «РТК» (бренд «МТС») приняли вызов. В результате новогодний пик продаж не принес необходимых прибылей ни крупным игрокам, ни региональным розничным компаниям. Рентабельность продаж снизилась значительней, чем увеличился объем реализации. Однако PR-директор компании «Связной» Елена НОГОТКОВА в разговоре с корреспондентом «ЗР» высказала другую точку зрения:

- Никакой ценовой войны между ритейлерами нет, и постепенное снижение цен на мобильные телефоны является абсолютно естественным. Насколько я знаю, «Евросеть» намерена построить порядка тысячи офисов для ОАО «ВымпелКом» и свое агрессивное поведение на рынке оправдывает «ценовыми войнами».

Так или иначе, уровень цен на телефоны в розничных сетях продолжает радовать покупателей и озадачивать экспертов. Но эксперты считают, что на Дальнем Востоке в сложном положении оказалась сеть «Сотовый мир», имеющая филиалы в восьми субъектах РФ. Возможностей по диверсификации бизнеса у нее заведомо меньше, чем у любого представителя «большой тройки». «Сотовый мир» не обладает и крупным источником дополнительных финансов на случай затяжного «ценопада». Однако, по словам начальника отдела продаж хабаровского филиала компании Александра ЧЕРНЯКОВА, данная информация также не соответствует реальному положению дел. Интересно, что факты демпинга на российском и, в частности, дальневосточном рынке мобильных телефонов «Сотовый мир» также отрицает.

По мнению аналитиков, проблемы могут ожидать и компанию «Связной», которая в отличие от двух других крупнейших ритейлеров не может рассчитывать на экономическое донорство со стороны владельцев. Однако руководство самого «Связного» эту информацию также не подтверждает.

Ситуация с мобильным демпингом на востоке России осложняется еще и тем, что при относительно небольшом объеме местного рынка на него регулярно выбрасываются контрабандные партии сверхбюджетных несертифицированных трубок из сопредельного Китая. Средняя цена таких телефонов в розничной продаже в Китае составляет около 1500 рублей. При пересечении границы они «дорожают» до 2000-2500 рублей, что значительно ниже средней цены по рынку.

Автор: Глеб Аленишко
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