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Правительство Камчатки будет поддерживать производство собственной продукции

09 Февраля 2015, 16:31 | Дальний Восток

Создание агропарка, целевая программа растениеводства и другие меры должны, по мнению власти, помочь нарастить импортозамещение. Сегодня рынок Камчатки крайне зависим от внешних поставок. Производство овощей защищенного грунта остаётся проблемной темой для камчатского продовольственного рынка, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ИА «Кам 24».

Об этом сказала на координационном совещании руководителей органов государственной власти и местного самоуправления заместитель правительства Камчатского края Марина Суббота: «Сегодня в растениеводстве – это задача номер один. Если картофелем и овощами открытого грунта мы обеспечиваем себя в полном объеме, то овощи закрытого грунта – это, в основном, завозная продукция, не всегда отвечающая требованиям как по цене, так и по качеству».

Со слов Марины Субботы, разработана краевая целевая программа «Развитие растениеводства защищенного грунта на 2015-2017 годы», в рамках которой предусмотрено оказание поддержки инвесторам, строящим высокоэффективные зимние теплицы. Кроме того, краевым правительством принято решение создать агропромышленный парк «Зеленовские озерки», основные площади которого предназначены под тепличные комплексы. Идут работы по планировке территории.

По словам зампреда, ввод в эксплуатацию таких тепличных комплексов позволит получать ежегодно до 16 тысяч тонн овощей, что составит 60 % от потребляемых на полуострове. По официальной статистике краевого правительства, продовольственный рынок региона по отдельным видам почти на 90 % формируется за счет межрегиональных поставок, что делает его напрямую зависимым от иногородних поставщиков и организаций, оказывающих услуги доставки.

За счет местного производства край обеспечивается в полном объеме картофелем, хлебобулочными изделиями, рыбной продукцией, включая консервы. Почти полностью – яйцом, овощами открытого грунта, безалкогольными минеральными напитками, пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: сельское хозяйство  импортозамещение  цены  продовольственная безопасность  Камчатка  санкции  агропарк 



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