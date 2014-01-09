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Региональная авиакомпания Чукотки выполнила первый рейс на канадском самолете DHC–6 Twin Otter Series 400
Государственное предприятие Чукотского автономного округа «ЧукотАВИА» выполнило первый рейс по маршруту Анадырь – Марково на канадском самолете DHC–6 Twin Otter Series 400. Как сообщил генеральный директор ГП ЧАО «ЧукотАВИА» Томаш Трояновский, право выполнять коммерческие перевозки пассажиров, почты и груза в пределах Российской Федерации авиаперевозчик получил накануне.
– Первый рейс был заказан предприятием «Чукоткоммунхоз». В связи с поломкой дизеля в селе Ламутское из Марково потребовалось перевезти двигатель вертолетом Ми-8 на внешней подвеске. Необходимое снаряжение для этой цели было доставлено в Марково сегодня самолетом DHC–6. Время полета в одну сторону составило 1 час 20 минут. На обратном пути борт принял первых пассажиров, совершивших перелет из Марково в Анадырь. Командиром первого рейса стал замкомандира авиаэскадрильи Игорь Рачков, – сказал Томаш Трояновский.
По словам генерального директора «ЧукотАВИА», всего к полетам на канадских воздушных суднах допущены 3 командира и один второй пилот. С января будут введены еще 3 вторых пилота, которые уже прошли соответствующую подготовку в учебном центре в Подмосковье.
Расписание рейсов DHC–6 утверждено на первый квартал 2014 года. На начальном этапе полеты будут осуществляться из Анадыря в Марково, Беринговский и Залив Креста, пишет сайт ЧАО. На этих трех направлениях канадские самолеты заменят Ан-24 и Ан-26. При этом, как уточнил Томаш Трояновский, стоимость билетов останется прежней, частота же рейсов значительно возрастет.
– Будут задействованы оба самолета, но пока один эксплуатируется как пассажирский (на 14 мест), а второй – как грузовой. Первый пассажирский рейс будет выполнен 16 января наступающего года по маршруту Анадырь – Марково. Но до Нового года мы еще планируем выполнить почтово-грузовой рейс на Беринговский, где, к сожалению, пока нет погоды из-за пришедшего циклона. Кроме того, в пятницу, 27 декабря, грузовой самолет полетит на Залив Креста. Это будет заказной рейс Почты России для выполнения почтовой перевозки, – пояснил Томаш Трояновский.
Генеральный директор «ЧукотАВИА» также добавил, что в связи с тем, что канадские самолеты имеют меньшую грузоподъемность, будут введены новые ограничения веса багажа – 10 кг. Итоги тестовой эксплуатации DHC–6 предприятие планирует подвести в первом квартале 2014 года.
ГП ЧАО «ЧукотАВИА» на сегодняшний день является единственным региональным перевозчиком, осуществляющим воздушное сообщение между удаленными и труднодоступными поселениями Чукотки, а также районными центрами и столицей субъекта. Ежегодный пассажиропоток предприятия составляет 40-50 тысяч человек.
Помимо канадских воздушных судов, которые были переданы предприятию Правительством Чукотского АО в октябре прошлого года, в самолетном парке «ЧукотАВИА» находятся 4 самолета: один Ан-24, два Ан-26 и грузовой Ан-26Б. Кроме того, предприятие эксплуатирует 11 вертолетов Ми-8, в том числе два категории Vip, предназначенных исключительно для пассажироперевозок.
Фото с сайта ЧАО.
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