«Бункер на воде» – первый шаг к цивилизованному рынку

С 2004 года холдинг «Транзит-ДВ» развивает бункеровочное направление деятельности. Всё это время специалисты компании тщательно изучали рынок бункеровок, его закономерности и тенденции.

Анализируя ситуацию настоящего времени, можно сделать вывод о том, что зачастую вопрос доставки бункера на борт встаёт уже после заключения сделки и может принести немало проблем как продавцу, так и покупателю. Подобная схема морально устарела и не может удовлетворять растущих потребностей судовладельцев и перевозчиков. Наступает время новых решений и формирования единого цивилизованного рынка.

Профессионалы Торгового дома «Транзит-ДВ» предлагают принципиально новую услугу – «Бункер на воде». Уникальность услуги в том, что мы предлагаем единую платформу, где компании – производители топлива смогут реализовать свой продукт на своих условиях. Такой платформой будут служить танкеры, входящие в состав флота «Северо-восточного морского пароходства». Использование танкеров позволит упростить процесс доставки нефтепродуктов конечному потребителю, теперь судам не потребуется подходить к оборудованным нефтеналивным терминалам, а судно-бункеровщик заправит нужным количеством топлива непосредственно на открытой воде.

На сегодняшний день крупные нефтеналивные терминалы есть в нескольких портах Приморья: в порту Находка – это НК «Роснефть», во Владивостоке – НК «Альянс», а в Славянке – ЗАО «Востокбункер», входящее в состав холдинга «Транзит-ДВ». Каждый из них осуществляет перевалку собственного нефтепродукта, обладающего своими уникальными характеристиками. Потребитель может сам выбирать, топливо каких марок ему использовать, наша задача – доставить груз на борт судна вовремя и качественно провести бункеровку. У «Транзит-ДВ» есть возможность доставить большой объем топлива из любого порта Приморья, а также осуществить бункеровку этим топливом.

Стремительное экономическое развитие Дальневосточного региона, и в частности Приморского края, подталкивает к смелым решениям. Ближайшие крупные бункеровочные хабы – это Сингапур (южный хаб) и Пусан (юго-западный хаб). Создание единого цивилизованного бункеровочного рынка в Дальневосточной зоне России приведет к образованию здесь бункеровочного хаба, не уступающего по качеству обслуживания Пусану и Сингапуру, за счет выгодного территориального расположения и возможности бункероваться, не заходя в порт. Таким образом, мы создаём полноценный российский Дальневосточный бункеровочный хаб, что даст мощный толчок к развитию всей Дальневосточной зоны и в разы увеличит объёмы её бункерного рынка. При успешном развитии бункеровки на воде можно будет говорить о синергии логистики, т. е. взаимном усилении всех компонентов и участников логистической цепи за счет объединения их в систему.

В рамках проекта «Бункер на воде» Торговый дом «Транзит-ДВ» уже осуществил несколько крупных бункеровок. Так, в середине октября 2011 года с помощью танкера «Владимир Высоцкий» за четырнадцать часов на борт двух судов Maersk Drammer и Deva, принадлежащих A.P. Moller-Maersk A/S, было доставлено 6 300 тонн высококачественного топлива марки IFО 180 производства НК «Альянс».

В середине ноября танкер «Элара-ДВ» осуществил доставку в порт Восточный более 3 тыс. тонн мазута НК «Альянс» и бункеровку судна Maersk Derince, принадлежащего датской компании A.P. Moller-Maersk Group. Операция прошла быстро и качественно – в течение 6 часов. Очередная крупная бункеровка на воде в Восточном была произведена буквально через несколько дней. Судно Maersk Seoul (A.P. Moller-Maersk Group) прибыло в порт Восточный. Нужно отметить, что до этого сюда никогда не заходило судно таких размеров. Танкер «Элара-ДВ» в течение 11 часов осуществил бункеровку более пяти тысяч тонн топлива НК «Альянс».

Эти сделки наглядно показали принцип «супермаркета», когда покупатель может выбрать топливо любого продавца, независимо от компании, которая предоставляет услуги логистики и бункеровки. Учитывая удобство и эффективность разработанной схемы, в компании с уверенностью говорят о том, что услуга «Бункер на воде» активно будет востребована уже в ближайшем будущем.

Начало положено. Теперь в планах компании – развитие направления «Бункер на воде» как основы создания крупного российского Дальневосточного бункеровочного хаба.

Алевтина Заварихина, «Дальневосточный капитал».