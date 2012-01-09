Сотовая связь: не только для разговора

В прошлом году отмечалось двадцатилетие сотовой связи в России. Мобильная связь на протяжении почти двух десятков лет показывает наиболее впечатляющую динамику роста в телекоммуникационной отрасли. В 2000 году ее доля в секторе связи составляла 25%, к 2011 году она выросла до 44%.

В 2002-2004 годы «мобильник» из атрибута «нового русского» превратился в привычное для людей устройство. В последующие годы была достигнута практически полная «мобилизация» населения. Казалось бы, предел роста достигнут. Но и сейчас, вопреки ряду пессимистичных прогнозов, мобильная связь продолжает активно развиваться, операторы из года в год рапортуют об увеличении доходов. Прошлый год также был урожайным на события в отрасли.

Тренд – диверсификация

Сегодня общая тенденция, пожалуй, для любой сотовой компании – уход от самого понятия «оператор мобильной связи». Рынок собственно сотовой связи близок к насыщению, поэтому компании проводят диверсификацию своей деятельности, стремятся объединить все виды связи, становясь универсальным оператором, открывают совершенно новые направления.

– В Приморье число наших клиентов за прошлый год выросло на 5,5%. Однако рост клиентской базы по объективным причинам имеет свои пределы, поэтому сейчас на повестке дня у нас развитие новых направлений в сфере телекоммуникационных услуг, в первую очередь, связанных с передачей данных. Уже сегодня доля услуг передачи данных в структуре выручки филиала достигла 20%, – говорит руководитель отдела по связям с общественностью ДВФ ОАО «МегаФон Сергей ЛОБАНОВ. – Важным направлением для нас является организация телекоммуникационных решений для бизнеса. «МегаФон» предоставляет услуги по аренде каналов связи, виртуальных серверов. Причем некоторые из этих услуг, например, аренда виртуальных серверов, уникальны для Дальнего Востока. В результате за 10 месяцев 2011 года количество корпоративных клиентов у Дальневосточного филиала «МегаФона» выросло на 20%!

– Мы не ограничиваемся развитием мобильной связи. Наша компания уже два года ведет экспансию на рынке проводного Интернета. С начала года в полтора раза выросла зона покрытия домашнего Интернета «Билайн» во Владивостоке, и на 40% увеличилась абонентская база. При этом мы заблаговременно расширяли каналы передачи данных и планомерно поднимали максимальную скорость приема-передачи данных, которая за год увеличилась в два раза, – рассказывает Александр ТЕПЛЯКОВ, директор Приморского филиала ОАО «Вымпелком».

«Билайн» в 2011 году активно занимался расширением и на традиционном поле деятельности:

– 2011 год стал очень важным годом для «Вымпелкома» в Приморье. Покупка ОАО «НТК» – одного из крупнейших GSM-операторов края – существенно повлияла на расклад сил в секторе мобильной связи, – сообщил Александр Тепляков.

«Мобильные Телесистемы» уделяли особое внимание улучшению качества работы сети и подготовкt её к саммиту АТЭС-2012.

– В 2011 году мы начали проводить масштабную модернизацию нашей сети в регионе, в Приморье появилось свыше 1000 новейших базовых станций, и сейчас мы можем говорить, что качество сети во Владивостоке и по краю лучше, чем было когда-либо. Работы по улучшению сети продолжатся и в этом году. Сейчас мы усиленно развиваем собственную транспортную сеть и планируем, что до конца 2011 года около 70% базовых станций «третьего поколения» будут подключены по IP-технологии. В комплексе эти работы позволяют нам расширить емкость сети, увеличить скорость передачи данных. Для качественного покрытия связью объектов саммита во Владивостоке мы планируем дополнительно построить более 25 базовых станций. Это касается обеспечения связи на острове Русском, вдоль автомобильной дороги от нового аэропорта через Де-Фриз до Русского, трассы от Седанки до бухты Тихой, покрытия у нового международного терминала аэропорта Владивосток, – сообщил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь ЕГОРОВ.

На этот год в планах у операторов – продолжение развития новых направлений, интеграция услуг в единый комплекс, дальнейшее расширение сетей.

– В прошлом году «Вымпелком» получил лицензию на оказание услуг мобильной связи на частоте GSM 1800 в Приморье. Нам предстоит масштабное строительство сети GSM. 30% населенных пунктов края, попавших под обязательную программу обеспечения сотовой связью, на данный момент находятся вне зоны покрытия сети не только «Билайн» и НТК, но и остальных операторов. Поэтому этот проект имеет и явную социальную направленность, – говорит Александр Тепляков.

И это действительно так. По словам директора департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края Алексея ЩУРОВА, поселков, где еще нет сотовой связи, в Приморье осталось немало. В лучшем случае там стоит спутниковый таксофон от компании «Ростелеком», с которого можно позвонить, купив карточку. Мобильные операторы пока представлены только в крупных городах и на наиболее плотно заселенных территориях.

– Мы сделали хороший задел на будущее и намерены не снижать темпов, развивая, с одной стороны, инфраструктуру, с другой – услуги, которые мы можем оказывать на ее основе, – рассказывает Сергей Лобанов. – Наша цель на ближайшее будущее – стать универсальным оператором связи, и компания уверенно движется к ее осуществлению. Выгоду от этого ощутят прежде всего наши клиенты, которые смогут получать полный комплекс телекоммуникационных услуг в «одном окне», оптимизируя свои затраты на связь. Сегодня оператор стал несомненным лидером на рынке предоставления услуг передачи данных. По данным агентства AC&M (на первое полугодие 2011 года), «МегаФон» уверенно лидирует в этом бурно растущем сегменте телекоммуникационной отрасли (мобильном Интернете), занимая порядка 40% рынка. Развивает «МегаФон» сегодня и фиксированную связь. В Приморье в этом году для усиления своих позиций мы приобрели 100% акций приморского оператора «Находка-Телеком». Это приблизит нас к реализации еще одного важного тренда – универсальности, предоставления всех услуг связи в комплексе.

– В 2012 продолжится интеграция с НТК. Первоочередным вопросом для абонентов «Новой телефонной компании» сейчас является доступ к сети 3G, и мы рассчитываем решить его в краткосрочной перспективе. Также в следующем году Приморье ждет важнейшее событие – саммит АТЭС. Мы готовимся к значительному росту числа абонентов в сети и увеличиваем емкость сети во Владивостоке. Также будут проведены работы по расширению зоны покрытия на объектах саммита на о. Русском, – говорит Александр Тепляков.

В течение многих лет операторы боролись за новых абонентов, на рынке шла непрерывная «война тарифов», которые в результате становились все более привлекательными для пользователей. Сегодня подобная политика уже нецелесообразна – дальнейшее снижение цен может, скорее, повредить операторам, уменьшив и без того не слишком высокий средний доход с абонента (ARPU).

– Для нас сейчас актуально не изменение цены на услуги, а продажа дополнительных услуг, создание дополнительной стоимости продукта. Прежде всего это, конечно, сегмент мобильной передачи данных, для этого надо увеличивать проникновение смартфонов и прочих устройств, направленных на передачу данных. Мы хотим, чтобы на протяжении следующих трех лет смартфоны полностью вытеснил с рынка обыкновенные телефоны. Для этого предлагаем недорогие смартфоны на платформе Android под собственным брэндом и с ценой в районе $100, чтобы сделать этот продукт массовым, – рассказал Игорь Егоров.

Прибор с прибором говорит

Что ждет рынок мобильной связи в дальнейшем? Исчерпаны ли его резервы роста? Ведь как число абонентов, так и время разговоров по мобильникам имеет свои пределы. Некоторый (довольно, впрочем, скромный) рост, по мнению экспертов компании «Коминфо Консалтинг», возможен только за счет более молодого сегмента (лиц моложе 18 лет) и людей старше 50 лет, а также расширения зоны покрытия в регионах в сторону небольших и удаленных населенных пунктов.

Но абонентами могут быть не только люди, но и машины! Именно сейчас активно развивается направление M2M – использование сотовых сетей для передачи данных между различными приборами и устройствами.

– Дальнейший рост собственно мобильного рынка в его традиционном смысле будет происходить за счет увеличения числа устройств, в которых используются SIM-карты. Мы предполагаем, что через несколько лет станет нормой наличие у каждого человека трех-четырех SIM-карт: в телефоне, планшетном ПК, USB-модеме, автомобильной сигнализации и т.д. Среди компаний широкое распространение получат технологии M2M, конвергентные услуги, «облачные сервисы», продолжится использование технологии VPN (виртуальная локальная сеть) для соединения территориально разделенных офисов в единую сеть. Таким образом, абоненты смогут получать доступ к почте, документам, контактам и даже домашним устройствам везде, где есть связь. Вместе с тем произойдет дальнейшая универсализация услуг, технология бесконтактных платежей (NFC) займет свою долю рынка, вырастет популярность таких сервисов, как мобильный банк и мобильный платеж. В результате все больше покупок будет осуществляться с помощью мобильного телефона и привязанной к нему банковской карты, – полагает Александр Тепляков.

– Я отдаю себе отчет в том, что рост будущей доходности – это не столько голосовая связь, сколько дата-трафик и все, что с ним связано. Это касается и корпоративных предложений, таких как FMC (Fixed Mobile Convergence, позволяет создать единую сеть офисных и мобильных телефонов с общим планом короткой нумерации), VPN и масса других сервисов, которые востребованы бизнесом, – полагает Игорь Егоров.

– В условиях текущих темпов развития телекоммуникационной отрасли любому эксперту нужно быть предельно корректным и осторожным в прогнозах. Основные тренды ближайшего будущего в области инфокоммуникаций связаны с продолжающимся взрывным ростом объемов интернет-трафика. Эта тенденция связана с растущими темпами потребления так называемого «тяжелого» контента и прежде всего потокового видео. Безусловно, «тяжелый» контент требует новых скоростей передачи данных. Уже сейчас ряд базовых станций 3G в дальневосточном «МегаФоне» способен работать на максимальных скоростях – до 21 МБ/сек. Пока такие скорости востребованы нечасто, но с развитием инфраструктуры сети они станут нормой.

– Если говорить о социальном аспекте, нас ожидает дальнейший рост числа пользователей социальными сетями, причем люди все менее будут привязаны к стационарным компьютерам. Основными способами выхода в Интернет (с целью воспользоваться поисковиками, проверить почту, пообщаться в социальных сетях) станут мобильные устройства – коммуникаторы и планшетники. Причем основной рост интернет-трафика мы ожидаем не в крупных городах, уже и так достаточно насыщенных, а в удаленных поселках, где мобильный Интернет – зачастую единственный способ выхода во Всемирную сеть. На данный момент 80% абонентов «Билайн» Приморского края пользуются мобильным Интернетом. В ближайшие годы эта цифра приблизится к 100%. Аналогичный рост мы ожидаем и в сети НТК, особенно с реализацией доступа к сети 3G, – говорит Александр Тепляков.

Но настоящей революцией в телекоммуникациях станет развитие сетей 4G на основе технологии LTE. Скорость мобильной передачи данных в сетях связи четвертого поколения в несколько раз превышает аналогичный показатель в сетях третьего поколения 3G. Это позволяет быстро и эффективно работать с большим объемом информации в Интернете: загружать и смотреть видео, слушать музыку, играть в сетевые игры, редактировать и отправлять фотографии высокого качества, использовать онлайн-приложения для бизнеса, – подытожил Сергей Лобанов.

Евгений Петров, «Дальневосточный капитал».