Россельхознадзор: Дальневосточная рыба не содержит радиации

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. Проведённые с марта по ноябрь 2011 года Сахалинской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора лабораторные исследования показали, что дальневосточная рыба не содержит опасных для здоровья радиоактивных элементов.

Результаты многочисленных лабораторных исследований, проведённых в период летней путины 2011 года, показали, что в рыбо- и морепродукции, добытой в дальневосточных морях, содержание цезия-137 и стронция-90 не превышает предельно допустимой нормы.

Так, радиологическим отделом ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» в тесном взаимодействии с территориальными органами Россельхознадзора за июнь – ноябрь 2011 года проведён большой объём исследований рыбы и нерыбных объектов промысла, добытых в районах лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

На исследования поступали такие виды рыб, как горбуша, кета, минтай, камбала, тихоокеанская сельдь, терпуг, треска, сайра, кукумария, морской ёж, креветка, гребешок, кальмар, краб и другие виды рыбопродукции. Вся исследованная по радиологическим показателям рыба является безопасной и не несёт в себе угрозы для здоровья потребителей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому ркаю и Сахалинской области.